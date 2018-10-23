 Родственники везли умершую женщину из РФ в Украину под видом пассажирки, - Слободян

Об этом сообщил в Facebook спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.
"В качестве пассажира в автомобиле находился гражданин Украины, сын водителя. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек. Уже потом после обнаружения трупа, водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ", - уточнил Слободян.
По словам правонарушителей, они планировали похоронить родственницу в Запорожской области.
"Российские правоохранители, которые несут службу в смежном "Гоптовке" пункте пропуска "Нехотеевка", в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ. Сейчас продолжаются следственные действия, направлено уведомление в Нацполиции о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.115 УК "Умышленное убийство", - резюмирует спикер ГПСУ.
За правилами, треба викликати швидку (плати), потім "таблетку" з моргу (плати), потім заплатити за морг, за паталогоанатомічне дослідження, за те, щоб його не робили тиждень, ритуальному бюро, за місце на цвинтарі. Без штанів залишать. Щоб офіційно вивезти треба дозвіл прокуратури, Унас це пів години і кілька гривень на ксерокс, а у кацапів - епопея і всім дай.
А так, завіз покійницю у її рідне село і практично безплатно (за рос. міркою) її поховають.
Повторю, у нас це пів години і кілька гривень на ксерокс. у рахє, без хабарів та волокіти нічого не вирішується. А весь цей час покійницю слід у холодильнику у морзі тримати, знов плати.
передбаченого ст.115 ККУ "Навмисне вбивство", - резюмує спікер ДПСУ.
Цензор не тупи....
Судят чувака за надругательство над трупом: _Подсудимый, зачем вы занимались сексом с трупом вашей жены? Да еще 5 дней?
- Гражданин судья, да откуда я мог знать что она мертвая - реагировала как обычно!
Ещё не известно , что с ней ( возможно) везли в Запорожье , так как от мордорцев можно ожидать всего , что угодно !