 Мать "керченского стрелка" Рослякова находится в психбольнице, - СМИ

Мать студента Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в колледже в оккупированной Керчи, могла попасть в психиатрическую больницу. Об этом российскому изданию "Собеседник" рассказала бабушка предполагаемого террориста Галина Рослякова, передает Цензор.НЕТ.

"Со дня трагедии я так и не видела свою невестку Галю, мать Влада. В полиции мне сказали, что она сейчас в психиатрической больнице, но связаться я с ней я до сих пор не смогла, – рассказала женщина.

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По словам бабушки, отец Владислава также не появляется дома. Его забрали в полицию в день трагедии, 17 октября, после чего он так и не вернулся. Не исключено, что он также находится в больнице – ранее у него были проблемы с психикой.

"В 2010 году он получил серьезную черепно-мозговую травму, его оперировали, долго лечили, – рассказала женщина. – Но до конца он так и не поправился. У него была проломлена голова, сейчас не хватает кости черепа, а металлическую пластину он ставить отказался. Когда выпьет или в состоянии стресса, мог быть агрессивным".

Ранее СМИ сообщали, что мать Рослякова была активисткой религиозной организации "Свидетелей Иеговы" и еще в детстве обложила его строгими религиозными запретами.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

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