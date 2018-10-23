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 Прокуроры зачитали 366 из 774 страниц обвинительного акта по делу Насирова, - САП

В Шевченковском райсуде Киева 23 октября прошло судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС, а также руководителя Департамента ГФС Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, прокуроры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц.

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В течение последнего судебного заседания прокурором зачитано 48 страниц обвинительного акта, а всего - 366 страниц.

Вместе с тем, защитником обвиняемого заявлено ходатайство об ознакомлении с материалами производства и отложения в связи с этим судебного разбирательства. На это он просит, ориентировочно, 240 дней, на которые защитник просил отложить судебное разбирательство.

Не отрицая право стороны защиты на ознакомление с материалами как судебного производства, так и с материалами, собранными в ходе досудебного расследования, коллегией судей отказано в отложенные судебного разбирательства и отмечена необходимость соблюдения требований ст.17 Правил адвокатской этики при реализации предоставленных защитнику полномочий.

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Следующее судебное заседание назначено на 15:30 31 октября 2018 года.

Напомним, Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия.

Судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц.

Источник: https://censor.net.ua/n3092985
 
 
 Топ комментарии
 
774 страницы... прям "Война и мир" Льва Толстого. Через месяц закончат читать и приступят к прениям
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ХАЙ БЫСТРЕЙ ЧИТАЮТ, ВЕДЬ НАСИРОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ НЕ УСПЕЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, А НАРОД ЖДЕТ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА , БОЛЬНОГО РАКОМ ЩИТОВИДКИ НА ИВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ ПОД КЛЕТЧАТЫМ ПЛЕДОМ
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А тим часом ромчик став потужним та плодовитим блохером на Цензорі.. Прокуроры зачитали 366 из 774 страниц обвинительного акта по делу Насирова, - САП - Цензор.НЕТ 5664
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774 страницы... прям "Война и мир" Льва Толстого. Через месяц закончат читать и приступят к прениям
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а в кінці - виправдають героя та зобов'яжуть державу йому виплатити вимушений прогул Прокурори зачитали 366 із 774 сторінок обвинувального акта у справі Насірова, - САП - Цензор.НЕТ 7004
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за год половину прочитали,еще год, как минимум, читать будут
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Объем романа «Война и мир»- 1300 страниц обычного книжного формата. Это не самый большой роман в мировой литературе
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как раз пока термин давности истечет)))
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первичная рефлекторика всегда доминировала..
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ХАЙ БЫСТРЕЙ ЧИТАЮТ, ВЕДЬ НАСИРОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ НЕ УСПЕЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, А НАРОД ЖДЕТ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА , БОЛЬНОГО РАКОМ ЩИТОВИДКИ НА ИВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ ПОД КЛЕТЧАТЫМ ПЛЕДОМ
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А тим часом ромчик став потужним та плодовитим блохером на Цензорі.. Прокуроры зачитали 366 из 774 страниц обвинительного акта по делу Насирова, - САП - Цензор.НЕТ 5664
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В Донецке пройдет финал кубка дыныры по футболу

24 октября на стадионе "Кировец" состоится финальный матч по футболу сезона 2018 года.В финале встретятся макеевский ФК "Ника" и донецкий ФК "Гвардеец". Начало в 17:00.

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Не ну нормально прокуроры читают обвинительное заключение уже почти год, а подсудимый по балам шляется. При таком раскладе он не только от старости умрет, но и внуки успеют посидеть.
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Прочитайте первую и последнюю и в президенты хватит за яйца тянуть
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПрокуроры зачитали 366 из 774 страниц обвинительного акта по делу Насирова, - САП
 
 
 
 
 
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