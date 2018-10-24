 Создание островков безопасности на дорогах теперь обязательно, - Парцхаладзе

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые строительные нормы для станций метро предусматривают доступность для людей с инвалидностью, - Парцхаладзе

"По статистике, каждый день на дорогах Украины из-за неправильно оборудованных наземных пешеходных переходов погибает около 10 человек. Поэтому для повышения безопасности пешеходов в новых нормах было введено принципиально важное изменение - обязательное обустройство островков безопасности на переходах без светофоров или регулировщика, содержащих четыре и более полос движения. Такая практика действует во всех цивилизованных странах Европы и мира и отныне является нормой у нас. Надеюсь, что с ее воплощением значительно уменьшится количество аварий и повысится безопасность пешеходов на дорогах", - сказал Лев Парцхаладзе.

Согласно ГСН, минимальная ширина островка безопасности в месте пешеходного перехода должна быть не менее 2 м, минимальная длина - 8 м. Они могут обустраиваться на разделительной полосе или путем сужения полос движения до 2,75 м и изгиба оси полосы движения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине разрешили встраивать детсады в жилые дома. ИНФОГРАФИКА

Новые ГСН были разработаны специалистами ГП "ГосдорНИИ" на замену предыдущим, которые действовали с 2001 года.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.