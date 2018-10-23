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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (652) санкции (7017) Аксенов (257)

 Верховный суд приостановил производство по иску Аксенова о санкциях

Дело продолжат рассматривать после того, как определят, законно ли решение СНБО о расширении антироссийских санкций.

Кассационный административный суд Украины приостановил производство по иску так называемого "главы правительства" оккупированного Крыма Сергея Аксенова. Он требует отменить санкции Украины против него, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В админсуде не раскрыли всех деталей итогов заседания, но отметили, что приостановление производства связано с порядком рассмотрения дела.

В суде пояснили, что сначала должен быть рассмотрен спор о законности решения СНБО от 2 мая 2018 года о применении и отмене персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер. После этого суд рассмотрит спор о санкциях в отношении Аксенова.

Читайте на Цензор.НЕТ: После оккупации Аксенов и Белавенцев предлагали около $3 миллионов, чтоб я стал Рамзаном Кадыровым в Крыму, - Чийгоз

Адвокат Аксенова Антон Журавель сообщил, что еще не получил решение суда.

Аксенов требует отменить введенные против него персональные санкции. Ответчиками в иске заявлены президент Украины Петр Порошенко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также украинский Кабмин, Нацбанк, СБУ.

Прокуратура Автономной Республики Крым продолжает рассматривать дело в отношении Сергея Аксенова и так называемого "спикера парламента" Крыма Владимира Константинова. Их обвиняют по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины – "призывы к насильственному свержению конституционного строя" и "посягательство на территориальную целостность Украины".

Напомним, в мае этого года СНБО принял решение о расширении антироссийских санкций и введении ограничительных мер против 30 юридических и 14 физических лиц. Позже президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие это решение. Таким образом, всего сейчас санкционный список насчитывает 1762 физических лиц и 786 юридических лиц.

Также на Цензор.НЕТ: ГПУ завершила расследование по делу депутата Госдумы Поклонской и марионетки Кремля Аксенова

Источник: https://censor.net.ua/n3092993
 
   
 Топ комментарии
 
Саакашвили:
Украину, по уровню ВВП на душу населения и по средней зарплате, обогнала уже даже Молдова. Теперь уже Украина самая бедная страна Европы, без добавления "после Молдовы".
Впереди новая цель - беднейшие страны Африки.
Просыпайтесь поскорее, родные.
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Ну, послезавтра могут объявить и нациоаНАЛЬным Хероем... с кацапов станется, одна "дрЮЧЬба" с Турцией чего стоит....
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Саакашвили:
Украину, по уровню ВВП на душу населения и по средней зарплате, обогнала уже даже Молдова. Теперь уже Украина самая бедная страна Европы, без добавления "после Молдовы".
Впереди новая цель - беднейшие страны Африки.
Просыпайтесь поскорее, родные.
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Це Саакашвілі з Амстердаму вещає?) революціонер з Грузії погнали та з України а в Голландії не сидиться.
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Поїдь в Грузію, подивись, як вони жувуть, потім можеш лизати Міхуйла хоч в дупу.
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Слышь, нулёвка цензоровская, ВВП на одного человека в Грузии 4 078,25 USD (2017)

Слышь, нулёвка цензоровская, ВВП на одного человека в Украине 2 639,82 USD (2017)

А теперь иди лизни Педро в анус...
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Волки тамбовские тебе «родные», чмо кацапское.
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А меж тем великому реформатору и вождю всех времен и народов нечем заплатить 400 евро за коммуналку в Амстердаме. Верховний суд призупинив провадження за позовом Аксьонова про санкції - Цензор.НЕТ 8309
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Суд над фигурантами «янтарного дела» так и не начался.
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офф топ
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Как сообщает пожарная служба Рима, большинство из них - болельщики ЦСКА, приехавшие на матч Лиги чемпионов с итальянской «Ромой»
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Порошенко-2018 обвиняет Порошенко-2012
Олигарх Порошенко, который был министром экономического развития и торговли Украины в 2012 году при Януковиче, винит тех кто был при власти в тот период и бездумно управлял экономикой.
Шизофреник при власти, это не к добру...
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Поросенковский суд,самый гуманный суд в мире))Такими темпами Украина еще и платить будет кацапам за аннексию Крыма и войну на Донбассе))
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А нельзя его было просто послать подальше? Или оно -гражданин Украины? И обязаны? Цирк уехал, клоуны остались.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный суд приостановил производство по иску Аксенова о санкциях
 
 
 
 
 
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