 "Космос - точно такое же потенциальное поле битвы, как суша, небо и море", - Пенс сообщил, что космические войска в США будут созданы к 2020 году

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", заявил 23 октября вице-президент Майк Пенс.

Пенс, возглавляющий Национальный космический совет, рассказал о некоторых деталях проекта создания космических войск во время конференции, организованной газетой Washington Post. По словам вице-президента, Дональд Трамп вскоре попросит Конгресс объединить в одну команду военных и гражданских экспертов, отвечающих за безопасность в космосе.

Объединенное Космическое командование будет формироваться по образцу уже действующего Командования войск специального назначения, уточнил Пенс. Он рассказал, что Национальный космический совет передал соответствующие рекомендации президенту.

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Пенс добавил, что, по его мнению, Агентство космического развития должно озаботиться созданием новых технологий. По словам вице-президента, сейчас над обеспечением космической безопасности США работают около 60 тысяч человек. Они занимаются этими вопросами в штате различных военных и разведывательных ведомств.

"На первом этапе (космические войска) не будут выглядеть как другие, уже действующие, виды Вооруженных Сил. Речь (пока) идет о консолидации (ресурсов), а в будущем Конгресс и президентские администрации смогут расширять и развивать космические войска..." – заявил Пенс.

Войска могут быть созданы только после утверждения плана в Конгрессе. Первоначально законодатели без особого энтузиазма восприняли новость о создании отдельных космических войск, которые будут действовать наравне с Армией и ВВС США. Некоторые конгрессмены заявили, что вопросы космоса должны оставаться в ведении ВВС.

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По словам Майка Пенса, начиная со следующего года администрация Трампа начнет совместную работу с Конгрессом над принятием закона об учреждении самостоятельных космических войск. Новые войска учредят не позже 2020 года, пообещал Пенс.

"Космос – точно такое же потенциальное поле битвы, как суша, небо и море, и Америка будет доминировать там точно так же, как сейчас мы доминируем здесь на Земле", – заявил Пенс.

Он упомянул Россию и Китай в качестве потенциальных противников США и рассказал о возможных космических угрозах, в число которых входят противоспутниковое оружие, бортовые лазеры, "угрожающие действия на орбите и маневрирующие гиперзвуковые ракеты".

В сентябре начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн говорил, что создание космических войск, в рядах которых будут состоять 13 тысяч человек, обойдется примерно в $13 млрд за первые пять лет.

Вооруженные Силы США состоят из пяти основных видов. Это Армия, ВВС (сейчас курирует вопросы космоса), ВМС, Морская пехота и Береговая охрана.