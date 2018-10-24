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Все про:армия (7159) космос (569) США (14297) Пенс (57)

 "Космос - точно такое же потенциальное поле битвы, как суша, небо и море", - Пенс сообщил, что космические войска в США будут созданы к 2020 году

Космические войска США, создание которых было проанонсировано администрацией Дональда Трампа в августе этого года, будут сформированы не позднее 2020 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", заявил 23 октября вице-президент Майк Пенс.

Пенс, возглавляющий Национальный космический совет, рассказал о некоторых деталях проекта создания космических войск во время конференции, организованной газетой Washington Post. По словам вице-президента, Дональд Трамп вскоре попросит Конгресс объединить в одну команду военных и гражданских экспертов, отвечающих за безопасность в космосе.

Объединенное Космическое командование будет формироваться по образцу уже действующего Командования войск специального назначения, уточнил Пенс. Он рассказал, что Национальный космический совет передал соответствующие рекомендации президенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил

Пенс добавил, что, по его мнению, Агентство космического развития должно озаботиться созданием новых технологий. По словам вице-президента, сейчас над обеспечением космической безопасности США работают около 60 тысяч человек. Они занимаются этими вопросами в штате различных военных и разведывательных ведомств.

"На первом этапе (космические войска) не будут выглядеть как другие, уже действующие, виды Вооруженных Сил. Речь (пока) идет о консолидации (ресурсов), а в будущем Конгресс и президентские администрации смогут расширять и развивать космические войска..." – заявил Пенс.

Войска могут быть созданы только после утверждения плана в Конгрессе. Первоначально законодатели без особого энтузиазма восприняли новость о создании отдельных космических войск, которые будут действовать наравне с Армией и ВВС США. Некоторые конгрессмены заявили, что вопросы космоса должны оставаться в ведении ВВС.

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По словам Майка Пенса, начиная со следующего года администрация Трампа начнет совместную работу с Конгрессом над принятием закона об учреждении самостоятельных космических войск. Новые войска учредят не позже 2020 года, пообещал Пенс.

"Космос – точно такое же потенциальное поле битвы, как суша, небо и море, и Америка будет доминировать там точно так же, как сейчас мы доминируем здесь на Земле", – заявил Пенс.

Он упомянул Россию и Китай в качестве потенциальных противников США и рассказал о возможных космических угрозах, в число которых входят противоспутниковое оружие, бортовые лазеры, "угрожающие действия на орбите и маневрирующие гиперзвуковые ракеты".

В сентябре начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн говорил, что создание космических войск, в рядах которых будут состоять 13 тысяч человек, обойдется примерно в $13 млрд за первые пять лет.

Вооруженные Силы США состоят из пяти основных видов. Это Армия, ВВС (сейчас курирует вопросы космоса), ВМС, Морская пехота и Береговая охрана.

Источник: https://censor.net.ua/n3093017
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапы начали строить мегабатут.... "Космос - точно такое же потенциальное поле битвы, как суша, небо и море", - Пенс сообщил, что космические войска в США будут созданы к 2020 году - Цензор.НЕТ 3496
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Здесь задача другая. Затянуть кацапню в новую гонку вооружений. Повтор сересера.
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Пенс натякнув кацапам: "Космос - наш!"
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Мне вот интересно.Что было бы если бы не было Раши ,Америки,Европы и Китая?
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Читай историю. Была бы какая-нибудь Римская империя...
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Была бы Украина,Польша и Литва....Ну ещё Франции немножко.Ну и конечно Швейцария,куды же без неё! "Космос - точно такое же потенциальное поле битвы, как суша, небо и море", - Пенс сообщил, что космические войска в США будут созданы к 2020 году - Цензор.НЕТ 2517
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Не угомоняться.Уже было СОИ.Китайцы легко уже сбивают орбитальные спутники.В перспективе все будет Китай.
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Раша по идее скоро станет аграрной территорией а вот Китай действительно угррза всему миру.
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У авторитарних режимах не буває інтелектуальної власності, та і взагалі власності як такової. Китай - це по суті СССР на стероїдах. Підневільні люди не стають вченними. Саме тому ні в Україні ні в Китаї немає власних розробок. Все копіпастед. Закрийте цю лавочку і китай буквально за 15 років стане Україною з парою виробництв які роблять сляби для німецького автопрому, а виробничі потужності здадуть в металобрухт.
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Здесь задача другая. Затянуть кацапню в новую гонку вооружений. Повтор сересера.
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Да эта гонка вооружения и не прекращалась никогда
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Деньги и власть. Это происходит с тех времен , как человек взял в руки каменный топор.....
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На справді вона давно закінчилася. Остаточно 27 років тому. І переможець всім відомий.
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У нас в Израиле 40 процентов бюджета на это уходит.Жесть а что делать ?
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Втому і різниця. Китайці збиваючи супутники, засмічують орбіту, а американці розробили SM4, яка виштовхує непотрібні/відпрацьовані супутники в далекий космос і там іх підриває.
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Ну америкосам точно наваляют.Они смерти не бояться.Корейская война показала.
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Разве что в тарелку,в лучших традициях вЯликоскрепной....
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Просто америкосы не воины.Пытаються все уничтожить за счёт технологий.Причем ворованных у немецких ученых.Да и сейчас скупают мозги.
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У тебе хід думок не вірний. США і ЕС це країни де взагалі можливі технології. РФ, Україна, Китай - це країни які роблять те, що треба ЕС та США, бо у сами мозку немає і не буде з такими політичними системами. Всі технології копі-пастед (крадені), або деталі до них куплені на заході, бо самі таких виробить не зможуть. А якщо і зроблять, то все буде на багато поколінь нижче.
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У китайцей собственных технологий практически нет (особенно в области военных технологий и фундаментальных исследований). Все ворованное и скопированное, да еще и не лучшим образом. Они и авианосец не могли сами спроектировать и даже скопировать (слишком высока сложность), пока им не передали готовый "Варяг" с полной документацией и помощью специалистов.....Они резко разогнались строить новые, но потом въехали, что авианосец такой конструкции полное гавно и отказались, и все опять тупик - авианосец другой конструкции им не под силу.
А своровали и скопировали они далеко не все, поэтому идут следом, а не в авангарде
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Да им вообще все пофиг.А спутники свои отработанные сбили своими ракетами.И америкосы всрались.
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" спутники свои отработанные " спутники не отработали свой срок а вышли из стоя, так само как китайская космичная станция.

В Китае как у россии нету космической электроники
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Китайські супутники навернуться так само як і російські. Якщо у технології немає комерційного застосування, ну нема у нас масків і йому подібних, то всі ці ракети і "досягнення" виглядають іграшками в руках керманичів.... Не більше ніж пустий звук у телевізорі, що вони щось там "досягли".
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С чего вы взяли, что они всрались?!
Ломать - не строить, тут много ума и технологий не требуется. Возмущались, так это да, те ж придурки тем "сбитием" засрали огромный участок околоземного пространства, там сейчас будет десятки лет летать туева хуча осколков, которые могут врезаться в любой космический аппарат пиричем на тех скоростях тому аппарату наверняка придет гаплык. А в том участке пространства теперь нельзя размещать новые космические аппараты.
То, что сделали китайцы, это из серии "насрать в рояль", на такую дурость кроме них только кацапы способны!!!
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Китай тоже развалится!
Вырастет до определенных размеров и гаплык! Прямой вооруженной экспансии не будет, будет миграционный процесс, через который они будут иметь контроль но он будет ослабевать и слишком трудно будет все контролировать, будут неизбежны огромные финансовые затраты (как в свое время у совка "на поддержание мировой революции") в итоге финансовый кризис, недовольство населения, застой, развал
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в 20 году Пенс может уже быть президентом
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Пока в США только планируют создать космические войска (при том, что их беспилотные военные шатлы уже давно бороздят околоземное пространство в дежурном режиме (выше 100 км), паПарашинские "ВКС" (одно название и пшик) активно осваивают подводное околоземное пространство (ниже уровня моря) в средеземноморье!
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...даже "культурно" (с постоянным и вечным дежурством на дне, с песнями и плясками хора им. Александрова)!
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Схавай Трампушка, ВКС в раше придумали раньше. Марс их!
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Це точно, поки вони там у своїх вашингтонах чухаються, кацапи вже давно підводно-космічну кавалерію укомплектували, а половину вже й прижмурили.
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Ну-у тупые америкосы раком нагнули парашу по самую гиперлупу.
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Такие войска у Америки уже есть.
Постоянный контроль всей повехности Земли у Америки уже есть.
У Китая и московии этого не будет никогда, и оно как бы к лучшему.
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раша в ситуации, как кролик, который ползет удаву в пасть, знает, что его сожрут, но не может не ползти. Кацапы сейчас не могут не понимать, зачем это США делают, понимают, как тупо влезать в тот же капкан, что влез сссср, но и выбора у них нет.
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///
Находящийся в Москве советник президента США по национальной безопасности
Джон Болтон во вторник возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду, а затем - венок на месте убийства Бориса Немцова !!!!!
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Московиты в ответ могут вывести на орбиту несколько противспутниковых кувалд.
Если долетят до самой орбиты.
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Вони що, з Трампом змовилися знищити ху?ла передчасно,не дав йому дожити до Гааги..? "Космос - точно такое же потенциальное поле битвы, как суша, небо и море", - Пенс сообщил, что космические войска в США будут созданы к 2020 году - Цензор.НЕТ 6869
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покойный Вернер фон Браун в разговорах со своей американской переводчицей несколько раз пояснил ей послевоенную перспективу
- вначале мы будем противостоять коммунизму, затем внимание будет переключено на несколько стран -"изгоев", причём одна из них будет показательно уничтожена - а затем ( тут он начинал хихикать) нам станут якобы угрожать инопланетяне - и тогда мы выведем в космос мощные боевые платформы с суперсовременным оружием, которые будут в состоянии испепелить любую страну в считанные минуты...
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В отличие от московии Америка сначала создаёт, а потом начинает намекать о наличии.
Уже лет 5 как успешно испытан боевой истребитель спутников,
испытан космический лазер, отработаны запуски ракет космос-земля,
так что дать звонкий щелбан путину по лысине уже проблем не представляет.
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Звездные войны Рейгана раздели и в итоге развалили СССР, а Космические войска Трампа сделают то же самое с Парашей. Кацапообразные, затягивайте потуже пояса. "Денег нет, но вы терпите"©
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В КНР порядка 20млн солдат военнокосмических войск получат грыжу при натягивании резины рогатки для запуска российского спутника на совместных учениях по противодействию НАТО
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пидоРашке, создание космических войск, что то мало помогает....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Космос - точно такое же потенциальное поле битвы, как суша, небо и море", - Пенс сообщил, что космические войска в США будут созданы к 2020 году
 
 
 
 
 
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