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 Семьи погибших в оккупированной Керчи получат по два миллиона рублей, - марионетка Кремля Аксенов

Семьи погибших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже получили компенсации в размере 1 млн рублей (около 430 тыс. гривен) из бюджета оккупированного Крыма.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, сообщил 23 октября представитель оккупационной власти Крыма, "глава совета министров" Сергей Аксенов.

"По выплатам семьям погибших - по 1 млн рублей все 20 семей погибших получили, это был республиканский бюджет. Получат на этой неделе еще по 1 млн рублей из федерального бюджета", - сказал он.

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Аксенов добавил, что семьи 23 пострадавших в керченском колледже получили помощь из бюджета Крыма в размере 500 тыс. рублей (около 215 тыс. гривен), также они получат от 200 до 400 тыс. рублей (от 86 до 172 тыс. грн) из российского бюджета.

По официальным сообщениям, общая сумма выплат от российских властей семьям погибших и пострадавших в результате нападения в Керченском политехническом колледже, составит 60 млн рублей.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

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Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093005
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
2 млн рублів ціна за життя їх дітей. Це все вони хотіли на тому "референдумі".
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$30,000...хех....це ті шо називають себе "пуп землі"....
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вот теперь родственикам руске жмуров (Украина, Сирия) обидно было, им обещали только 15 тыс. зелёных, а это только обещали, после отсчитки разходов - там транспорт итд. и то меньше получает.
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Ребята!..
А вы хоть поняли, ЧТО ПРОИЗОШЛО В КЕРЧИ ????!!
.
БЫЛ ТЕРРАКТ !! ( стрелков нескольков , много расхождений и ТОПОРНО не убраного "мусора" )
.
С первых минут ВЫССШИЕ силовики и чинуши Крыма--ОБВИНЯЛИ Украину , или озверелых неподконтрольных "нацыков"....
.
Опосля дали "заднюю"..
Мол Один студент-рэмбо"...
.
А ответ ПРОСТОЙ, хотя двузначный -
1- Или ОСОЗНАЛИ, что МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛЕДСТВИЕ раскопает НЕУБРАНЫЙ МУСОР
2- БОРЬБА "башен кремля" за бюджэт ( безусловно не за Украину..)

.
Я думаю , ЧТО НА ЭТО М НЕ ОСТАНОВЯТЬСЯ !!
.

,
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Це було точно сплановане "відволікання" і водночас "нагнітання". Об'єкт (бурса, хоч дитсадок) - то вже не має принципового значення.
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Ну семьям сгоревших в лагере под Одессой, вообще дырку от бублика дали, хотя сам гарант лагерь принимал и открывал.
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Нічого собі! От як! А барига нікому по два мільйони не дає, ледве животіємо. Ще й тарифний геноцид...
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заплатили убийцам, заплатили жертвам, цирк.. Сім'ї загиблих в окупованій Керчі отримають по два мільйони рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 1552
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Реальный навар. За смерть в ДНР столько не платят.
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як добре сказано.....а в нас аж 32 канала по Т2 і всі щось розказують..... Сім'ї загиблих в окупованій Керчі отримають по два мільйони рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 2407
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...але чомусь це не добавляє тобі хоча б трішечки розуму...
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Ну и что? В Украине тоже жизнь каждого бойца застрахована на миллион гривен.
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Ну, канешна. И обещанный чирик в месяц они получают регулярно, как пописать Сім'ї загиблих в окупованій Керчі отримають по два мільйони рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 6134
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В 14 році на кримському форумі хтось написав що схоже на те, що ми таки встигли вскочити на відчалюючий "Титанік". Як у воду дивився.
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Уверен, Украина также окажет материальную(значительную) помощь своим гражданам в Крыму.
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Нападение на колледж в Керчи может послужить для подготовки общественного мнения к обрушению Крымского моста, который российские власти спишут на теракт, считает крымский блогер Зарема Сеитаблаева. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/krymskiy-bloger-opory-krymskogo-mosta-popolzli-i-dumayu-chto-eto-stalo-prigovorom-dlya-kerchan-443809.html
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деньги не вернут детей и уверенность в безопасности
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нужно в каждую семью в Кацапии так же по два миллиона...!\может когда станут богаче - о нас забудут...!)\
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методом самотстрелов ватников можно обескровить рашистский бюджет и тогда рашисты будут меньше тратить денег на убийства других народов, которые не разделяют моральные ценности ватников - такой вывод следует из из спича гоблина
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Ребята!..
А вы хоть поняли, ЧТО ПРОИЗОШЛО В КЕРЧИ ????!!
.
БЫЛ ТЕРРАКТ !! ( стрелков нескольков , много расхождений и ТОПОРНО не убраного "мусора" )
.
С первых минут ВЫССШИЕ силовики и чинуши Крыма--ОБВИНЯЛИ Украину , или озверелых неподконтрольных "нацычтов"....
.
Опосля дали "заднюю"..
Мол Один студент-рэмбо"...
.
А ответ ПРОСТОЙ, хотя двузначный -
1- Или ОСОЗНАЛИ, что МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛЕДСТВИЕ раскопает НЕУБРАНЫЙ МУСОР
2- БОРЬБА "башен кремля" за бюджэт ( безусловно не за Украину..)

.
Я думаю , ЧТО НА ЭТО М НЕ ОСТАНОВЯТЬСЯ !!
.
Война ПОКА одной из "башен кремля" НЕ КО ВРЕМЕНИ,,,
,
ПОКА,,,,,,,,???

,
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСемьи погибших в оккупированной Керчи получат по два миллиона рублей, - марионетка Кремля Аксенов
 
 
 
 
 
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