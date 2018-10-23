EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1089  44
Все про:дипломатия (1153) МИД (4759) Совет Европы (502)

 "Это должна быть женщина, представляющая Восточную или Центральную Европу", - МИД объявил свою позицию об избрании нового генсека Совета Европы

В Совете Европы начался процесс отбора кандидатов на должность нового Генерального секретаря организации. Министерство иностранных дел Украины настаивает, что пост должна занять женщина, представляющая Центральную или Восточную Европу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении  пресс-службу МИД Украины.

"Хотя мы и убеждены, что лучший и самый сильный кандидат должен победить в прозрачной и честной борьбе, мы настаиваем на том, что после 70 лет доминирования мужчин во главе Секретариата, женщины Европы должны получить еще одну возможность вести Совет Европы через бурные времена", - отмечают в МИД.

Также МИД подчеркивает важность того, чтобы секретариат возглавил представитель центральной или восточной Европы.

"Хотя в течение первых четырех десятилетий после создания Совета Европы она была почти исключительно западноевропейской организацией, последние три десятилетия сказались историческим расширением и вступлением в нее почти 20 новых членов. Большой вклад стран Центральной и Восточной Европы в распространение и укрепление демократии на всем континенте не признан советом Европы, когда речь идет о замещении должности Генерального секретаря. Мы считаем, что представители этих стран должны получить возможность возглавить Секретариат впервые за семьдесят лет существования Совета Европы ", - говорится в документе.

Согласно установленной процедуре, отобранные Комитетом министров СЕ кандидатуры будут переданы на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая путем голосования выберет нового Генерального секретаря на своей июньской сессии в 2019 году.

"Мы призываем к максимальной прозрачности этого процесса, которая может быть достигнута, среди прочего, путем применения инновационных подходов. Например - проведением прямой веб-трансляции дебатов, которая доказала свою эффективность при избрании Генерального секретаря ООН", - говорится в документе.

Также читайте: Россия останется в Совете Европы, только если там полностью исключат "дискриминацию стран-участниц", - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/n3092991
 
 
 Топ комментарии
 
Никак Грибаускайте продвигают - у неё скоро последний срок полномочий заканчивается.
 показать весь комментарий
 
Кому вона, кроме секты и пуйла нужна)))) Далю продвигают
 показать весь комментарий
 
Даля! Адназначно! От пуйло всрьоцця!)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Юлю туда. А то выборы выиграет и будет - Юле долю!
 показать весь комментарий
 
 
как интересно!
а почему бы и нет? это же не чисто мужской клуб...
 показать весь комментарий
 
 
А коли звертаєтеся, скажімо, до лікаря, то також дотримуєтеся, вибачте, сраної політкоректності? Чи Вас цікавить фаховий рівень, незалежно від статі?
Взагалі, ці "вимоги" свідчать лише про те, що ми годуємо цілу банду виродків-дармоїдів в особі РЄ.
 показать весь комментарий
 
 
В смысле "почему бы и нет"?
А кто-то запрещает балотироваться женщинам? Зачем же условия ставить, что ТОЛЬКО женщина?
 показать весь комментарий
 
Кому вона, кроме секты и пуйла нужна)))) Далю продвигают
 показать весь комментарий
 
 
воно. Дійдемо ще й до такого. Бо там уже ведуться серйозні розмови про т.зв. "третю_стать".
 показать весь комментарий
 
Никак Грибаускайте продвигают - у неё скоро последний срок полномочий заканчивается.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Твои слова и Богу в уши .
 показать весь комментарий
 
 
Кращої кандидатури серед жінок не знайти. Але пані Даля діючий Президент своєї країни
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну если по всем правилам, то это должен быть одноногий негр афроамериканец - педераст. Иначе это дискриминация.
 показать весь комментарий
 
 
А если бы мокши выберали, то был бы педофил
 показать весь комментарий
 
 
а то ты не знаешь как это делать...)))\кого она хочет научить...?)))\
 показать весь комментарий
 
 
Странно. Мне всегда казалось, что единственными СУЩЕСТВЕННЫМИ требованиями должны быть профессионализм и незапятнанная репутация. А требование к полу как раз и является проявлением сексизма.
PS. Если это будет Грибаускайте, то она как раз полностью удовлетворяет указанным мною существенным требованиям.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
только супрун, она все умеет, все знает, на днях обещалась лично показать, как правильно делать м и н ет
 показать весь комментарий
 
 
хм, а что есть Восточная Европа, географически или политически надо смотреть?
 показать весь комментарий
 
Причём тут женщина??? Там должен быть специалист!!! А половая принадлежность уже потом!!! Как и за рулём женщин нет!!! Есть водители!!!
 показать весь комментарий
 
 
маємо напрочуд гарну, тактовну та дуже інтелігентну жінку 3 тис. до н.е. І персональний асистент у неї також є. Навіть не знаю, як обережно запропонувати її кандидатуру. Якщо не вона, то хто? Тим, хто зараз не сприймає іронію, прохання не читати це.
 показать весь комментарий
 
Тем временем Польша уведомила генсека НАТО Енса Столтенбнрга о строительстве мощной американской базы на территории Польши под условным названием "Форт ТРАМП"....,
Неужели дождусь что такая же база будет в Украинском Яворове?,а кацаПсины... "Це має бути жінка, яка представляє Східну або Центральну Європу", - МЗС оголосив свою позицію щодо обрання нового генсека Ради Європи - Цензор.НЕТ 3068Покупайте Желатин и керосин с Мильдонием... "Це має бути жінка, яка представляє Східну або Центральну Європу", - МЗС оголосив свою позицію щодо обрання нового генсека Ради Європи - Цензор.НЕТ 3068 "Це має бути жінка, яка представляє Східну або Центральну Європу", - МЗС оголосив свою позицію щодо обрання нового генсека Ради Європи - Цензор.НЕТ 3068
 показать весь комментарий
 
 
Грибаускайте подойдёт 100 тоннн...Плешивый Хмырь получит Инсульт...
 показать весь комментарий
 
 
Голосую за хренЮлю. Дайте наконец ей поруководить чем-нибудь.
 показать весь комментарий
 
Вону таки решили сплавить в Европу. Чтобы не путалась под ногами.
 показать весь комментарий
 
вообще то это должна быть чернокожая женщина инвалид трансгендер из европы
 показать весь комментарий
 
Вы не учли - еще она лесбиянкой должна быть и еврейкой.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это должна быть женщина, представляющая Восточную или Центральную Европу", - МИД объявил свою позицию об избрании нового генсека Совета Европы
 
 
 
 
 
 вверх