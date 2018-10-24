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 Политика Украины
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 Борьба с увольнениями в 5-й бригаде ВС РФ на Донбассе: "Командир бил меня по макушке, угрожал взорвать и заставил написать расписку в краже 65 тысяч рублей"

Российские наемники, приехавшие убивать украинских граждан на Донбасс, жалуются на свое командование, которое решает проблему нехватки личного состава и увольнений с помощью насилия среди подчиненных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

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"Хотите служить в #5омсбр #1ак #роа? Тогда мы идём к вам", - написал он, выклав полный текст пояснительной записки.

Борьба с увольнениями в 5-й бригаде ВС РФ на Донбассе: Командир бил меня по макушке, угрожал взорвать и заставил написать расписку в краже 65 тысяч рублей 01
Борьба с увольнениями в 5-й бригаде ВС РФ на Донбассе: Командир бил меня по макушке, угрожал взорвать и заставил написать расписку в краже 65 тысяч рублей 02

Источник: https://censor.net.ua/n3093024
 
   
 Топ комментарии
 
Я видел сон, чудесный сон:
В донецком морге был Кобзон,
Какой-то пи*ор в каске "Пресса"
и рядом с ним вся банда Беса.
Лежали бабушки с морковкой
И дети, что топтали флаг.
Лежали Гиви с Моторолой -
в момент любви их сплющил танк.
Раскинув скудными мозгами
Лежали кучкой казачки,
Захарченко лежал безногий,
и Гиркин, выкатив зрачки.
Горел Донецк - пылала вата.
Луганск спокойно догорал.
И рвы расстрельные бульдозер
Землей тихонько засыпал.
Московский кратер наполнялся
радиактивною водой,
Ху*ла повесили в Гааге -
И В МИРЕ НАСТУПИЛ ПОКОЙ!!!
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Макушка у придурков оказывается самая эрогенная зона Борьба с увольнениями в 5-й бригаде ВС РФ на Донбассе: "Командир бил меня по макушке, угрожал взорвать и заставил написать расписку в краже 65 тысяч рублей" - Цензор.НЕТ 1536
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Шось темнить кацапчик. Пляшку йому видали зовсім для інших потреб.
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Макушка у придурков оказывается самая эрогенная зона
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Достоверный источник.
Такой и не такое придумает. Борьба с увольнениями в 5-й бригаде ВС РФ на Донбассе: "Командир бил меня по макушке, угрожал взорвать и заставил написать расписку в краже 65 тысяч рублей" - Цензор.НЕТ 2763
Борьба с увольнениями в 5-й бригаде ВС РФ на Донбассе: "Командир бил меня по макушке, угрожал взорвать и заставил написать расписку в краже 65 тысяч рублей" - Цензор.НЕТ 1907
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Бедненькие. Им обязательно надо застрелиться, чтобы не жить с таким позором
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Господин Жулик, обещания ( взорвать этих всех 3,14дарасов) надо выполнять - это долг " офицерской"чести....
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Шось темнить кацапчик. Пляшку йому видали зовсім для інших потреб.
 показать весь комментарий
 
 
Я видел сон, чудесный сон:
В донецком морге был Кобзон,
Какой-то пи*ор в каске "Пресса"
и рядом с ним вся банда Беса.
Лежали бабушки с морковкой
И дети, что топтали флаг.
Лежали Гиви с Моторолой -
в момент любви их сплющил танк.
Раскинув скудными мозгами
Лежали кучкой казачки,
Захарченко лежал безногий,
и Гиркин, выкатив зрачки.
Горел Донецк - пылала вата.
Луганск спокойно догорал.
И рвы расстрельные бульдозер
Землей тихонько засыпал.
Московский кратер наполнялся
радиактивною водой,
Ху*ла повесили в Гааге -
И В МИРЕ НАСТУПИЛ ПОКОЙ!!!
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" 4 раза ударил ладонью по макушке ... и пристрелить "
взял бы табуретку и прибил того полковника, но рабы не могут постоять за свою честь
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Почему то я ни капли не сомневаюсь, что русишзольдатен облико морале таки украл 65000 р.
И в то же время макушка оказалась самой эрогенной зоной перед засадкой на бутылку
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жаль...жаль что только угрожал гранатой....лучше бы из огнемета шмальнул по толпе иуд
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видно дифицит в ополченцах а командир строгий
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Судя по изощрённым надругательствам над российским добровольцем, этот п\п-к Жулий - настоящий бандеровец.
"... если я не выполню, что ОН МЕНЯ ХОЧЕТ.."
И тут шпили-вили.
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Так это у них и народная забава, и традиция, и дань уважения к старшим по званию, и хобби...
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А якщо приїдуть усякі кадирівці, хачі, буряти, то буде кацапам непереливки, будуть їх товкти як старі відра та й робити з них справжніх "чоловіків".
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Огрёб Гаврила по макушке.Гаврила ополченцем был.
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Necro Man_cery романы писать надо.
Талант пропадает. Борьба с увольнениями в 5-й бригаде ВС РФ на Донбассе: "Командир бил меня по макушке, угрожал взорвать и заставил написать расписку в краже 65 тысяч рублей" - Цензор.НЕТ 4864
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Населению Украины разрешили уезжать из страны во время войны, скоро и в Украине воевать будет некому.
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А кто автор ноаости?
Сейчас посмотрим....
Necro Mancer.... ?
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Нормальные у Цензора источники инфы.... Борьба с увольнениями в 5-й бригаде ВС РФ на Донбассе: "Командир бил меня по макушке, угрожал взорвать и заставил написать расписку в краже 65 тысяч рублей" - Цензор.НЕТ 9650
Necro Mancer@666_mancer
Протеррористически настроенный пользователь (с) Цензор.НЕТ Собираю инфу о передвижениях, базах, 200х
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБорьба с увольнениями в 5-й бригаде ВС РФ на Донбассе: "Командир бил меня по макушке, угрожал взорвать и заставил написать расписку в краже 65 тысяч рублей"
 
 
 
 
 
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