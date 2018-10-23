EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  2109  26
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (266) Евросоюз (12104) Могерини (375)

 Россия проводит милитаризацию Азовского моря. ЕС на стороне Украины, - Могерини

ЕС осуждает строительство Россией Керченского моста, а также блокирование судоходства и милитаризацию в Азовском море.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время пленарного заседания Европарламента 23 октября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду".

"Возведение моста между Россией и Крымом произошло без разрешения Украины - это еще одно нарушение украинского суверенитета. Более того, мост препятствует прохождению судов в украинские порты.

6 месяцев назад Россия ввела новый режим инспекций судов, прибывающих из или в украинские порты в Азовском море. Это привело к значительным задержкам и увеличению расходов со стороны украинских экспортеров и судов, курсирующих под флагами стран ЕС", - сказала она.

Россия этим режимом задела 2000 судов под украинским и международными флагами, подчеркнула Могерини.

"Вместе с этим Россия начала переброску военных судов в Азовское море в большом количестве, и Украина ответила наращиванием военных возможностей", - сказала Могерини, призвав стороны соблюдать соглашение о демилитаризации моря.

"Когда нарушается международное право, украинский суверенитет и целостность, ЕС стоит на стороне украинского народа", - добавила руководительница дипломатии ЕС.

Также читайте: Евросоюз сможет вводить санкции против разработчиков химического оружия, - Могерини

Источник: https://censor.net.ua/n3092977
 
 
 Топ комментарии
 
ЕС на стороне Украины, - Могерини

Ага! и будапештский меморандум при них...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Як саме ви будете підтримувати Україну ? Морально ?
 показать весь комментарий
 
 
Достроят северный поток 2 и построят сп3, купят нефти, построят еще с десяток заводов в рабсии... они ж не пустозвоны.
 показать весь комментарий
 
 
"Грузите апельсины бочками. Мысленно с вами" (с)
 показать весь комментарий
 
 
ЕС на стороне Украины, - Могерини

Ага! и будапештский меморандум при них...
 показать весь комментарий
 
 
Выражаем,агромную абеспокоииность))))Тут совместная комиссия с парашей по квотам на вылов рыбы заседает,во время войны.Нету никакой милитаризации,есть торговля и договорняк с оккупантами.
 показать весь комментарий
 
 
Война войной, а обед по расписанию...)
 показать весь комментарий
 
 
Безграничная обеспокоенная обеспокоенность
 показать весь комментарий
 
 
болельщики тоже на стороне рестлера, только по морде получает почему то только он
 показать весь комментарий
 
Да россия нарушила наверное все международные законы ,пошла войной на Украину ,сбила Боинг с мирными европейскими гражданами , вторгается в выборы США и Европы , поддерживает террористические организации , а Европа всё обеспокаивается .
 показать весь комментарий
 
 
Россия проводит милитаризацию Азовского моря. ЕС на стороне Украины, - Могерини

Так ЕС до сих пор запрещает продавать Украине летальное оружие, как ЕС может быть на стороне Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше уже ничего не сказать чем постоянно говорить пустые слова озабоченности.
 показать весь комментарий
 
 
Все таки украинцы дегенераты если за таких стояли всю зиму на морозе.
 показать весь комментарий
 
Если крикнет рать святая:
Кинь ты Русь, живи в Раю
Я скажу не надо Рая
Дайте уРодину мою
Сергей Есенин о КацаПсинскам Рае Плешивого Педофитла в Армянске Беслане Керчи и прочих НОРД ОСТАХ...

 показать весь комментарий
 
КацаПсины Сыны от Пссины Шарикова,чего вам уродам надо от Украины????
 показать весь комментарий
 
для приличия могла бы добавить: я дам вам парабеллум!
 показать весь комментарий
 
Напомпню вам бестолковым всего 2 фразы Плешивого Педофила в Минске в сторону Порошенко...
я тебя размажу... не только по стене...
 показать весь комментарий
 
Ага, в Крыму она (Европа и лично фрау Меркель) была тоже "на стороне Украины"! Чтоб не повторять прошлых ошибок мало быть "на стороне", нужно быть "в окопах вместе с украинцами" и защищать собственные и общие интересы ВМЕСТЕ, а не ждать пока московский, коварный и злобный медведь империи вломится в ваш собственный дом "освобождать" (его от вас самих)!
 показать весь комментарий
 
Их интересы - это дешевые российские энергоносители, а Украину они воспринимают как проблему. Хватить быть уже наивным глупцом, который верит в светлые европейские идеалы свободы, демократии и верховенства права. Когда речь заходит о деньгах, то ЕС легко сделает вид, что он ничего не видел и не слышал. Например на следующий день после открытия керченского моста, который открывал сам Путин на КамАЗе, фрау Меркель уже была у президента РФ для обсуждения северного потока-2 в обход Украины.

 показать весь комментарий
 
 
нет, я не наивный и не верю в приторно-сладкие слова лживых политиков на службе у БАРЫГ! но это не отменяет того, что я написал. сегодня кинув Украину как кость русскому медведю (в надежде что успокоится или подавится) - это глупая и недальновидная политика. Медведь охренеет от собственной безнаказанности, набирается еще больше сил и порвёт Европу на части!
 показать весь комментарий
 
... и прежде, чем его пристрелят, успеет задрать насмерть и поколечить немало людей и судеб!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия проводит милитаризацию Азовского моря. ЕС на стороне Украины, - Могерини
 
 
 
 
 
 вверх