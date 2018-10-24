 Суд над Януковичем: Горошинский просит признать недопустимым ключевое доказательство в деле. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

09:59 Адвокат Горошинский сообщает, что ему пора идти в Святошинский суд, где слушается дело "беркутовцев".

Суд объявляет перерыв до завтра, до 9 утра.

09:49 "Сначала появилось обращение без подписи, а потом сторона обвинения получает фотокопии какого-то документ и на этом начинает строить свою стратегию. Такие документы не являются допустимыми, на них не может строится обвинение. Суд не может признать копию письма Чуркина допустимым доказательством. Я заявляю соответствующее ходатайство!" - говорит адвокат.

Говорит, что в деле есть постановления украинских судов, которые санкционируют временный доступ следователя в Администрацию Президента РФ и Совет Федерации РФ с изъятием оригинала письма Януковича к Путину.

При этом, по его словам, в АП РФ и Совфед РФ украинские следователи не обращались.

Горошинский утверждает, что адвокаты "Аверлекс" обращались к Министерству иностранных дел РФ, и в деле есть ответы и письма, а также ответ из "Почты России".

"Этими документами подтверждено, что обращение по дипломатическим каналам было отправлено, и оно было совсем другого смысла, и задачи и цели были абсолютно другие", - говорит адвокат.

09:37 Адвокат говорит, что Чуркин прикрепил к своему заявлению письмо Януковича без подписи (а показывал на камеры письмо с подписью. - Ред.)

Горошинский заявляет, что "произошла фактически замена одного заявления на другое. Произошла фальсификация. Вместо текста без подписи появился фотокопии текста с подписью. Как трактовать это со стороны доказательства? Это же главное доказательство, с которого стартует сторона обвинения. Они опираются на письмо, которого де-юре не существует!" - говорит Горошинский.

Напоминает, что ранее в деле был только текст письма, а потом появилась фотокопии.

Адвокат цитирует норму УПК, где говорится, что в суд должны поддаваться оригиналы документов. Могут быть допустимы копии, но для этого должен быть перечень условий.

И что прокуратура не доказала условия, из-за которых в суде нет оригинала письма Януковича к Путину с просьбой использовать войска РФ на территории Украины.

"Копии писем должны считаться ненадлежащим и недопустимым доказательством, поскольку не доказано существование этого документа!", - заявляет адвокат.

"Оригинал документа может существовать в Секретариате ООН иди в Министерстве иностранных дел РФ", - допускает Горошинский.

Говорит, что прокуроры обращались в США, хотя у них не было оригинала письма Януковича.

Также, по его словам, прокуроры обращались к представителю Украины Ельченко, чтоб тот помог взять письмо в Секретариате ООН. Что Ельченко и сделал. Он попросил фотокопию письма, и Канцелярия Секретариата ООН дала фотокопии этого заявления.

09:29 Адвокат Горошинский говорит, что отсутвуют де-юре письма Януковича к Путину с просьбой использовать войска РФ на территории Украины.

Также говорит, что нет доказательств того, что существует письмо Януковича, в котором он признает Сергея Аксенова главой Крыма.

Отмечает, что в деле есть копии письма Януковича без подписи. И этот документ прокуратура получила от Министерства иностранных дел. И там же - копия письма Чуркина, к которому приложено письмо Януковича без подписи.

Перечисляет какие копии писем есть в деле, с указанием номеров писем из различных инстанций.

09:19 Горошинский снова возвращается к выступлению Виталия Чуркина на Совбезе ООН 3 марта 2014 года.

Говорит, что Чуркин в своей речи сообщил, что РФ инициировала заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в Украине.

Горошиский читает выступление Чуркина. В нем говорится, что радикалы-экстремисты захватили власть в Киеве, жгут здания, нападают на миицию, захватывают оружие, некоторые города захвачены радикалами, звучат антисимитские слоганы, в стране беспредел. При этом была достигнута договоренность с оппозицией, и власть отказалась от введения ЧС. но оппозиция не выполнила условия соглашения - оружие не сдали, улицы не разблокировали. Хотят запретить русский язык, "неугодные" политические партии, идет наступление на права человека, и этому возмутился восток Украины и Крым. Россиянам и русскоязычолму населению угрожают, они создали отряды самообороны, возможны провокации против Черноморского флота. Говорит, что Путин уже обратился к Совфеду РФ с вопросом "нормализации обстановки в этой стране". И далее Чуркин читает письмо Януковича к Путину с просьбой использовать войска на территории Украины.

Горошинский говорит, что Чуркин сделал анализ того, что происходит в Украине. А Янукович в большом письме к Путину (существование которого не доказано. - Ред.) просил Россию проинформировать о том, что происходило в Украине. По словам адвоката, прокуроры специально не стали исследовать слова Чуркина, потому что в них он фактически выполняет якобы существующую просьбу Януковича - информирует общественность.

09:12Адвокат Горошинский утверждает, что письмо Януковича к Путину возникло потому, что ранее он обращался к европейским государствами, представители которых выступили гарантами при подписании соглашения между властью и оппозицией 21 февраля 2014 года, однако европейцы ему не ответили. Утверждает, что Янукович писал письма 22.02.14 европейцам.

Вспоминает, что есть видеообращение Андрея Клюева, в котором он утверждает, что Янукович писал письма представителям европейских стран. (Нет официальных подтверждений, что такие письма европейцам существовали. - Ред.)

Адвокат утверждает, что из Администрации Президента исчез оригинал Соглашения об урегулировании мирным путем конфликта, которое было подписано между властью и оппозицией 21 февраля 2014 года.

Пересказывает высказывания Клюева, который говорил, что Янукович тогда пошел на все уступки. А оппозиция изначально не планировала выполнять условия Соглашения - они хотели сделать госпереворот и захватить власть.

"Клюев подтверждает, что Янукович обращался к гарантам этого соглашения. Текст соглашения исчез. И нет данных, что есть уголовное производство по этому поводу. Это в очередной раз свидетельствует об умышленных действиях нынешней власти для того, чтоб ситуацию зимы 2014 года переложить с больной головы на здоровую", - говорит адвокат.

09:07 Горошинский продолжает. Говорит о страницах 9 и 10 дебатной речи прокуроров.

Там идет речь о письме Януковича к Путину с просьбой использовать войска РФ на территории Украины. Также прокуроры не признают, что есть другое большое письмо, в котором Янукович просит Путина о консультациях, миротворческой иди полицейской миссии (о существовании такого письма защита заявила лишь в 2017 году. - Ред.). Адвокат Горошинский говорит, что прокуроры не доказали, что такого, второго, письма не существует. По его словам, они не опровергли доказательства его существования, которые подавала защита.

"Прокуроры действуют декларативно, без анализа", - говорит адвокат.

Он отмечает, что прокуроры не проанализировали лингвистически выступление экс-постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, когда он показывал всему миру письмо Януковича с просьбой использовать войска РФ на территории Украины.

"Любой текст можно трактовать по-своему!", - говорит адвокат Горошинский. - Я утверждаю, что это письмо де-юре в материалах дела отсутствует!"

Он напоминает, что в деле есть фотокопии этого письма, однако оригинала нет.

"А может у Чуркина вообще этого письма не было?", - спрашивает адвокат.

(Виталий Чуркин неожиданно умер в 2015 году. - Ред.)

09:05 Судья Владислав Девятко говорит, что не суд заменял адвокатов "Аверлекса" на Горошинского, "поскольку нет такой юридической процедуры".

"Вы просто работаете по другому договору. В третий раз предлагаем вам продолжить выступление в дебатах", - говорит судья Девятко.

09:02 Горошинский напоминает, что вчера просил дать время на то, чтоб его зарегистрировали в российском реестре адвокатов. Говорит, что обратился к адвокатам "Аверлекса", у которых есть такая регистрация. Они ответили ему письменно, что Виктор Янукович вывел их из этого процесса, соответственно они не могут быть рядом с Януковичем в том случае, если он согласится выйти с последним словом по видеосвязи.

Говорит, что адвокатов "Аверлекса" преследуют правоохранители, напоминает, что против них возбуждено уголовное дело.

09:00 В зал зашли судьи. Просят адвоката Александра Горошинского продолжить читать дебатную речь.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.