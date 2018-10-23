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 Двое таможенников обманули государство на 7 миллиардов гривен, - прокуратура

Они растаможили по поддельным документам больше тысячи автобусов, грузовиков и единиц сельхозтехники.

Два сотрудника таможни нанесли ущерб государству на 7 миллиардов гривен. Они растаможили по поддельным документам более тысячи транспортных средств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования добыты доказательства, подтверждающие схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-импортерами транспортных средств, в которой задействованы должностные лица таможенных органов ДФС Украины, субъекты хозяйственной деятельности, а также предприятия реального сектора экономики", – сообщают в прокуратуре.

Подозреваемые – два должностных лица таможенных постов Волынской таможни ГФС Украины. Их задержали 19 октября 2018 года, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092988
 
 
 Топ комментарии
 
Петя виноват в том, что завтра их отпустят под залог в 30 тысяч, а через неделю всё это утихнет и они снова вернуться на свои рабочие места, как сотни папередних потужных резонансных задержаний.
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Зробіть доступне мито і заберіть хомутинника з кордону, чи це не в інтересах бариговладних.
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Суд покажет, думаю за 7 млрд, посадят тех кто их задерживал.
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Два таможенника проб***ли 1% Бюджета Украины ? Двоє митників обдурили державу на 7 мільярдів гривень, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9490
Больше урон страны нанес только xyйло.
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Это тот случай когда говорят -коментарий излишен. Это жэ на какую сумму незаметно сквозануло товара если пошлина такова. И это только два чиновника, а подсчитайте сколько их у нас в основном таких же.
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Колись, як покійні тесть з техею були ще живі, приїхали у село, а у коморі здоровенна купа кукурудзи і її всю треба полущити.
Як питаю у тещі:
- Як це батько її стільки накрав?
- Він не краде, то начальство краде, а він бере!
І от діти таких батьків (а таких батьків у нс 80%), діти, яких колисали у 60-х, 70-х, 80-х пісенькою: "Україна, рідна мати, не вкрадеш не будеш мати, що у місті, що в селі!", потрапляють під прес пропаганди, яка твердить, що в Україні всі крадуть.
І думає такий дядько:
- Всі ж крадуть, ну всі крадуть, один я, лох, ще не вкрав! Треба терміново вкрасти!
І вся його енергія направляється не на те, щоб знайти спосіб заробити, а на те, щоб украсти.
Замкнене коло.
Нє, можна казати що в усьому винен Порошенко. Він особисто красти примучує.
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Не обманули, не ошукали, а натурально кинули. І звуться вони кидалами.
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не поделились с петруччио - и с авакяном и с трусняковым - негодяи)))
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Двое таможенников обманули государство на 7 миллиардов гривен, - прокуратура.

Ну, якщо цими "митниками" були порошенко та гройсман, тоді я повірю в цю новину.
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А кардану--всерівно.бо він тільки крутиться, а сам не рухається ні вперед. ні назад.
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А давайте подивимся на себе. Даємо хабар прокурору. слідчому , судді---щоб прикрити свої злочини і не посадили. Даємо митнику---щоб провести контрабанду. Даємо поліції--щоб закрили справу про злочин і відустили після орушення ПДР. Даємо працівникам освіти---доб ваш телепень,одержав хороші оцінки,і щоб поступив у ВУЗ. Замовляємо замовні статті в ЗМІ--підкуповуємо журналюшек. Даємо богзна -кому щоб без черги віддати в дитсадок, одержати квартиру, звання і т.інш. Скріз ДАЄМО САМІ, НАС НАВІТЬ НЕ ПРОСЯТЬ. ТО хто корупціонер З таких дающих і берущих створено все і скрізь. То кого ви обс---раєте. Дивіться на себе вдзеркало.
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Це якась помилка - 7 млрд.
7 млрд це дуже багато грошей.
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7 000 000 000 грн./1000 автобусов = 7 000 000 грн. пошлина за каждій автобус? Да ни один автобус в Украине столько стоить не может, я уже не говорю о пошлине на него. В статье промазали на 3 порядка с кол-вом нулей.
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Взяли на себя..отсидят хороших условиях, потом выйдут по удо и получат часть суммы
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое таможенников обманули государство на 7 миллиардов гривен, - прокуратура
 
 
 
 
 
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