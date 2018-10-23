 Семьи погибших в оккупированной Керчи получат по два миллиона рублей, - марионетка Кремля Аксенов

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, сообщил 23 октября представитель оккупационной власти Крыма, "глава совета министров" Сергей Аксенов.
"По выплатам семьям погибших - по 1 млн рублей все 20 семей погибших получили, это был республиканский бюджет. Получат на этой неделе еще по 1 млн рублей из федерального бюджета", - сказал он.
Аксенов добавил, что семьи 23 пострадавших в керченском колледже получили помощь из бюджета Крыма в размере 500 тыс. рублей (около 215 тыс. гривен), также они получат от 200 до 400 тыс. рублей (от 86 до 172 тыс. грн) из российского бюджета.
По официальным сообщениям, общая сумма выплат от российских властей семьям погибших и пострадавших в результате нападения в Керченском политехническом колледже, составит 60 млн рублей.
Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.
А вы хоть поняли, ЧТО ПРОИЗОШЛО В КЕРЧИ ????!!
.
БЫЛ ТЕРРАКТ !! ( стрелков нескольков , много расхождений и ТОПОРНО не убраного "мусора" )
.
С первых минут ВЫССШИЕ силовики и чинуши Крыма--ОБВИНЯЛИ Украину , или озверелых неподконтрольных "нацыков"....
.
Опосля дали "заднюю"..
Мол Один студент-рэмбо"...
.
А ответ ПРОСТОЙ, хотя двузначный -
1- Или ОСОЗНАЛИ, что МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛЕДСТВИЕ раскопает НЕУБРАНЫЙ МУСОР
2- БОРЬБА "башен кремля" за бюджэт ( безусловно не за Украину..)
.
Я думаю , ЧТО НА ЭТО М НЕ ОСТАНОВЯТЬСЯ !!
.
,
А вы хоть поняли, ЧТО ПРОИЗОШЛО В КЕРЧИ ????!!
.
БЫЛ ТЕРРАКТ !! ( стрелков нескольков , много расхождений и ТОПОРНО не убраного "мусора" )
.
С первых минут ВЫССШИЕ силовики и чинуши Крыма--ОБВИНЯЛИ Украину , или озверелых неподконтрольных "нацычтов"....
.
Опосля дали "заднюю"..
Мол Один студент-рэмбо"...
.
А ответ ПРОСТОЙ, хотя двузначный -
1- Или ОСОЗНАЛИ, что МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛЕДСТВИЕ раскопает НЕУБРАНЫЙ МУСОР
2- БОРЬБА "башен кремля" за бюджэт ( безусловно не за Украину..)
.
Я думаю , ЧТО НА ЭТО М НЕ ОСТАНОВЯТЬСЯ !!
.
Война ПОКА одной из "башен кремля" НЕ КО ВРЕМЕНИ,,,
,
ПОКА,,,,,,,,???
,