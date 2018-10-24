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Все про:Италия (841) МИД (4759) Рим (51)

 Обрушение эскалатора в метро Рима: пострадавшие украинцы госпитализированы, угрозы их жизни нет, - МИД

В МИД Украины подтвердили госпитализацию украинцев после аварии эскалатора в Риме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.

"Пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одну из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы для жизни пострадавших украинцев. Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обрушение эскалатора в метро Рима: пострадавшие украинцы госпитализированы, угрозы их жизни нет, - МИД 01

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на посольство РФ в Италии появилась информация, что в результате аварии эскалатора на станции Repubblica в римском метро, ​​по уточненным данным, пострадали и были госпитализированы четверо граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3093027
 
 
 Топ комментарии
 
Украинцы? Вместе с мышебратьями на футбольчик пошли?
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Фанаты конюшни цска мацква начали прыгать и стучать копытами по ступенькам.
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реально кацапи це зробили!
мабуть в перше були на ескалаторі! Обрушение эскалатора в метро Рима: пострадавшие украинцы госпитализированы, угрозы их жизни нет, - МИД - Цензор.НЕТ 1688
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Виявляється, макаронники теж розгільдяї.
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Так они всегда и были, хотя беретта мне нравится)))
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Я мав на увазі що такі механізми повинні проходити іспити , через певний час, згідно технічних умов, з повним навантаженням, а потім з перевантаженням на 25%, щоб не було подібних випадків. Судячи з усього такі іспити не проводились.
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а те , що російські футбольні фанати підстрибували та танцювали на рухаючому механізмі, ви до уваги не берете？
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Це динамічне навантаження, воно проводиться під час іспитів, а на 25% випробовують на статику. Були випадки коли колони військових йшли по мосту "в ногу" і він руйнувався. Не думаю що вони стрибали під якусь команду одночасно, швидше в різнобій.
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реально кацапи це зробили!
мабуть в перше були на ескалаторі! Обрушение эскалатора в метро Рима: пострадавшие украинцы госпитализированы, угрозы их жизни нет, - МИД - Цензор.НЕТ 1688
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говорят вся фигня возникла после скачков цска фанатов-дебилов срашеских
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хоча, це не дивно, орки - копитами почали рухати)) на сходах -
в результаті є поранені, одужання нашим фанам", що були в цьому місці!
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Фанаты конюшни цска мацква начали прыгать и стучать копытами по ступенькам.
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Украинцы? Вместе с мышебратьями на футбольчик пошли?
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там не метро виновато...а срашеские долбо-болельщики...
быдло как всегда веселилось, не рассчитав веса говна всей толпы... в прыжке на ступеньках эскалатора
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Ссылку можно? Не слышал о прыжках.
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Нет там такого.
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Происшествие случилось на одной из центральных станций римского метро Репубблика" около 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву). Там обрушился эскалатор.

По данным издания, практически все пострадавшие являются болельщиками московского футбольного клуба ЦСКА, которые приехали на матч Лиги чемпионов с "Ромой". Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, известно также, что один лишился ноги, у некоторых открытые переломы. Некоторые травмированные - граждане Италии.
Не исключается, что аварию могли спровоцировать сами болельщики, которые прыгали на эскалаторе. Из-за этого, возможно, эскалатор и начал быстро двигаться, пассажиры не успевали сойти, внизу образовалась давка и люди начали падать друг на друга.
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они не скакали....они прыгали как гиббоны
(скакать можно... с душой, правильно и нежно) Аварія ескалатора в метро Рима: постраждалі українці госпіталізовані, загрози їхньому життю немає, - МЗС - Цензор.НЕТ 6348
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Я сам знаю, что не исключено. Также не исключаю терракта и вмешательства враждебных инопланетян.
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Толпой можно прыгнуть с обрыва, но на эскалатор могут одновременно прыгнуть 3-4 человека.
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А чого там загрожує клаустрофобія?
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Да он просто, как и все мокши, пытается, неисчерпаемое мокшанское дебильство, свалить на итальянцев)
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О, какие-то малороссы решили поддержать "братьев" и получили.
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Если бы были за Рому, держались бы подальше от прокаженных.
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То не украинцы, а промокши припадочные...
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От що буває з технікою, коли на ній починають пригати та бити копитами по ній кацапські упороті скоти.
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ну всё теперь скажут про провокацию ПС которые запустили кричалку
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Одно говно от козломордых скотов!
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Та какие они в жопу украинцы?! Аварія ескалатора в метро Рима: постраждалі українці госпіталізовані, загрози їхньому життю немає, - МЗС - Цензор.НЕТ 7692 Настоящие украинцы болеют за липецкий ФК"Томосник", а не за ЦСКА
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від росіян завжди потрібно триматись подалі, і за кордоном також близько не знаходитись...від них завжди якісь негаразди трапляються...
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