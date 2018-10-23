 Россия проводит милитаризацию Азовского моря. ЕС на стороне Украины, - Могерини

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время пленарного заседания Европарламента 23 октября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду".

"Возведение моста между Россией и Крымом произошло без разрешения Украины - это еще одно нарушение украинского суверенитета. Более того, мост препятствует прохождению судов в украинские порты.

6 месяцев назад Россия ввела новый режим инспекций судов, прибывающих из или в украинские порты в Азовском море. Это привело к значительным задержкам и увеличению расходов со стороны украинских экспортеров и судов, курсирующих под флагами стран ЕС", - сказала она.

Россия этим режимом задела 2000 судов под украинским и международными флагами, подчеркнула Могерини.

"Вместе с этим Россия начала переброску военных судов в Азовское море в большом количестве, и Украина ответила наращиванием военных возможностей", - сказала Могерини, призвав стороны соблюдать соглашение о демилитаризации моря.

"Когда нарушается международное право, украинский суверенитет и целостность, ЕС стоит на стороне украинского народа", - добавила руководительница дипломатии ЕС.

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