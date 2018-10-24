 Проект "Северный поток-2" не должен быть реализован, - Дуда на встрече со Штайнмайером

На этот раз он сказал об этом во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером во вторник в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Этот проект не должен быть реализован", - заявил Дуда.

По его убеждению, трубопровод приведет к нарушению энергетического баланса, создаст угрозу энергетической безопасности ряда центрально- и восточноевропейских стран и усилит доминирующее положение одного поставщика – "Газпрома". Дуда подчеркнул, что речь идет не об экономическом, а о геостратегическом проекте.

Варшава ожидает от ЕС больше поддержки польской позиции по данному вопросу. Поляки "удивлены" тем, что Европейская комиссия не выступила с однозначно негативной оценкой проекта.

Дуда считает целесообразным закупать больше сжиженного природного газа, в частности, американского.

"Это также стратегическое политическое решение", - добавил он.

Штайнмайер не согласился с такой постановкой вопроса, парировав, что это должно быть экономическое, а не политическое решение.

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Польский президент также высказался в поддержку американской позиции по договору об РСМД. Он считает, что президент Дональд Трамп просто ответил на сценарий, который Россия реализовывала в течение многих лет, а именно систематически нарушала это соглашение, особенно в части распространения ракет средней дальности.

"С польской точки зрения это в первую очередь касается Калининградской области; мы постоянно получаем информацию о том, что туда доставляется все больше ракет", - сказал Дуда.

Что же касается спекуляций о возможном размещении американских ракет средней дальности в Польше, Дуда ответил, что вопрос пока не обсуждался.