 Борьба с увольнениями в 5-й бригаде ВС РФ на Донбассе: "Командир бил меня по макушке, угрожал взорвать и заставил написать расписку в краже 65 тысяч рублей"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer‏.

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"Хотите служить в # 5омсбр # 1ак # роа? Тогда мы идём к вам", - написал он, выклав полный текст пояснительной записки.



