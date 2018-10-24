 Один украинский воин погиб в ходе боевых действий на Донбассе, раненых нет. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об эотм говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям украинских войск, используя для этого 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Российско-оккупационные войска осуществляли прицельные обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Командиры подразделений Объединенных сил предпринимали решительные действия по подавлению вражеского огня.

"На опорные пункты наших войск вблизи Авдеевки противник осуществлял огневое воздействие из 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе Павлополя, а также Водяного, оккупанты обстреливали из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, раненых нет", - сказано в сообщении.

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Также в пресс-центре ОС отметили, что несмотря на постоянный огневое воздействие со стороны противника, обороняющиеся подразделения продолжают укреплять занимаемые позиции, принимают меры по улучшению своего тактического положения и дают адекватный ответ противнику.

По данным разведки, в течение суток один оккупант был уничтожен, еще четверо - ранены.

"С начала суток враг обстрелял позиции Объединенных сил на Донецком направлении, в районе населенного пункта Тарамчук из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих объединенных сил не допущено", - добавили в штабе ОС.