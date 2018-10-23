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Все про:Россия (70832) Швейцария (290) шпионаж (727)

 В Швейцарии разрешили уголовное преследование двух подозреваемых в шпионаже на Россию

По данным прокуратуры, они намеревались следить за химической лабораторией в городе Шпиц.

Правительство Швейцарии разрешило прокуратуре страны инициировать уголовное преследование двух граждан РФ, которые, по версии следствия, могли заниматься шпионажем на швейцарской территории, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Речь идет о двух мужчинах, "которые намеревались шпионить за лабораторией в Шпице".

В соответствии с законодательством Швейцарии, для начала уголовного преследования прокуратура должна изначально получить такое разрешение от Федерального совета.

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В середине сентября швейцарское издание Tages Anzeiger сообщило, что в Нидерландах были ранее задержаны двое россиян, которые подозревались в намерении осуществлять слежку за химической лабораторией в Шпице.

Издание отметило, что лаборатория занималась анализом образцов вещества по "делу Скрипалей". На следующий день появилась информация о том, что предполагаемые агенты из РФ также подозреваются в шпионаже в отношении европейской штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства WADA в Лозанне.

Задержанных россиян впоследствии отпустили на свободу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093000
 
 
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