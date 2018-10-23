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 Киевские новости
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Все про:Киев (16649) теплосеть (87) транспорт (1236)

 Из-за аварий на теплосетях в Киеве изменили маршруты движения троллейбусов

Киеве вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№11,38,42,43 в связи с проведением восстановительных работ проезжей части, поврежденной порывом теплосети по проспекту Голосеевском, 46.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Так, 23 октября 2018 с 24:00. вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№11,38,42,43 в связи с проведением восстановительных работ проезжей части, поврежденной порывом теплосети по проспекту Голосеевском, 46.

Последние отправления троллейбусов по собственным схемам:

- Троллейбусы маршрута №11 из Музея Архитектуры в 22:40; с ул.Маршальской в 23:25;

- Троллейбусы маршрута №38 ст. м.Выдубичи в 23:25; из Музея Украины во Второй мировой войне в 22:52;

- Троллейбусы маршрута №42 с ул. Дегтяревская 23:18; со ст.м. Лыбидская 22:30;

- Троллейбусы маршрута №43 с Дарницкой пл. в 23:28; из Кибернетического центра в 22:28.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093007
 
 
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Почався опалювальний сезон. Никогда такого не бьіло и вот опять.(С)
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Вже частину будинків підключено до опалення.
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А як же ті проффесори робили опресовку системи?
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- Фима, шо Вы всё мне подмигиваете?
- Это нервный тик.
- Фима, Вы обманщик и негодяй… Я уже настроилась!
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Самое смешное, что там уже был прорыв, раскопали, заварили, закопали. Через сутки - новый. А если уж раскопали, проверить состояние трубы и заменить весь участок, вместо того, чтобы латки ставить, если она уже догнивает - не судьба. Это думать надо. Опять таки, расходы ... Вместо этой трубы можно аж целое колесо к своему эскаладу купить, а он, эскалад, ближе и понятнее.
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надо переименовать..НАЧАЛО ПОДТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА..
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по заголовку статьи я уже грешным делом подумал что тралики в Киеве супер мэр перевел на тепловую тягу Через аварії на тепломережах у Києві змінили маршрути руху тролейбусів - Цензор.НЕТ 6937
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вот такие у нас нанотехнологии - теплосети управляют маршрутом троллейбусов
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиИз-за аварий на теплосетях в Киеве изменили маршруты движения троллейбусов
 
 
 
 
 
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