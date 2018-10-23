 Из-за аварий на теплосетях в Киеве изменили маршруты движения троллейбусов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Коммунальное предприятие "Киевпастранс".
Так, 23 октября 2018 с 24:00. вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№11,38,42,43 в связи с проведением восстановительных работ проезжей части, поврежденной порывом теплосети по проспекту Голосеевском, 46.
Последние отправления троллейбусов по собственным схемам:
- Троллейбусы маршрута №11 из Музея Архитектуры в 22:40; с ул.Маршальской в 23:25;
- Троллейбусы маршрута №38 ст. м.Выдубичи в 23:25; из Музея Украины во Второй мировой войне в 22:52;
- Троллейбусы маршрута №42 с ул. Дегтяревская 23:18; со ст.м. Лыбидская 22:30;
- Троллейбусы маршрута №43 с Дарницкой пл. в 23:28; из Кибернетического центра в 22:28.
- Это нервный тик.
- Фима, Вы обманщик и негодяй… Я уже настроилась!