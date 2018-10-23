 Родственники везли умершую женщину из РФ в Украину под видом пассажирки, - Слободян

Об этом сообщил в Facebook спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"В качестве пассажира в автомобиле находился гражданин Украины, сын водителя. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек. Уже потом после обнаружения трупа, водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ", - уточнил Слободян.

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По словам правонарушителей, они планировали похоронить родственницу в Запорожской области.

"Российские правоохранители, которые несут службу в смежном "Гоптовке" пункте пропуска "Нехотеевка", в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ. Сейчас продолжаются следственные действия, направлено уведомление в Нацполиции о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.115 УК "Умышленное убийство", - резюмирует спикер ГПСУ.

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