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 Экономика, Происшествия
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 Аграрии сегодня имеют мощную государственную поддержку и хотят перевозить бесплатно, - Гиршфельд

Стоимость перевозки железнодорожным транспортом должно быть экономически справедливой и учитывать индексацию цен товаров, потребляет отрасль. Тарифная политика должна устраивать не только аграрный сектор, но и Укрзализныцю.

Об этом во время совещания под председательством Вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона, прошедшей сегодня в Кабинете министров, сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства Анатолий Гиршфельд, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт "Укрзализныци".

"Я понимаю, что аграрии сегодня имеют мощную государственную поддержку и хотят везти бесплатно, но так не бывает. "Укрзализныця2 должна закупать все необходимое на рынке, где постоянно растет цена на металл, электроэнергию, топливо", - отметил он.

По мнению Анатолия Гиршфельда, если не обеспечить мероприятия по обновлению тягового подвижного состава компании, то перевозки железнодорожным транспортом ждет коллапс, не спасут любые меры, в том числе частная тяга.

"Нужно посчитать, сколько необходимо денег на 5 лет, и ввести тяговую составляющую, которая позволит не просто ремонтировать старую технику, а обновлять подвижной состав. Ремонтировать локомотив 40-летней давности затратно и неэффективно. Минимальный объем финансирования, чтобы в течение 5 лет закупить 200 тепловозов и 300 электровозов, которые крайне нужны дороги, чтобы решить проблему, - составляет 3 млрд долл. К тому же нужно время для заключения контрактов и изготовление локомотивов. Поэтому Правительство должно взять этот вопрос под свой контроль", - резюмировал Анатолий Гиршфельд.

Источник: https://censor.net.ua/n3092982
 
 
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все изделия фирмы рошенка перевозить БЕСПЛАТНА
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рекомендую зажмуриться и поднять цены до среднерыночных..
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Эммм...

Могут быть нюансы, учитывая, что наша же продукция в ЕС иногда продается дешевле, чем в Украине.
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Ну да особенно это высер этого члена соевый команды выглядит на фоне баснословно высоких зп топ менеджмента узе и недавно купленных джипов.Почему то не хватает только на саму железную дорогу и ее обновление.
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они же не на жд будут бежать, крича об оголтелом антисемитизме..
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ой вей..если костюк потребляет большинство гос субсидий, то это далеко не весь аграрный сектор..или скоро весь..?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАграрии сегодня имеют мощную государственную поддержку и хотят перевозить бесплатно, - Гиршфельд
 
 
 
 
 
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