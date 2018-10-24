 13 стран НАТО договорились о разработке морских дронов, которые смогут противодействовать российским субмаринам, - соглашение

Об этом говорится в соглашении, подписанном руководителями обороны 13 союзников НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Во время июльского саммита государства подписали план совместного внедрения технологий, предназначенных для минной и подводной охоты, говорится в пресс-релизе, выпущенном в октябре.

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"Использование беспилотных систем - это рывок, который потенциально может кардинально изменить морскую технику, - сообщается в документе. - Работая рядом с традиционными военно-морскими средствами, эти беспилотные системы повысят как нашу ситуационную осведомленность, так и наш контроль над морями".

Пресс-релиз, хоть и не содержит подробностей, очевидно, открывает возможность того, что развитие подводных и поверхностных дронов может быть еще более прибыльным для компаний, которые принимают в этом участие, поскольку он свидетельствует, что Альянс ищет общие, совместимые системы. Это означает, что проверенные дроны могут конкурировать за бизнес на 13 рынках одновременно, а не только на одном.

Странами, которые участвуют в договоре, являются Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Турция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.

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Это соглашение является еще одним свидетельством того, насколько серьезно Альянс воспринимает угрозу со стороны российских подводных лодок.