 "Скорее всего, она состоится", - Трамп подтвердил возможную встречу с Путиным в Париже

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал на встрече с советником по национальной безопасности страны Джоном Болтоном, передает агентство Reuters.
"Я думаю, мы вероятно встретимся. Она [встреча] еще не подготовлена, но, скорее всего, она состоится", - сказал глава американского государства.
Он отметил, что этот вопрос в настоящий момент обсуждается.
Ранее сообщалось, что Путин заявил, что Москва удивлена "недружественными шагами" со стороны США и в контексте этого предлагает организовать встречу с Трампом.
А так увы....
Опубликованный на странице Facebook воина ВСУ Виктора Чередниченко стих, разошелся по сети и вызвал шквал поддержки среди пользователей.
В произведении агрессора Владимир Путина казнят в Гааге и во всем мире наступает покой.
Внимание! 18+
Я видел сон, чудесный сон:
В донецком морге был Кобзон,
Какой-то пи*ор в каске "Пресса"
и рядом с ним вся банда Беса.
Лежали бабушки с морковкой
И дети, что топтали флаг.
Лежали Гиви с Моторолой -
в момент любви их сплющил танк.
Раскинув скудными мозгами
Лежали кучкой казачки,
Захарченко лежал безногий,
и Гиркин, выкатив зрачки.
Горел Донецк - пылала вата.
Луганск спокойно догорал.
И рвы расстрельные бульдозер
Землей тихонько засыпал.
Московский кратер наполнялся
радиактивною водой,
Ху*ла повесили в Гааге -
И В МИРЕ НАСТУПИЛ ПОКОЙ!!!
Нужно быть как- то более разборчивым в своих связях . Достал блин. Надеюсь, американцы по достоинству оценят все эти беспорядочные встречи и связи импичментом.
Нужно помогать Украине в рамках минимум будапештского меморандума, а не жать потные клешни хуйла на разных высоких встречах.