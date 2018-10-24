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Все про:Путин (24312) Россия (70832) США (14297) Трамп (2073) Болтон (31)

 "Скорее всего, она состоится", - Трамп подтвердил возможную встречу с Путиным в Париже

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение своего российского коллеги Владимира Путина провести двусторонний саммит 11 ноября в Париже.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал на встрече с советником по национальной безопасности страны Джоном Болтоном, передает агентство Reuters.

"Я думаю, мы вероятно встретимся. Она [встреча] еще не подготовлена, но, скорее всего, она состоится", - сказал глава американского государства.

Он отметил, что этот вопрос в настоящий момент обсуждается.

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Ранее сообщалось, что Путин заявил, что Москва удивлена "недружественными шагами" со стороны США и в контексте этого предлагает организовать встречу с Трампом.

Источник: https://censor.net.ua/n3093015
 
 
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было бы у Украине ЯО.., Трамп тоже бы встречался с Порошенко несколько раз в год не смотря на то что тот вор...
А так увы....
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Котик, ты о чем это, какое ЯО в Украине? Нам ещё взрывов на складах с ядреными боеголовками не хватало! Или взрывов их носителей, жидкостных ракет с гептилом, самином, меланжем. Побойся Бога!!!
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Шикарною була б відповідь від Трампа: "Скоріш за все вона відбудеться... на Гуантанамо".
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В сети обсуждают стихотворение с апокалиптическим сценарием для террористов "Л/ДНР".

Опубликованный на странице Facebook воина ВСУ Виктора Чередниченко стих, разошелся по сети и вызвал шквал поддержки среди пользователей.

В произведении агрессора Владимир Путина казнят в Гааге и во всем мире наступает покой.

Внимание! 18+

Я видел сон, чудесный сон:

В донецком морге был Кобзон,

Какой-то пи*ор в каске "Пресса"

и рядом с ним вся банда Беса.

Лежали бабушки с морковкой

И дети, что топтали флаг.

Лежали Гиви с Моторолой -

в момент любви их сплющил танк.

Раскинув скудными мозгами

Лежали кучкой казачки,

Захарченко лежал безногий,

и Гиркин, выкатив зрачки.

Горел Донецк - пылала вата.

Луганск спокойно догорал.

И рвы расстрельные бульдозер

Землей тихонько засыпал.

Московский кратер наполнялся

радиактивною водой,

Ху*ла повесили в Гааге -

И В МИРЕ НАСТУПИЛ ПОКОЙ!!!
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Эти встречи дискредитируют Штаты в целом и Трампа в частности. Трамп и так завяз в отношениях с кровавыми саудитами после убийства и расчленения ими журналиста.
Нужно быть как- то более разборчивым в своих связях . Достал блин. Надеюсь, американцы по достоинству оценят все эти беспорядочные встречи и связи импичментом.
Нужно помогать Украине в рамках минимум будапештского меморандума, а не жать потные клешни хуйла на разных высоких встречах.
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А они итак помогают. Дали два катера, джавелины, деньги, сотни миллионов на войну. Чего еще надо.
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Замість себе не міг би кого-небудь призначити?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Скорее всего, она состоится", - Трамп подтвердил возможную встречу с Путиным в Париже
 
 
 
 
 
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