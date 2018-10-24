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 13 стран НАТО договорились о разработке морских дронов, которые смогут противодействовать российским субмаринам, - соглашение

США и союзники по НАТО объединились, чтобы теснее сотрудничать над разработкой и развертыванием беспилотных морских систем.

Об этом говорится в соглашении, подписанном руководителями обороны 13 союзников НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Во время июльского саммита государства подписали план совместного внедрения технологий, предназначенных для минной и подводной охоты, говорится в пресс-релизе, выпущенном в октябре.

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"Использование беспилотных систем - это рывок, который потенциально может кардинально изменить морскую технику, - сообщается в документе. - Работая рядом с традиционными военно-морскими средствами, эти беспилотные системы повысят как нашу ситуационную осведомленность, так и наш контроль над морями".

Пресс-релиз, хоть и не содержит подробностей, очевидно, открывает возможность того, что развитие подводных и поверхностных дронов может быть еще более прибыльным для компаний, которые принимают в этом участие, поскольку он свидетельствует, что Альянс ищет общие, совместимые системы. Это означает, что проверенные дроны могут конкурировать за бизнес на 13 рынках одновременно, а не только на одном.

Странами, которые участвуют в договоре, являются Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Турция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.

Также читайте: Соглашение о ядерном оружии не функционирует из-за агрессивных действий России, в частности, относительно Украины, - Чапутович

Это соглашение является еще одним свидетельством того, насколько серьезно Альянс воспринимает угрозу со стороны российских подводных лодок.

Источник: https://censor.net.ua/n3093010
 
   
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Хорошая новость.
Через пару лет смотрите в новостях:
- Она утонула...
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Что до закрытых коментов о погибшем копе "при столкновении с грузовиком"...
Глядя на это, отмеченное печатью интеллекта лицо, так и хочется сказать: ну неувиноватая я, что 150 втопил.
Наглый грузовик ехал по встречке, почему бы наглеца не протаранить?!
А теперь "скорбим" все вместе.
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PS. Мне РЕАЛЬНО не жалко этого человека.
На вопрос "почему" = пусть каждый ответит для себя сам.
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Мужик, ти адекват? Прочитай про шо тут новина:
«24.10.18 00:13 13 стран НАТО договорились о разработке морских дронов, которые смогут противодействовать российским субмаринам.»
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Тут все набагато крутіше. Маються на увазі автономні ПІДВОДНІ дрони, а це роботи з штучним інтелектом, які зграєю будуть висіти на хвостах тих пяти ти шести зоставшихся атомних підводних човнів рашкі, і знищать їх у разі необхідності.
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Это вы мультик про кацапскую атомную торпеду не смотрели. Вот где жесть. Хрен там кто на хвосте удержится
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С другой стороны нужно признать, что вата сдала везде в море, но в подводном флоте старается поддерживать компетенцию. Новые атомные и обычные субмарины вводят в строй с удручающей регулярностью.
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Не демонізуйте
Поцікавтесь, там добудовують корпуси АПЧ, закладені ще з часів СРСР.
Так що «регулярності» тій вже мало зосталось.
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Мало-не мало, но 5 атомных лодок за последние 5 лет они сделали, и десяток дизельных. Вряд ли это количество корпусов запасено 20 лет назад.
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Можно и смеяться, но это серьезно.

«Статус-6» (океанская многоцелевая система вооружения; по кодификации NATO - «Kanyon», по кодификации ВС РФ - «Посейдон») - российский проект беспилотной атомной подводной лодки.
8 декабря 2016 года американская разведка сообщила о практическом испытании подводного беспилотного аппарата с ядерной силовой установкой, запущенного из подводной лодки «Саров» 27 ноября. В марте 2018 года Пентагон официально включил «Статус-6» в ядерную триаду России через отчёт о стратегических угрозах для США Nuclear Posture Review.
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Ничего необычного, в отличие от ядерной крылатой ракеты, здесь нет. Технологии обкатаны, такая торпеда/подлодка вполне возможна.
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Проблема звязку. Супутникової навігації. Бо вода і радіосигнал не товаришують.
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Спутниковая навигация у паРашки есть, хотя для подводного флота она не применима, как Вы правильно сказали. Там по старинке ходят по инерциальным системам. В любом случае особой точности выйти к Нью-Йорку не требуется, с этим справлялись и парусные суда сотни лет назад.
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Байці про план підриву ядерної «Цар- торпеди» біля Махеттена, щоб «змити Нью-Йорк» в обєд сто лєт...
Путєну тоді мабуть було років 10...

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Задача связи с подводными судами давно и успешно решается.
Для связи используют очень низкие частоты.
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Крайне необычно. Почитай Вики Инфа о "Посейдоне" максимально засекречена, ее сливают порционно, но реактор для нее готов, на 8 мегаватт. Его уже испытывают
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Читал. Необычно? По сравнению с атмосферным ядерным мотором крылатой ракеты - это будни.
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фошиздм, и представь, Балтииские фошизды получат такие и всё, Кёнингбергская республика
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и как теперь руске подводники будет воздух менять в лодке, ведь хрен его знает кому там принадлежал безпилотник, но зрыв был класнный.
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а успокаивающие русне - э козломордные, как вам там спится, а ведь завтра (по времени в Норге) начиается маневры и .....
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Подводные беспилотники в море сталкиваются с той же проблемой, что и обычные - уязвимость каналов связи, но под водой эта проблема возрастает стократно.
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ИИ действует по собственному усмотрению. Достаточно одной простой команды, которую можно без проблем и по защищенному каналу передать дрону.
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Передать простейшую команду можно, хотя и это не просто, проблема получить от дрона вменяемую информацию.
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Зачем? Задача дрона быть близко к цели. О успешности выполнения команды можно судить по сейсмическому отклику и по данным от сети гидрофонов.
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Режим повної скритності. Там тільки ШІ, і з правом прийняття рішення на ліквідацію.
Це круче чим вирішувати задачу, безпілотних авт, типу: кого першого давити, кота чи пенсіонера...
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Надеюсь никто в здравом уме не даст беспилотникам права начать ядерную войну.
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Зачем? Задача дрона быть близко к цели. О успешности выполнения команды можно судить по сейсмическому отклику и по данным от сети гидрофонов.
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Не вижу разницы между первым или ответным ударом для этой конкретной задачи.
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Разница есть. Для ответного удара беспилотники бесполезны. В лучшем случае они уничтожат уже отстрелявшуюся субмарину.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом13 стран НАТО договорились о разработке морских дронов, которые смогут противодействовать российским субмаринам, - соглашение
 
 
 
 
 
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