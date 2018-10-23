 Прокуроры зачитали 366 из 774 страниц обвинительного акта по делу Насирова, - САП

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, прокуроры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц.

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В течение последнего судебного заседания прокурором зачитано 48 страниц обвинительного акта, а всего - 366 страниц.

Вместе с тем, защитником обвиняемого заявлено ходатайство об ознакомлении с материалами производства и отложения в связи с этим судебного разбирательства. На это он просит, ориентировочно, 240 дней, на которые защитник просил отложить судебное разбирательство.

Не отрицая право стороны защиты на ознакомление с материалами как судебного производства, так и с материалами, собранными в ходе досудебного расследования, коллегией судей отказано в отложенные судебного разбирательства и отмечена необходимость соблюдения требований ст.17 Правил адвокатской этики при реализации предоставленных защитнику полномочий.

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Следующее судебное заседание назначено на 15:30 31 октября 2018 года.

Напомним, Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия.

Судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц.