 13 стран НАТО договорились о разработке морских дронов, которые смогут противодействовать российским субмаринам, - соглашение

Об этом говорится в соглашении, подписанном руководителями обороны 13 союзников НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Во время июльского саммита государства подписали план совместного внедрения технологий, предназначенных для минной и подводной охоты, говорится в пресс-релизе, выпущенном в октябре.
"Использование беспилотных систем - это рывок, который потенциально может кардинально изменить морскую технику, - сообщается в документе. - Работая рядом с традиционными военно-морскими средствами, эти беспилотные системы повысят как нашу ситуационную осведомленность, так и наш контроль над морями".
Пресс-релиз, хоть и не содержит подробностей, очевидно, открывает возможность того, что развитие подводных и поверхностных дронов может быть еще более прибыльным для компаний, которые принимают в этом участие, поскольку он свидетельствует, что Альянс ищет общие, совместимые системы. Это означает, что проверенные дроны могут конкурировать за бизнес на 13 рынках одновременно, а не только на одном.
Странами, которые участвуют в договоре, являются Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Турция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.
Это соглашение является еще одним свидетельством того, насколько серьезно Альянс воспринимает угрозу со стороны российских подводных лодок.
Через пару лет смотрите в новостях:
- Она утонула...
Глядя на это, отмеченное печатью интеллекта лицо, так и хочется сказать: ну неувиноватая я, что 150 втопил.
Наглый грузовик ехал по встречке, почему бы наглеца не протаранить?!
А теперь "скорбим" все вместе.
На вопрос "почему" = пусть каждый ответит для себя сам.
«24.10.18 00:13 13 стран НАТО договорились о разработке морских дронов, которые смогут противодействовать российским субмаринам.»
Поцікавтесь, там добудовують корпуси АПЧ, закладені ще з часів СРСР.
Так що «регулярності» тій вже мало зосталось.
«Статус-6» (океанская многоцелевая система вооружения; по кодификации NATO - «Kanyon», по кодификации ВС РФ - «Посейдон») - российский проект беспилотной атомной подводной лодки.
8 декабря 2016 года американская разведка сообщила о практическом испытании подводного беспилотного аппарата с ядерной силовой установкой, запущенного из подводной лодки «Саров» 27 ноября. В марте 2018 года Пентагон официально включил «Статус-6» в ядерную триаду России через отчёт о стратегических угрозах для США Nuclear Posture Review.
Путєну тоді мабуть було років 10...
Для связи используют очень низкие частоты.
Це круче чим вирішувати задачу, безпілотних авт, типу: кого першого давити, кота чи пенсіонера...