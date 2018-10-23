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Все про:Германия (3185) нелегалы (236) украинцы (2896) заробитчане (273)

 Водитель-украинец чуть не погубил пятерых иракских нелегалов: они пытались тайком попасть в Германию в рефрижераторе

Иракцы смогли дозвониться до полиции, и их спасли, но теперь выдворят из страны. Украинец задержан.

37-летний гражданин Украины чуть было не погубил пятерых нелегалов из Ирака, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Нелегалы пытались попасть в Германию в кузове рефрижератора с польскими номерами, который вез молочную продукцию из Италии. За рулем автомобиля находился гражданин Украины. Из Милана машина выехала 21 октября. Как долго в ней находились иракцы – неизвестно.

В кузове рефрижератора было около 0 градусов. К тому же, в машине была закрытая система воздухоснабжения. Когда нелегалом стало плохо, они смогли дозвониться до полицейских. Те отследили их по местоположению мобильного телефона, и когда машина остановилась на заправке, освободили иракцев.

Медицинское обследование показало, что у всех пятерых – легкая степень переохлаждения.

Украинского водителя задержали по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов.

Также на Цензор.НЕТ: Людей обманывают и выкидывают на улицу: глава профсоюза Махинько рассказал о проблемах украинских заробитчан в Польше

Источник: https://censor.net.ua/n3092986
 
 
 Топ комментарии
 
А может они сами туда забрались?!
Джентльмены удачи, мля!
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А может они сами туда забрались?!
Джентльмены удачи, мля!
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Так они сами и залазят эти курвы,а водителям головняк!!!
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magic SOM,
они (нелегалы) так и делают........в последнее время очень много доку и репортажей на эту тему показывают.
Водиле теперь головняк обеспечен.......
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Если бы водитель включил полную глубокую заморозку, то его наказали бы за нелегальную перевозку замороженной конины.
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это молокопродукты, а не мясо, там глубокая заморозка не включается. К сожалению.
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Уже гражданство Германии, наверное, получил.
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Може вони зайцями проскочили, а водій і не знав ?
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Залізли на хвилинку, щоб кусень сала собі на вечерю відрізати, а їх зачинили. Напевне, саме так.
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Не кажить дурниць люди! Як вони могли в реф залізти та закрити за собою двері? Це ж не юрта.
Справа дуже проста - хлоп хтів тупо заробити , видно мало поляк йому платить на тому тракові
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В рефрежиратор залезть и закрыть за собой дверь - конечно сложно........, но то, что много нелегалов в фуры без ведома водил залазят - факт.......
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Закрыл один из их земляков который поедет следующим рейсом. Если бы их водила вез то наверняка свой мобильный для связи оставил и звонили они бы ему , а не ментам.
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Фигня. Россиянин вез в Украину в авто труп жены, выдавая ее за живую пассажирку https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/23/7196069/
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Да ладно в ютубе навалом видео где кацапов как собак в поле хоронят под номерами.
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То санкціоновані владою поховання.
А так, треба викликати швидку (плати), потім "таблетку" з моргу (плати), потім заплатити за морг, за паталогоанатомічне дослідження, за те, щоб його не робили тиждень, ритуальному бюро, за місце на цвинтарі. Без штанів залишать. Щоб офіційно вивезти треба дозвіл прокуратури, Унас це пів години і кілька гривень на ксерокс, а у кацапів - епопея і всім дай.
А так, завіз покійницю у її рідне село і практично безплатно (за рос. міркою) її поховають.
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Мораль такова: гуманность украинцев сослужит им дурную службу.
Пример:
коллаборанта на даМбасе не добил = он в "суд" на тебя подал и ты сядешь.
Так и здесь.
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Вывод:
ВСЕГДА добивай колорада.
ВСЕГДА!
И будешь на свободе. И сможешь уничтожить ещё не одну сотню предателей.
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Чомусь я думаю, що німецькі мусора розберуться.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВодитель-украинец чуть не погубил пятерых иракских нелегалов: они пытались тайком попасть в Германию в рефрижераторе
 
 
 
 
 
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