 Борьба с увольнениями в 5-й бригаде ВС РФ на Донбассе: "Командир бил меня по макушке, угрожал взорвать и заставил написать расписку в краже 65 тысяч рублей"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.
"Хотите служить в
#5омсбр #1ак #роа? Тогда мы идём к вам", - написал он, выклав полный текст пояснительной записки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.
"Хотите служить в
#5омсбр #1ак #роа? Тогда мы идём к вам", - написал он, выклав полный текст пояснительной записки.
Такой и не такое придумает.
В донецком морге был Кобзон,
Какой-то пи*ор в каске "Пресса"
и рядом с ним вся банда Беса.
Лежали бабушки с морковкой
И дети, что топтали флаг.
Лежали Гиви с Моторолой -
в момент любви их сплющил танк.
Раскинув скудными мозгами
Лежали кучкой казачки,
Захарченко лежал безногий,
и Гиркин, выкатив зрачки.
Горел Донецк - пылала вата.
Луганск спокойно догорал.
И рвы расстрельные бульдозер
Землей тихонько засыпал.
Московский кратер наполнялся
радиактивною водой,
Ху*ла повесили в Гааге -
И В МИРЕ НАСТУПИЛ ПОКОЙ!!!
+!
взял бы табуретку и прибил того полковника, но рабы не могут постоять за свою честь
И в то же время макушка оказалась самой эрогенной зоной перед засадкой на бутылку
"... если я не выполню, что ОН МЕНЯ ХОЧЕТ.."
И тут шпили-вили.
Талант пропадает.
Сейчас посмотрим....
Necro Mancer.... ?
Necro Mancer@666_mancer
Протеррористически настроенный пользователь (с) Цензор.НЕТ Собираю инфу о передвижениях, базах, 200х
Для СБУ сгодится.