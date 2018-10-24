 Обрушение эскалатора в метро Рима: пострадавшие украинцы госпитализированы, угрозы их жизни нет, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.
"Пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одну из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы для жизни пострадавших украинцев. Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на посольство РФ в Италии появилась информация, что в результате аварии эскалатора на станции Repubblica в римском метро, по уточненным данным, пострадали и были госпитализированы четверо граждан Украины.
мабуть в перше були на ескалаторі!
в результаті є поранені, одужання нашим фанам", що були в цьому місці!
быдло как всегда веселилось, не рассчитав веса говна всей толпы... в прыжке на ступеньках эскалатора
Происшествие случилось на одной из центральных станций римского метро Репубблика" около 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву). Там обрушился эскалатор.
По данным издания, практически все пострадавшие являются болельщиками московского футбольного клуба ЦСКА, которые приехали на матч Лиги чемпионов с "Ромой". Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, известно также, что один лишился ноги, у некоторых открытые переломы. Некоторые травмированные - граждане Италии.
Не исключается, что аварию могли спровоцировать сами болельщики, которые прыгали на эскалаторе. Из-за этого, возможно, эскалатор и начал быстро двигаться, пассажиры не успевали сойти, внизу образовалась давка и люди начали падать друг на друга.
(скакать можно... с душой, правильно и нежно)