 Двух мирных жителей, погибших на Луганщине, похоронят на неподконтрольной территории, - волонтер Каплин

Об этом Громадському радіо сообщил глава Гуманитарного миссии "Проліска" Евгений Каплин, пишет Цензор.НЕТ.

"Тела погибших, насколько мне известно, доставлены в один из моргов на неподконтрольной территории. Родственники уже видели их. Церемония прощания назначена на послезавтра (25 октября. - Ред). Хоронить их на неподконтрольной территории", - сообщил Каплин.

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Напомним, украинская сторона СЦКК сообщила, что 18 октября двое жителей Золотого-4 погибли, попав на заминированный террористами РФ участок. Отмечалось, что наемники РФ, на которых лежит ответственность за гибель этих гражданских, не принимают меры по эвакуации тел.

23 октября оккупанты эвакуировали тела двух мирных жителей.