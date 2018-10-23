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Все про:отравление (1224) Госпродпотребслужба (117)

 35% отравлений в этом году связаны с заведениями общественного питания и торговли, - Госпродпотребслужба

С начала года 35% вспышек острых кишечных заболеваний были связаны с объектами ресторанного хозяйства и торговли, а 14,4% - со случаями заболевания в быту.

Об этом заявила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Алла Григоренко во время коллегии Службы по итогам 9 месяцев работы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"На первом месте находятся вспышки вирусной этиологии (рота, норовирусы) - 27%, 27,3% - вспышки, вызванные сальмонеллами, 11% - вирусами гепатита А, 14% - другими бактериальными возбудителями, 12% - неустановленной этиологии", - отметила она.

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По результатам проверок Госпродпотребслужбы временно приостанавливалось функционирования 70 объектов. Составлен 61 протокол о наложении штрафов, привлечены к дисциплинарной ответственности четыре должностных лица, отстранены от работы 44 работника. Руководителям объектов предоставлено 208 предписаний, предложений, предписаний по устранению выявленных нарушений и установлен контроль за их выполнением, изъято из реализации 466,603 кг опасных пищевых продуктов.

Вопрос о возникновении вспышек рассматривался на 46 заседаниях и совещаниях органов местной власти и местного самоуправления. По результатам выявленных нарушений территориальными органами Госпродпотребслужбы в 78 случаях проинформированы правоохранительные органы, в 20 возбуждены уголовные производства.

Алла Григоренко отметила, что специалистам Госпродпотребслужбы необходимо активизировать сотрудничество с правоохранительными органами, усилить государственный надзор за пищевыми продуктами, поставляемыми в детские учреждения.

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Кроме того, начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы отметила, что в ходе подготовки к новому учебному году должностные лица территориальных органов организации приняли участие в проведении 22,3 тыс. обследований по соблюдению требований санитарного законодательства в учебных заведениях.

Нарушение требований санитарного законодательства установлено почти в каждом третьем заведении (32%). Установленные в ходе обследований заведений нарушения касались несоответствия питьевой воды требованиям санитарных норм и правил по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отсутствие соглашений на проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации, незавершенности ремонтных работ, несвоевременного прохождения периодических профилактических медицинских осмотров работниками, режимов обучения и воспитания детей, нарушений при согласовании двухнедельного меню.

В адрес руководителей дошкольных учебных заведений было направлено 8 тыс. предложений по укреплению материально-технической базы (из них выполнено 65%) и 14 тыс. предложений в общеобразовательные учебные заведения с целью их приведения к требованиям санитарного законодательства.

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Остаются под особым вниманием учебные заведения, работающие зимой на печном отоплении, из них 600 (5%) дошкольных учебных заведений и 1098 (7%) общеобразовательных учебных заведений, а также учебные заведения по соответствующему устройству санитарно-гигиенических помещений, рекомендуется также усилить надзор за температурным режимом в осенне-зимний период.

Госпродпотребслужба проводит комплексную работу с органами местной власти и местного самоуправления, общественными организациями.

Источник: https://censor.net.ua/n3092990
 
 
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ці отравлення пов'язані із ти, що деяку телепні відмінили проведення перевірок закладів харчування, а для перевірки скарг органи повинні просити дозволу в Кабміну. Поки дозвіл прийде - то всі порушення сховають....Риба гниє з голови, якщо вона є.....
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35% отруєнь у цього року ...

ГРАМОТНОСТЬ піпец...или гугл переводчик?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество35% отравлений в этом году связаны с заведениями общественного питания и торговли, - Госпродпотребслужба
 
 
 
 
 
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