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 Мать "керченского стрелка" Рослякова находится в психбольнице, - СМИ

О судьбе женщины журналистам рассказала бабушка предполагаемого террориста.

Мать студента Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в колледже в оккупированной Керчи, могла попасть в психиатрическую больницу. Об этом российскому изданию "Собеседник" рассказала бабушка предполагаемого террориста Галина Рослякова, передает Цензор.НЕТ.

"Со дня трагедии я так и не видела свою невестку Галю, мать Влада. В полиции мне сказали, что она сейчас в психиатрической больнице, но связаться я с ней я до сих пор не смогла, – рассказала женщина.

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По словам бабушки, отец Владислава также не появляется дома. Его забрали в полицию в день трагедии, 17 октября, после чего он так и не вернулся. Не исключено, что он также находится в больнице – ранее у него были проблемы с психикой.

"В 2010 году он получил серьезную черепно-мозговую травму, его оперировали, долго лечили, – рассказала женщина. – Но до конца он так и не поправился. У него была проломлена голова, сейчас не хватает кости черепа, а металлическую пластину он ставить отказался. Когда выпьет или в состоянии стресса, мог быть агрессивным".

Ранее СМИ сообщали, что мать Рослякова была активисткой религиозной организации "Свидетелей Иеговы" и еще в детстве обложила его строгими религиозными запретами.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092974
 
 
 Топ комментарии
 
Весь Крым стал одной сплошной психбольницей.
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из всесоюзной здравницы - в ... психбольницу...с титановым выхлопом
да... всего-то 4 года отделяет эти понятия
(а это же еще и не камни даже)
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Это Хуйло устроил расстрел. При чем здесь какой то Росляков?
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Весь Крым стал одной сплошной психбольницей.
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"Cобутыльники забили насмерть астраханца, потому что он пил больше других" - недруги за бугром‏ @Lndcalling
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Это Хуйло устроил расстрел. При чем здесь какой то Росляков?
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вовочку відмазуєте ? здря..
він вже так інфікував всю расєю, що рослякови поставлені на потік.
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Парень не мог сделать этот теракт. Тем более, когда ходил медленно по коридору и расстреливал газовые баллоны с мониторами.
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дурнішого нічого не змогли вигадати ?
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Не видмазую, добрая женщина, а прямо говорю. За каждым трупом в Керчи торчат уши Хуйла. Как бы тебе это не было обидно слышать.
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мені не образливо, нехай керчани ображаються
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мать наверняка несогласна с тем, что сына делают козлом отпущения вот и упрятали ее.. Мать "керченского стрелка" Рослякова находится в психбольнице, - СМИ - Цензор.НЕТ 1799
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В жодному разі, будь-яка нормальна людина після такого випадку з її дитиною потрапила б туди (якщо взагалі серце витримало б)! Я зараз не про політику, не про крим, я про Матір, якій сказали, що вона народила, випестила і виховала нелюдя...
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из всесоюзной здравницы - в ... психбольницу...с титановым выхлопом
да... всего-то 4 года отделяет эти понятия
(а это же еще и не камни даже)
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;Свідки Єхови; реально випалюють людям мізки.
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зря ты так.. ляпаешь о том, о чем понятия не имеешь.
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Поместите рядом того,кто догадался в детском(!!!) лагере Артек открыть стрелковый клуб. И тех,кто сеет милитаристскую истерию и желчную ненависть ко всем!
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Хотят привязать наследственность?Россия это большой дурдом и болезнь перекинулась в Крым и в Донбасс Мать "керченского стрелка" Рослякова находится в психбольнице, - СМИ - Цензор.НЕТ 7204
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Не здивована. А де ж їй бути? Рослякова ліквідували, за матір взялися, яка відповідальність з "божевільної"?
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не в чем не виновную женщину упрятали в психушку, только потому, что у она изучает Библию и не молится на гундяя.
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Ну никак он не мог убить 21 человек и ранить 50 за двадцать минут.прям Молодой терминатор
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в эту постановку может поверить только адепт хуйла.
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Уявляю, як ватник з Армянська, дивлячись по ТБ новини з Керчі, начитує мантру "Зато у нас не стрєляют".
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нє-нє..він читає іншу мантру - "зато у нас нет биндеровцев".
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Загребли мать Рослякова и папашку в психбольничку , чтобы лишнего не взболтнули ! Наверняка мать что то знала ...))
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или наоборот не знала и не замечала. скорее всего так и было. бабулька в интервью сказала, что с внуком по-хорошему нельзя было поговорить... а вы пробовали по-хорошему поговорить с 18-летними? там же сплошной сарказм и юношеский максимализм. думаю, что он просто козел отпущения.
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Мені сподобалось як дівчина в інтерв'ю ляпнула зайвого, а наступного дня приєдналася до списку загиблих.
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Походу все, кто его знал лично, исчезнут.
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Короче, ничего не изменилось. Как жили в дурке, так и живут...
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Ну все, мать точно посадють... иеговистка єто вас не член секты Гундяева..
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мамку в псіхушку, пацана загинувшої дівчини викинули у вікно, шоб язиком не ляпали.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМать "керченского стрелка" Рослякова находится в психбольнице, - СМИ
 
 
 
 
 
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