Двое таможенников обманули государство на 7 миллиардов гривен, - прокуратура.

Два сотрудника таможни нанесли ущерб государству на 7 миллиардов гривен. Они растаможили по поддельным документам более тысячи транспортных средств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
"В ходе досудебного расследования добыты доказательства, подтверждающие схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-импортерами транспортных средств, в которой задействованы должностные лица таможенных органов ДФС Украины, субъекты хозяйственной деятельности, а также предприятия реального сектора экономики", – сообщают в прокуратуре.
Подозреваемые – два должностных лица таможенных постов Волынской таможни ГФС Украины. Их задержали 19 октября 2018 года, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Больше урон страны нанес только xyйло.
Як питаю у тещі:
- Як це батько її стільки накрав?
- Він не краде, то начальство краде, а він бере!
І от діти таких батьків (а таких батьків у нс 80%), діти, яких колисали у 60-х, 70-х, 80-х пісенькою: "Україна, рідна мати, не вкрадеш не будеш мати, що у місті, що в селі!", потрапляють під прес пропаганди, яка твердить, що в Україні всі крадуть.
І думає такий дядько:
- Всі ж крадуть, ну всі крадуть, один я, лох, ще не вкрав! Треба терміново вкрасти!
І вся його енергія направляється не на те, щоб знайти спосіб заробити, а на те, щоб украсти.
Замкнене коло.
Нє, можна казати що в усьому винен Порошенко. Він особисто красти примучує.
Ну, якщо цими "митниками" були порошенко та гройсман, тоді я повірю в цю новину.
7 млрд це дуже багато грошей.