 Водитель-украинец чуть не погубил пятерых иракских нелегалов: они пытались тайком попасть в Германию в рефрижераторе

37-летний гражданин Украины чуть было не погубил пятерых нелегалов из Ирака, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Нелегалы пытались попасть в Германию в кузове рефрижератора с польскими номерами, который вез молочную продукцию из Италии. За рулем автомобиля находился гражданин Украины. Из Милана машина выехала 21 октября. Как долго в ней находились иракцы – неизвестно.
В кузове рефрижератора было около 0 градусов. К тому же, в машине была закрытая система воздухоснабжения. Когда нелегалом стало плохо, они смогли дозвониться до полицейских. Те отследили их по местоположению мобильного телефона, и когда машина остановилась на заправке, освободили иракцев.
Медицинское обследование показало, что у всех пятерых – легкая степень переохлаждения.
Украинского водителя задержали по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов.
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Джентльмены удачи, мля!
они (нелегалы) так и делают........в последнее время очень много доку и репортажей на эту тему показывают.
Водиле теперь головняк обеспечен.......
Справа дуже проста - хлоп хтів тупо заробити , видно мало поляк йому платить на тому тракові
А так, треба викликати швидку (плати), потім "таблетку" з моргу (плати), потім заплатити за морг, за паталогоанатомічне дослідження, за те, щоб його не робили тиждень, ритуальному бюро, за місце на цвинтарі. Без штанів залишать. Щоб офіційно вивезти треба дозвіл прокуратури, Унас це пів години і кілька гривень на ксерокс, а у кацапів - епопея і всім дай.
А так, завіз покійницю у її рідне село і практично безплатно (за рос. міркою) її поховають.
Пример:
коллаборанта на даМбасе не добил = он в "суд" на тебя подал и ты сядешь.
Так и здесь.
ВСЕГДА добивай колорада.
ВСЕГДА!
И будешь на свободе. И сможешь уничтожить ещё не одну сотню предателей.