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 Ремонт водопровода "Горловка-Торецк" завершен, - заммэра Торецка Винник

Работники предприятия "Вода Донбасса" закончили ремонт водопровода на участке "Горловка-Торецкое". Подавать воду в дома начнут с 24 октября.

Об этом Громадському радіо сообщил заместитель городского головы Торецка Сергей Винник, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром мы откорректируем график в зависимости от того, когда вода придет на водопроводный узел и если в какие-то районы мы не сможем подать воду, то туда будет обеспечен подвоз", - пояснил Винник.

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Также Винник добавил, что работы по восстановлению водоснабжения прерывали из-за подрыва автомобиля работников предприятия "Вода Донбасса" на взрывном устройстве.

Напомним, в городах Торецк и Железное, поселках Северный и Южный Донецкой области централизованное водоснабжение остановили 16 октября из-за прорыва водопровода. Без воды остаются 42 813 человек. Водопровод "Горловка - Торецкое" поврежден на участке, находящемся в серой зоне. Сотрудники компании "Вода Донбасса" не могли ранее устранить поломку из-за отсутствия гарантий безопасности для сотрудников.

В пресс-службе "Вода Донбасса" 23 октября сообщили, что в Донецкой области подорвался на мине автомобиль с сотрудниками компании, которые направлялись к аварийному участку. Об этом сообщили коммунального предприятия. Водитель контужен, но бригада приступила к ремонту. В ООН сообщили о двух пострадавших.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093001
 
 
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Ура,сепары теперь смогут дать немного Украинской воды,обратно Украине,если конечно захотят и не подорвут трубу снова.Ну а ремонтники пускай лечатся за свои деньги,если мозгов нет.
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