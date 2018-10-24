EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Спорт
  274  3
Все про:Лига чемпионов (216) футбол (3023) Харьков (4038) Шахтер (526)

 "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов УЕФА со счетом 0:3

Футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 0:3 проиграли во вторник, 23 октября, английскому клубу "Манчестер Сити" домашний матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Матч проходил на ОСК "Металлист" в Харькове, а мячи в ворота Андрея Пятова забили Давид Сильва (30-я минута), Эмерик Ляпорт (35) и Бернарду Силва (71), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В параллельном поединке квартета F "Хоффенхайм" в Германии сыграл вничью с французским "Лионом" - 3:3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде сыграл вничью с французским "Лионом"

Турнирное положение: "Манчестер Сити" - 6 очков, "Лион" - 5, "Хоффенхайм" - 2, "Шахтер" - 2.

В четвертом туре команды поменяются полями - "Шахтер" выступит в Манчестере, а "Лион" примет "Хоффенхайм". Оба матча начнутся 7 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Также читайте: Лига чемпионов: "Шахтер" играет вничью с немецким "Хоффенхаймом" в Харькове

Источник: https://censor.net.ua/n3093012
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиСпорт"Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов УЕФА со счетом 0:3
 
 
 
 
 
 вверх