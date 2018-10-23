 У Украины и ЕБРР - новая стратегия: будем вместе развивать финансово крупные проекты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аленом Пию. В ходе встречи стороны договорились о начале новой стратегии взаимодействия по реализации крупных и долгосрочных проектов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина и Европейский банк реконструкции и развития начинают новую стратегию взаимодействия, которая предусматривает реализацию долгосрочных и финансово крупных проектов, как на уровне частного сектора, так и на уровне государственного управления", – сообщила пресс-служба Кабинета министров.

На встрече был представлен новый региональный директор ЕБРР – Маттео Патрон, который сменил на этом посту Франсиса Малижа.

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По словам Пию, его организация заинтересована в проектах альтернативной энергетики и развития государственных банков.

"Именно поэтому очень ожидаемыми будут законодательные инициативы, касающиеся закона об альтернативной энергетике, о государственных банках, о концессии и о деятельности бизнес-омбудсмена", – отметил вице-президент ЕБРР.

Кроме того, к концу года ЕБРР планирует подписать ряд практических договоренностей с ПАО "Укрзализныця" и Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух".

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ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 12,1 миллиарда евро в рамках около 400 проектов.