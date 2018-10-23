 Верховный суд приостановил производство по иску Аксенова о санкциях

Кассационный административный суд Украины приостановил производство по иску так называемого "главы правительства" оккупированного Крыма Сергея Аксенова. Он требует отменить санкции Украины против него, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
В админсуде не раскрыли всех деталей итогов заседания, но отметили, что приостановление производства связано с порядком рассмотрения дела.
В суде пояснили, что сначала должен быть рассмотрен спор о законности решения СНБО от 2 мая 2018 года о применении и отмене персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер. После этого суд рассмотрит спор о санкциях в отношении Аксенова.
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Адвокат Аксенова Антон Журавель сообщил, что еще не получил решение суда.
Аксенов требует отменить введенные против него персональные санкции. Ответчиками в иске заявлены президент Украины Петр Порошенко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также украинский Кабмин, Нацбанк, СБУ.
Прокуратура Автономной Республики Крым продолжает рассматривать дело в отношении Сергея Аксенова и так называемого "спикера парламента" Крыма Владимира Константинова. Их обвиняют по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины – "призывы к насильственному свержению конституционного строя" и "посягательство на территориальную целостность Украины".
Напомним, в мае этого года СНБО принял решение о расширении антироссийских санкций и введении ограничительных мер против 30 юридических и 14 физических лиц. Позже президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие это решение. Таким образом, всего сейчас санкционный список насчитывает 1762 физических лиц и 786 юридических лиц.
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Украину, по уровню ВВП на душу населения и по средней зарплате, обогнала уже даже Молдова. Теперь уже Украина самая бедная страна Европы, без добавления "после Молдовы".
Впереди новая цель - беднейшие страны Африки.
Просыпайтесь поскорее, родные.
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