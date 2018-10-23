 Двух мирных жителей, погибших на Луганщине, похоронят на неподконтрольной территории, - волонтер Каплин

Об этом Громадському радіо сообщил глава Гуманитарного миссии "Проліска" Евгений Каплин, пишет Цензор.НЕТ.
"Тела погибших, насколько мне известно, доставлены в один из моргов на неподконтрольной территории. Родственники уже видели их. Церемония прощания назначена на послезавтра (25 октября. - Ред). Хоронить их на неподконтрольной территории", - сообщил Каплин.
Напомним, украинская сторона СЦКК сообщила, что 18 октября двое жителей Золотого-4 погибли, попав на заминированный террористами РФ участок. Отмечалось, что наемники РФ, на которых лежит ответственность за гибель этих гражданских, не принимают меры по эвакуации тел.