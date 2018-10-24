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Все про:Газ (8943) Германия (3185) Польша (4544) Штайнмайер (374) Северный поток (348) Дуда (246)

 Проект "Северный поток-2" не должен быть реализован, - Дуда на встрече со Штайнмайером

Президент Польши Анджей Дуда в очередной раз призвал Германию отказаться от планов строительства газопровода "Северный поток - 2".

На этот раз он сказал об этом во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером во вторник в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Этот проект не должен быть реализован", - заявил Дуда.

По его убеждению, трубопровод приведет к нарушению энергетического баланса, создаст угрозу энергетической безопасности ряда центрально- и восточноевропейских стран и усилит доминирующее положение одного поставщика – "Газпрома". Дуда подчеркнул, что речь идет не об экономическом, а о геостратегическом проекте.

Варшава ожидает от ЕС больше поддержки польской позиции по данному вопросу. Поляки "удивлены" тем, что Европейская комиссия не выступила с однозначно негативной оценкой проекта.

Дуда считает целесообразным закупать больше сжиженного природного газа, в частности, американского.

"Это также стратегическое политическое решение", - добавил он.

Штайнмайер не согласился с такой постановкой вопроса, парировав, что это должно быть экономическое, а не политическое решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" представляет опасность для Украины и Словакии, - Дуда

Польский президент также высказался в поддержку американской позиции по договору об РСМД. Он считает, что президент Дональд Трамп просто ответил на сценарий, который Россия реализовывала в течение многих лет, а именно систематически нарушала это соглашение, особенно в части распространения ракет средней дальности.

"С польской точки зрения это в первую очередь касается Калининградской области; мы постоянно получаем информацию о том, что туда доставляется все больше ракет", - сказал Дуда.

Что же касается спекуляций о возможном размещении американских ракет средней дальности в Польше, Дуда ответил, что вопрос пока не обсуждался.

Источник: https://censor.net.ua/n3093014
 
 
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рсіяни Шайтанмайєру не за це платять
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Дуда абсолютно правий, але ж Штанмаєр - пуйловська консерва, тому на ці пропозиції він не пристане. Он і на фото у нього (Штанмаєра) такий вираз обличчя: "Говори, говори, а мені бабло не за те йде".
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Я лично за то чтобы КацаПсины вбухали в этот проект как можно больше ДЕНЕХ СИЛ и Средств ...Денех нет,но вы держитесь.... Проект "Северный поток-2" не должен быть реализован, - Дуда на встрече со Штайнмайером - Цензор.НЕТ 2181По мнению энергетческого эксперта Михаила Крутихина,он не окупится НИКОГДА Проект "Северный поток-2" не должен быть реализован, - Дуда на встрече со Штайнмайером - Цензор.НЕТ 2181Дядя Миша за последние 30 лет ни разу не ошибся,Степан Демура ошибался,Крутихин НЕТ... Проект "Северный поток-2" не должен быть реализован, - Дуда на встрече со Штайнмайером - Цензор.НЕТ 2255
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПроект "Северный поток-2" не должен быть реализован, - Дуда на встрече со Штайнмайером
 
 
 
 
 
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