 Продолжается подготовка экипажей патрульных катеров типа Island, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Необходимые знания военные моряки получают на базе дивизиона надводных кораблей и учебного центра украинских ВМС, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. Значительное внимание уделяется английскому языку, которую военнослужащие совершенствуют в военно-морских учебных заведениях.
Командир Морского командования Военно-Морских сил ВС Украины капитан 1 ранга Владимир Догонов призвал военнослужащих приложить максимум усилий для усвоения учебного материала.
В состав экипажей патрульных катеров типа Island вошли военные моряки с практическим опытом выполнения задач в море, физически подготовленные, мотивированные, с высоким уровнем моральных и профессиональных качеств и знанием английского языка.
Напомним, передача Военно-морским силам Украины двух катеров класса Island состоялась в порту Балтимора в США 27 сентября. Выступая на церемонии, вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер отметил, что Береговая охрана использует эти суда с 1986 года и они являются "важным элементом в обеспечении безопасности".
Согласно договоренностям, американские патрульные катера переданы ВМСУ на безвозмездной основе, а украинская сторона обеспечила 100% -ную предоплату общей стоимости сопутствующих услуг в размере 10,1 миллионов долларов на срок до 18 месяцев. Соответствующее постановление принял Кабмин.
В Абрамсах немного по другому, они отказались от автоматики в первую очередь для надежности, экономии места, и как они говорят для скорострельности. Недавно смотрел интервью американских танкистов, отказ от автоматики заряжания они считают одним из основных преимуществ перед арматой. На вопросы об остальных преимуществ они из вежливости не ответили, но улыбнулись
Хм-м-м...
Штатное расписание этих катеров включает всего ДВУХ офицеров / на катер
(я полагаю и кают офицерских там всего ДВЕ)
Остальные 14 человек экипажа - матросы и мотористы
Говоря о "блестящей карьере" - вы кого имели ввиду?
г*споди Зевсе, неужели нужно везде пихать сказки?
ах да, "вера", как през. провозгласил.
Когда вели программу "Украинский корвет", часть вооружений планировали установить НАТОвские, в том числе французские.
Айлэндеры прошли полную модернизацию, в том числе РНС, системы связи, автоматические системы управления и энергетическая диспетчеризация. Модернизированы и обслужены силовые установки, рулевые управления.
В принципе наше морское образование универсально, и у моряков не должно возникнуть сложностей в процессе обучения по управлению.
Насчёт английского, по идее судоводители и так должны его знать.
Корабли очень хороши. При грамотной эксплуатации и своевременном обслуживании, прослужат долго и достойно