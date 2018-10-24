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 Общество, Фоторепортаж
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 Продолжается подготовка экипажей патрульных катеров типа Island, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В Военно-Морских силах ВС Украины продолжается подготовка экипажей патрульных катеров типа Island.

Необходимые знания военные моряки получают на базе дивизиона надводных кораблей и учебного центра украинских ВМС, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. Значительное внимание уделяется английскому языку, которую военнослужащие совершенствуют в военно-морских учебных заведениях.

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Командир Морского командования Военно-Морских сил ВС Украины капитан 1 ранга Владимир Догонов призвал военнослужащих приложить максимум усилий для усвоения учебного материала.

В состав экипажей патрульных катеров типа Island вошли военные моряки с практическим опытом выполнения задач в море, физически подготовленные, мотивированные, с высоким уровнем моральных и профессиональных качеств и знанием английского языка.

Продолжается подготовка экипажей патрульных катеров типа Island, - Минобороны 01

Смотрите: В США предлагают передать ВМС Украины фрегаты типа Oliver Hazard Perry, - "Украинский милитарный портал". ФОТО

Продолжается подготовка экипажей патрульных катеров типа Island, - Минобороны 02
Продолжается подготовка экипажей патрульных катеров типа Island, - Минобороны 03
Продолжается подготовка экипажей патрульных катеров типа Island, - Минобороны 04
Продолжается подготовка экипажей патрульных катеров типа Island, - Минобороны 05

Напомним, передача Военно-морским силам Украины двух катеров класса Island состоялась в порту Балтимора в США 27 сентября. Выступая на церемонии, вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер отметил, что Береговая охрана использует эти суда с 1986 года и они являются "важным элементом в обеспечении безопасности".

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Согласно договоренностям, американские патрульные катера переданы ВМСУ на безвозмездной основе, а украинская сторона обеспечила 100% -ную предоплату общей стоимости сопутствующих услуг в размере 10,1 миллионов долларов на срок до 18 месяцев. Соответствующее постановление принял Кабмин.

Источник: https://censor.net.ua/n3093013
 
   
 Топ комментарии
 
Экипажи, экипажи... Много надо людей. Ребят, не изменивших присяге в Крыму, ждет блестящая карьера.
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Так вооружение менять будут, или нет? А то "заморимся" боеприпасы и комплектующие к системам вооружения, покупать...
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Так не в АТО посылают, разве на учениях пальнут.
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А конвоировать суда через обломки Керченского моста как будут? Надо же будет чем-то плавающие мины расстреливать... Если они там не появятся, я буду очень удивлён - если на "Кашире" и в Волгодонске взывали дома с сотнями жильцов, то не удивлюсь, что и свои суда жалеть не будут. И всё лишь для того, чтобы обвинить в диверсии "хахлов"...
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Я не знаю, какая там система управления огнем. Если ручная, то поменять не сложно, если автоматическая, то будет намного сложнее.
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Мне тоже неизвестно... Вообще-то, американцы, в основном, предпочитают автоматику... Но, с другой стороны, на "Абрамсах" автомат заряжания, кажется, не устанавливали...
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Я имел ввиду не только автоматическое заряжание, но и наведение на цель, выбор упреждений, поправок
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На абрамсе нет. Специально добавили заряжающего. Экипаж 4 человека.
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Системы управления автоматизированы. Системы заряжания скорей всего будут зависеть от самой системы вооружения.
В Абрамсах немного по другому, они отказались от автоматики в первую очередь для надежности, экономии места, и как они говорят для скорострельности. Недавно смотрел интервью американских танкистов, отказ от автоматики заряжания они считают одним из основных преимуществ перед арматой. На вопросы об остальных преимуществ они из вежливости не ответили, но улыбнулись
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Ну, насчёт "надёжности" - можно и согласиться... И то, лишь в сравнении со "Срамотой"... Насчёт "экономии места" - сомневаюсь... Для "автомата заряжания с руками и ногами" нужно в танке и больше места, да и времени на перезарядку этому "автомату" нужно побольше... У наших танкостроителей тоже имеются неплохие идеи, да и культура производства" довольно высокая...
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Я процитировал американских танкистов
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Скорей всего да. И слабенькое оно на айлендах.
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Вони не предназначені для ведення бойових дій, це лише патрульні катери.
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Я знаю. Видел их в Штатах и даже был на них. Но при желании можно и поставить другое вооружение
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В Грузии 18 октября уже ввели в строй два переданных США катера Айленд. Отстаете уважаемый Петр Алексеевич.

Продолжается подготовка экипажей патрульных катеров типа Island, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3069
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Экипажи, экипажи... Много надо людей. Ребят, не изменивших присяге в Крыму, ждет блестящая карьера.
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"Ребят, не изменивших присяге в Крыму, ждет блестящая карьера"

Хм-м-м...
Штатное расписание этих катеров включает всего ДВУХ офицеров / на катер
(я полагаю и кают офицерских там всего ДВЕ)
Остальные 14 человек экипажа - матросы и мотористы

Говоря о "блестящей карьере" - вы кого имели ввиду?
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у кремлядей просто кровь стынет в жилах, почитав Пономаря
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Красивые,мощные катера.Спасибо Америка за помощь.Мы в долгу перед тобой.
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мало того шо крест, так еще и Посейдон(
г*споди Зевсе, неужели нужно везде пихать сказки?
ах да, "вера", как през. провозгласил.
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Если патрульные катера забирают в Америке более 2 лет, то на фрегаты минимум лет десять уйдет
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Я думаю дальше "по накатанной" быстрей пойдёт. Американцы хотят убедиться, что передают технику в хорошие руки
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Вооружение хотели менять, но на кацапское, поэтому процесс застопорили. Скорей всего будет что то НАТОвское.
Когда вели программу "Украинский корвет", часть вооружений планировали установить НАТОвские, в том числе французские.
Айлэндеры прошли полную модернизацию, в том числе РНС, системы связи, автоматические системы управления и энергетическая диспетчеризация. Модернизированы и обслужены силовые установки, рулевые управления.
В принципе наше морское образование универсально, и у моряков не должно возникнуть сложностей в процессе обучения по управлению.
Насчёт английского, по идее судоводители и так должны его знать.
Корабли очень хороши. При грамотной эксплуатации и своевременном обслуживании, прослужат долго и достойно
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПродолжается подготовка экипажей патрульных катеров типа Island, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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