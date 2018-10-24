EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1109  17
Материалы по теме:
Все про:суд (21434) Янукович (30363) Ромалийская Ирина (379)

 Суд над Януковичем: Горошинский просит признать недопустимым ключевое доказательство в деле. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

24 октября Оболонский райсуд Киева продолжает рассмотрение по сути дела против беглого президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене и пособничестве в ведении войны. На прошлое заседание, 23 октября, адвокат Александр Байдык не явился, поскольку, как сообщил в письме, до сих пор находится в России, где встречается с Януковичем. Другой адвокат Александр Горошинский продолжил свою дебатную речь с 9 до 10 часов утра, после чего судья объявил перерыв в виду того, что Горошинскому надо присутствовать в Святошинском суде, где рассматривается дело "беркутовцев" судом присяжных. Сегодня Горошинский продолжил свою дебатную речь - снова на протяжении одного часа.

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

09:59 Адвокат Горошинский сообщает, что ему пора идти в Святошинский суд, где слушается дело "беркутовцев".

Суд объявляет перерыв до завтра, до 9 утра.

09:49 "Сначала появилось обращение без подписи, а потом сторона обвинения получает фотокопии какого-то документ и на этом начинает строить свою стратегию. Такие документы не являются допустимыми, на них не может строится обвинение. Суд не может признать копию письма Чуркина допустимым доказательством. Я заявляю соответствующее ходатайство!" - говорит адвокат.

Говорит, что в деле есть постановления украинских судов, которые санкционируют временный доступ следователя в Администрацию Президента РФ и Совет Федерации РФ с изъятием оригинала письма Януковича к Путину.

При этом, по его словам, в АП РФ и Совфед РФ украинские следователи не обращались.

Горошинский утверждает, что адвокаты "Аверлекс" обращались к Министерству иностранных дел РФ, и в деле есть ответы и письма, а также ответ из "Почты России".

"Этими документами подтверждено, что обращение по дипломатическим каналам было отправлено, и оно было совсем другого смысла, и задачи и цели были абсолютно другие", - говорит адвокат.

09:37 Адвокат говорит, что Чуркин прикрепил к своему заявлению письмо Януковича без подписи (а показывал на камеры письмо с подписью. - Ред.)

Горошинский заявляет, что "произошла фактически замена одного заявления на другое. Произошла фальсификация. Вместо текста без подписи появился фотокопии текста с подписью. Как трактовать это со стороны доказательства? Это же главное доказательство, с которого стартует сторона обвинения. Они опираются на письмо, которого де-юре не существует!" - говорит Горошинский.

Напоминает, что ранее в деле был только текст письма, а потом появилась фотокопии.

Адвокат цитирует норму УПК, где говорится, что в суд должны поддаваться оригиналы документов. Могут быть допустимы копии, но для этого должен быть перечень условий.

И что прокуратура не доказала условия, из-за которых в суде нет оригинала письма Януковича к Путину с просьбой использовать войска РФ на территории Украины.

"Копии писем должны считаться ненадлежащим и недопустимым доказательством, поскольку не доказано существование этого документа!", - заявляет адвокат.

"Оригинал документа может существовать в Секретариате ООН иди в Министерстве иностранных дел РФ", - допускает Горошинский.

Говорит, что прокуроры обращались в США, хотя у них не было оригинала письма Януковича.

Также, по его словам, прокуроры обращались к представителю Украины Ельченко, чтоб тот помог взять письмо в Секретариате ООН. Что Ельченко и сделал. Он попросил фотокопию письма, и Канцелярия Секретариата ООН дала фотокопии этого заявления.

09:29 Адвокат Горошинский говорит, что отсутвуют де-юре письма Януковича к Путину с просьбой использовать войска РФ на территории Украины.

Также говорит, что нет доказательств того, что существует письмо Януковича, в котором он признает Сергея Аксенова главой Крыма.

Отмечает, что в деле есть копии письма Януковича без подписи. И этот документ прокуратура получила от Министерства иностранных дел. И там же - копия письма Чуркина, к которому приложено письмо Януковича без подписи.

Перечисляет какие копии писем есть в деле, с указанием номеров писем из различных инстанций.

09:19 Горошинский снова возвращается к выступлению Виталия Чуркина на Совбезе ООН 3 марта 2014 года.

Говорит, что Чуркин в своей речи сообщил, что РФ инициировала заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в Украине.

Горошиский читает выступление Чуркина. В нем говорится, что радикалы-экстремисты захватили власть в Киеве, жгут здания, нападают на миицию, захватывают оружие, некоторые города захвачены радикалами, звучат антисимитские слоганы, в стране беспредел. При этом была достигнута договоренность с оппозицией, и власть отказалась от введения ЧС. но оппозиция не выполнила условия соглашения - оружие не сдали, улицы не разблокировали. Хотят запретить русский язык, "неугодные" политические партии, идет наступление на права человека, и этому возмутился восток Украины и Крым. Россиянам и русскоязычолму населению угрожают, они создали отряды самообороны, возможны провокации против Черноморского флота. Говорит, что Путин уже обратился к Совфеду РФ с вопросом "нормализации обстановки в этой стране". И далее Чуркин читает письмо Януковича к Путину с просьбой использовать войска на территории Украины.

Горошинский говорит, что Чуркин сделал анализ того, что происходит в Украине. А Янукович в большом письме к Путину (существование которого не доказано. - Ред.) просил Россию проинформировать о том, что происходило в Украине. По словам адвоката, прокуроры специально не стали исследовать слова Чуркина, потому что в них он фактически выполняет якобы существующую просьбу Януковича - информирует общественность.

09:12Адвокат Горошинский утверждает, что письмо Януковича к Путину возникло потому, что ранее он обращался к европейским государствами, представители которых выступили гарантами при подписании соглашения между властью и оппозицией 21 февраля 2014 года, однако европейцы ему не ответили. Утверждает, что Янукович писал письма 22.02.14 европейцам.

Вспоминает, что есть видеообращение Андрея Клюева, в котором он утверждает, что Янукович писал письма представителям европейских стран. (Нет официальных подтверждений, что такие письма европейцам существовали. - Ред.)

Адвокат утверждает, что из Администрации Президента исчез оригинал Соглашения об урегулировании мирным путем конфликта, которое было подписано между властью и оппозицией 21 февраля 2014 года.

Пересказывает высказывания Клюева, который говорил, что Янукович тогда пошел на все уступки. А оппозиция изначально не планировала выполнять условия Соглашения - они хотели сделать госпереворот и захватить власть.

"Клюев подтверждает, что Янукович обращался к гарантам этого соглашения. Текст соглашения исчез. И нет данных, что есть уголовное производство по этому поводу. Это в очередной раз свидетельствует об умышленных действиях нынешней власти для того, чтоб ситуацию зимы 2014 года переложить с больной головы на здоровую", - говорит адвокат.

09:07 Горошинский продолжает. Говорит о страницах 9 и 10 дебатной речи прокуроров.

Там идет речь о письме Януковича к Путину с просьбой использовать войска РФ на территории Украины. Также прокуроры не признают, что есть другое большое письмо, в котором Янукович просит Путина о консультациях, миротворческой иди полицейской миссии (о существовании такого письма защита заявила лишь в 2017 году. - Ред.). Адвокат Горошинский говорит, что прокуроры не доказали, что такого, второго, письма не существует. По его словам, они не опровергли доказательства его существования, которые подавала защита.

"Прокуроры действуют декларативно, без анализа", - говорит адвокат.

Он отмечает, что прокуроры не проанализировали лингвистически выступление экс-постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, когда он показывал всему миру письмо Януковича с просьбой использовать войска РФ на территории Украины.

"Любой текст можно трактовать по-своему!", - говорит адвокат Горошинский. - Я утверждаю, что это письмо де-юре в материалах дела отсутствует!"

Он напоминает, что в деле есть фотокопии этого письма, однако оригинала нет.

"А может у Чуркина вообще этого письма не было?", - спрашивает адвокат. 

(Виталий Чуркин неожиданно умер в 2015 году. - Ред.)

09:05 Судья Владислав Девятко говорит, что не суд заменял адвокатов "Аверлекса" на Горошинского, "поскольку нет такой юридической процедуры".

"Вы просто работаете по другому договору. В третий раз предлагаем вам продолжить выступление в дебатах", - говорит судья Девятко.

09:02 Горошинский напоминает, что вчера просил дать время на то, чтоб его зарегистрировали в российском реестре адвокатов. Говорит, что обратился к адвокатам "Аверлекса", у которых есть такая регистрация. Они ответили ему письменно, что Виктор Янукович вывел их из этого процесса, соответственно они не могут быть рядом с Януковичем в том случае, если он согласится выйти с последним словом по видеосвязи.

Говорит, что адвокатов "Аверлекса" преследуют правоохранители, напоминает, что против них возбуждено уголовное дело.

Суд над Януковичем: Горошинский просит признать недопустимым ключевое доказательство в деле 01

09:00 В зал зашли судьи. Просят адвоката Александра Горошинского продолжить читать дебатную речь.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Источник: https://censor.net.ua/n3093025
 
 
 Топ комментарии
 
Пока Порох при власти, этот сумасшедший дом не прекратится.
 показать весь комментарий
 
Как уже достала всех эта Санта Барбара!
 показать весь комментарий
 
Вова, закусюй. Тимошенко за Качанівку Овоча з-під землі достане. Якраз соєве опудало забезпечить Хряку комфортні умови, бо одного поля ягідки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как уже достала всех эта Санта Барбара!
 показать весь комментарий
 
 
Пока Порох при власти, этот сумасшедший дом не прекратится.
 показать весь комментарий
 
 
Адвокаты тянут время. А для чего они это делают? Надеются на победу Антиукраинских сил. А у кого там самый большой ретинг? У Тюльки. Походу с ВОНОЙ договорились. Овощь будет у Тюльки премьером!
 показать весь комментарий
 
 
Вова, закусюй. Тимошенко за Качанівку Овоча з-під землі достане. Якраз соєве опудало забезпечить Хряку комфортні умови, бо одного поля ягідки.
 показать весь комментарий
 
 
Да лан тебе за бабло Юля у Овощю фантастический минет сделает а ты говоришь про отсидку пару лет. Даст Витя ей пару десятков миллионов долларов и будет между ними мир-жвачка!
 показать весь комментарий
 
 
З.Ы. Другого объяснения для чего адвокаты тянут время у меня нет. Рабиновичу и Бойко ничего не светит на выборах!
 показать весь комментарий
 
Порошенко сейчас второй в ретинге так что я думаю с Тюлькой он побореться. Тем более Тюлька так накосячила что я не исключаю что получит Тюля второй срок! На месте Пороха я так бы и поступил!
 показать весь комментарий
 
 
на жаль так воно і буде. свідки сєкти Юлі не розуміють що власними руками приводять Пецю на другий строк...
 показать весь комментарий
 
Юла договорилась с Витьком-гопотой? Витёк её запроторил на цугундер, укотрапупил на крытку, законопатил на кичман, а она с ним договорилась? Та она скорее ему кадык выгрызет, разобьёт фаберже, выцарапает бельма и высосет мозг. С такими увечиями премьером не получится.
 показать весь комментарий
 
 
Читай выше! Подойдет Витя к Юле скажет был не прав, рамсы попутал. Признаю вину даю денег за неудобства и друг Владимир в миру Хуйло за меня мазу тянет. И растает бабское сердце Юленьки и простит и прижмёт к груди Витю! Тогда непонятен смысл затягивания судебного процеса Витя сидеть все равно не будет но и оправдательного приговора не добиться. Остается надеяться на антиУкраинского президента. Порох точно не антиукраинский. А вот Юля по делам её как раз на антиУкраинского тянет!
 показать весь комментарий
 
 
Порох «точно не антиукраинский»? Откуда такая уверенность? Справка есть? По делам так и не скажешь. Румынам, чтобы засудить и стрельнуть Чаушеску, понадобилось 2 часа. А у нас куда ни глянь - одни сплошные дорогостоящие и безрезультатные саги. Одна «борьба с коррупцией» чего стоит. В итоге в державе «мутная вода», все нищают, а Барыга «себе на уме» и мал по-малу продвигается в списке Форбс. Не зря Трамп решил его слить.
 показать весь комментарий
 
 
як висмокче мозок? так я у адептів своєї сєкти?
 показать весь комментарий
 
Через тіліпок, якщо знадобиться. «Секта» у Юли і так найбільша, а після тарифів адептів набіжить, як до собаки бліх.
 показать весь комментарий
 
Суд над Януковичем: Адвокат Горошинский продолжает дебатную речь: "Рафік Віктарфьодирич неувінават!"
 показать весь комментарий
 
 
Если бы не Порошенко, Янукович мог бы стать худшим президентом Украины.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд над Януковичем: Горошинский просит признать недопустимым ключевое доказательство в деле. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ
 
 
 
 
 
 вверх