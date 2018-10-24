 Продолжается подготовка экипажей патрульных катеров типа Island, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Необходимые знания военные моряки получают на базе дивизиона надводных кораблей и учебного центра украинских ВМС, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. Значительное внимание уделяется английскому языку, которую военнослужащие совершенствуют в военно-морских учебных заведениях.

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Командир Морского командования Военно-Морских сил ВС Украины капитан 1 ранга Владимир Догонов призвал военнослужащих приложить максимум усилий для усвоения учебного материала.

В состав экипажей патрульных катеров типа Island вошли военные моряки с практическим опытом выполнения задач в море, физически подготовленные, мотивированные, с высоким уровнем моральных и профессиональных качеств и знанием английского языка.

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Напомним, передача Военно-морским силам Украины двух катеров класса Island состоялась в порту Балтимора в США 27 сентября. Выступая на церемонии, вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер отметил, что Береговая охрана использует эти суда с 1986 года и они являются "важным элементом в обеспечении безопасности".

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Согласно договоренностям, американские патрульные катера переданы ВМСУ на безвозмездной основе, а украинская сторона обеспечила 100% -ную предоплату общей стоимости сопутствующих услуг в размере 10,1 миллионов долларов на срок до 18 месяцев. Соответствующее постановление принял Кабмин.