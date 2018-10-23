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Все про:Госпогранслужба (3021) смерть (5428) Слободян (325)

 Родственники везли умершую женщину из РФ в Украину под видом пассажирки, - Слободян

Около 17:30 сегодня в пункт пропуска "Гоптовка" на Харьковщине на въезд в Украину прибыл автомобиль Ford российской регистрации под управлением гражданина РФ.

Об этом сообщил в Facebook спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"В качестве пассажира в автомобиле находился гражданин Украины, сын водителя. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек. Уже потом после обнаружения трупа, водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ", - уточнил Слободян.

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По словам правонарушителей, они планировали похоронить родственницу в Запорожской области.

"Российские правоохранители, которые несут службу в смежном "Гоптовке" пункте пропуска "Нехотеевка", в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ. Сейчас продолжаются следственные действия, направлено уведомление в Нацполиции о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.115 УК "Умышленное убийство", - резюмирует спикер ГПСУ.

Родственники везли умершую женщину из РФ в Украину под видом пассажирки, - Слободян 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3092995
 
 
 Топ комментарии
 
...направлено уведомление в Нацполиции о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.115 УК "Умышленное убийство"

Источник: https://censor.net.ua/n3092995
Родственники везли умершую женщину из РФ в Украину под видом пассажирки, - Слободян - Цензор.НЕТ 1165 Что вы там курите?
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Во дибилы, "Умышленное убийство", пойдите на кладбище каждый день показателей себе наделаете, в звании гляди повысят.
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Я так понимаю, это для положительной статистики - возбуждают дело по статье "умышленное убийство" и тут же по горячим следам они его раскрывают ... Ай да Аваков, ай да сукин сын!
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Вирішили зекономити.
За правилами, треба викликати швидку (плати), потім "таблетку" з моргу (плати), потім заплатити за морг, за паталогоанатомічне дослідження, за те, щоб його не робили тиждень, ритуальному бюро, за місце на цвинтарі. Без штанів залишать. Щоб офіційно вивезти треба дозвіл прокуратури, Унас це пів години і кілька гривень на ксерокс, а у кацапів - епопея і всім дай.
А так, завіз покійницю у її рідне село і практично безплатно (за рос. міркою) її поховають.
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А элементарная вещь - что сын хотел, чтобы мать была похоронена рядом - в голову не приходит?
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Машина на кацапских номерах... звісно, що прходить! Ось там, на Россії нехай обох і закопають.. поруч!
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Складывалось мнение, что адекватный. Ошибся.
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Ти намагаєшся знайти виправдання челу, який труп видавав за живого, а я неадекват? Чи ти про моє доброзичлеве ставлення до кацапів? Так я цих потвор завжди зневажав.
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Только абсолютные моральные уроды воюют с трупами. Причем трупами даже не врагов (тех, кто с оружием в руках), а гражданских.
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а как во вашему они в рашке все документы получили? они же ее с документами везли.
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А дозвіл на перевезення? Його у прокуратурі отримують.
Повторю, у нас це пів години і кілька гривень на ксерокс. у рахє, без хабарів та волокіти нічого не вирішується. А весь цей час покійницю слід у холодильнику у морзі тримати, знов плати.
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Іпу.чи кацапи навіть після смерті сюди лізуть..😂
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Ну так твой же амелян призвал всех из рашки родственников в Украину перетаскивать. В любом состоянии. Это первая ласточка.
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А Яценюк стіну будував... тут мертвих хрен зупиниш, не те, що живих...😁
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А мені дідуся 90-річного тягнути в Украіну на хрєн зна чьом, якшо мериканець амєлян потяги зупинить! Я не хочу такого жаху! І не треба тут про кацабів і патріотизм. Якщо вкрав шось, то є найперший патріот!
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Побачили, що жінка мовчить, а не тріщить як сорока - і здогадалися, що тут щось не так.
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Ну вёз и вёз, пристегнул же. ПДД не нарушены, в чём проблема?
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а может это зомби везли - ваше новое оружие...)
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на самом деле не знаю какие нужно иметь нервы чтобы посадить в машину не просто труп, а еще и родного человека, пристегнуть, отправиться в дорогу, смотреть во время пути в зеркало заднего вида, общаться с погранцами? я думаю там все таки психика у сыночка и папаньки нарушена.
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блін, оце в нас правоохоронні органи - родичі везли труп жінки із свідоцтвом про смерть, щоб поховати там, де вона за життя можливо хотіла, а наші за "навмисне вбивство" статтю пришили - розуму палата......Лиш би попіаритись.....а через день-два закриють. Це тепер всі поховання відбуватимуться із відкриттям кримінальних проваджень, незважаючи на свідоцтва про смерть? Краще б так оперативно за злочинами відкривались кримінальні провадження,а не списували повідомлення до справ.......
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может её как чЛенина забальзамировали - и будет всегда "живой"...)
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что то с этой планетой не так! хорошо хоть не общественным транспортом..это не шутки, мы ехали в маршрутке...
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Надеюсь в маршрутке труп хотя бы не сидел... Хотя даже если лежал, то тоже...
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направлено повідомлення до Нацполіції про вчинення адміністративного правопорушення,
передбаченого ст.115 ККУ "Навмисне вбивство", - резюмує спікер ДПСУ.

Цензор не тупи....
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Напомнило анекдот:
Судят чувака за надругательство над трупом: _Подсудимый, зачем вы занимались сексом с трупом вашей жены? Да еще 5 дней?
- Гражданин судья, да откуда я мог знать что она мертвая - реагировала как обычно!
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История шоковая , если честно ! Это издевательство над мёртвой и не по- человечески !
Ещё не известно , что с ней ( возможно) везли в Запорожье , так как от мордорцев можно ожидать всего , что угодно !
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В Рашке кремируй и вези себе урну с прахом, всего делов.
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Раз жила і здохла в рашці, то навіщо це лайно в Україну везти, землю засирати, тут і так ватоголових вистачає
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да уж... из раши хоть тушкой, хоть чучелом...
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Просто "Уик-энд у Берни" какой-то и "Механическая сюита"
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Лучше бы такой бред и не писать - админинарушкние - умышленное убийство...
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Подошло бы в газетную рубрику '' их нравы ... " .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРодственники везли умершую женщину из РФ в Украину под видом пассажирки, - Слободян
 
 
 
 
 
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