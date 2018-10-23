 Из-за аварий на теплосетях в Киеве изменили маршруты движения троллейбусов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Так, 23 октября 2018 с 24:00. вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№11,38,42,43 в связи с проведением восстановительных работ проезжей части, поврежденной порывом теплосети по проспекту Голосеевском, 46.

Последние отправления троллейбусов по собственным схемам:

- Троллейбусы маршрута №11 из Музея Архитектуры в 22:40; с ул.Маршальской в 23:25;

- Троллейбусы маршрута №38 ст. м.Выдубичи в 23:25; из Музея Украины во Второй мировой войне в 22:52;

- Троллейбусы маршрута №42 с ул. Дегтяревская 23:18; со ст.м. Лыбидская 22:30;

- Троллейбусы маршрута №43 с Дарницкой пл. в 23:28; из Кибернетического центра в 22:28.

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