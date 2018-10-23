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 Политика Украины, Экономика
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Все про:облгазы (39) отопительный сезон (172) Шахов_Сергей (17)

 История прошлой зимы, когда из-за шантажа облгазов целые города оказывались без тепла, снова может повториться, - Шахов

Правительство должно принять меры, чтобы не допустить замерзания украинцев в морозы из-за произвола газовых монополистов.

 Об этом заявил сегодня народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.

По его словам, накануне зимы газовые олигархи шантажируют жителей украинских городов отключением газа.

"Волна отключений от газа уже прокатилась по всей стране. Олигархи-владельцы облгазов начали отрезать дома от газовых труб перед началом отопительного сезона. История прошлой зимы в Кропивницком, Славутиче, Смеле, когда из-за шантажа облгазов целые города оказывались без тепла, снова может повториться. В прошлом году правительство не справилось с этой ситуацией. Сейчас еще есть время, чтобы заблаговременно принять меры", – отметил Сергей Шахов.

Такие действия олигархов, отметил народный депутат, приведут к тому, что сотни домов останутся без тепла.

"Газовые олигархи-владельцы облгазов заставляют ОСМД взять на свой баланс внутридомовые газовые сети. Соответственно обслуживания этих сетей облгаз определяет как новую услугу. Для олигархов – это новая схема для обогащения, а для украинцев – ежемесячная дополнительная плата за газ, вдобавок к последнему повышению. В случае отказа – жителям угрожают отключением от газа", – подчеркнул Сергей Шахов.

Он призвал правительство немедленно разработать и принять нормативные акты, которые возложат все полноту ответственности за техническую эксплуатацию газовых сетей на облгазы.

"Мы призываем правительство зафиксировать своим решением: кто получил от государства разрешение на работу с газовой инфраструктурой, тот и должен за нее и отвечать. Кроме этого, следует запретить отключать от газа объекты социальной инфраструктуры и жилые дома и их поставщиков тепла", – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, ранее "Наш край" зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №7408, который предотвращает отключение объектов социальной инфраструктуры и их поставщиков тепла от газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3092972
 
 
 Топ комментарии
 
Вертайте облгази в державну власність, як і всю енергетику, А то п'явки типу фірташа присмоктались ще й шантажують.
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Тобто ця стаття є рекламою ригоаналів🤔
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как бы ...отрапортовали что к зиме готовы.... к отопительному сезону - тоже
а теперь - здрасьте! какая такая зима? какой отопительный сезон?
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Тобто ця стаття є рекламою ригоаналів🤔
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Пока не выберем президентом Тимошенко порядка в энергетической сфере у нас не будет никогда. Вспомните веерные отключения девяностых и как Тимошенко с ними справилась.
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Це їй приписують, як і багато чого іншого.
А як було насправді ?
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А на справди украинцы часами сидели без света. Пока Тимошенко не навела в этой сфере порядок. Так же она и сейчас, после выборов, порядок наведет. А свою Лолиту вы к себе в Ростов забирайте., добрая женщина. Нам он без надобности.
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А чому сиділи без світла і яким чином саме тимошенко з цим справилась ?
Про який ростов мова ? Я живу значно западніше чи то біля вас близенько ?
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Президентом разве на зоне и то среди опущеных ей быть. У нас один Президент-уважаемый Петр Алексеевич Порошенко .
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Да, Хуйло назвал Порошенко лучшим президентом для Украины. Так что у вас он лучший, добрый человек.
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как бы ...отрапортовали что к зиме готовы.... к отопительному сезону - тоже
а теперь - здрасьте! какая такая зима? какой отопительный сезон?
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Не розганяйте то чего нет. Никто не пухнет с голоду и не замерзает . Разве алкашня и бомжы-но это их вина а не державы.
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ничего не разгоняем....
все по статье (опасаемся шантажа облгазов)
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пузнут-не пухнут, но питаются дерьмом от пенсии до пенсии.. и это - шоколадный рай
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Вертайте облгази в державну власність, як і всю енергетику, А то п'явки типу фірташа присмоктались ще й шантажують.
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А ишо Ленина назад вернуть вместо синей руки да колбасу с отходов по 3 рубля да 50 копеек.
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Яка користь від посередників в цій сфері, чи коли обленерго чи облгази були державні у вас дома було темно і холодно? А тепер радій що платитемеш фірташу 8500 за газ. А ковбаса була та що по 3,50 без хімдобавок,зараз така гривень по 350 ,напевно. Я тут про повернення совка не агітую, але енергетика має бути в держвласності .
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Может тебе ишо Леонида Ильича воскресить .
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А Ленин здесь до чого ? Брежнев то мой тезка покойный.
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С каких это пор Цензор сепаров цитировать стал????
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Вже повторюється, принаймні в Донецькій області История прошлой зимы, когда из-за шантажа облгазов целые города оказывались без тепла, снова может повториться, - Шахов - Цензор.НЕТ 1233
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где капитализм, где конкуренция, где рынок???
Украина - колхоз, поэтому да здравствуют монополии с их: "отключим газ", "цены растут", "газ плохо горит"...
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Барбавольчику капни а то не дай Бог шо то поганэ можэ статысь.
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вам дамбасянам видней шо вы там себе капаете Історія минулої зими, коли через шантаж облгазів цілі міста опинялися без тепла, знову може повторитися, - Шахов - Цензор.НЕТ 3033 ты зачем мову каверкаешь, ольгинец?
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Не я живу в моей ридной Виннице а где вы то я догадуюсь-скорей из фабрики троллей ФСБ РФ.
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а в какой стране Европы нет монополии, можно узнать?
Прям вижу как у пересичного немца дома несколько краников с газом от разных поставщиков, и он выбирает какой из краников сегодня открутить.
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Дровами пускай запасаются и буржуйками-булерьянами а то халявного газа больше не будет.
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О, я помню эти дивные времена, когда в 90-е не было отопления. Уроки в школах стоя и по 20 минут. Задание получили - шуруйте домой. В школе больше часа не задерживались. А дома электрообогреватель, который периодически отключался из-за перегрузки сетей. В темноте лежали под одеялами в окружении теплых пластиковых бутылок и пили теплое из термоса. Не хотелось бы повторения... История прошлой зимы, когда из-за шантажа облгазов целые города оказывались без тепла, снова может повториться, - Шахов - Цензор.НЕТ 3893
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А еще у нас были свечи и керосиновая лампа. Но это не очень. Плохо видно.
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Ну тогда молчите лучше если не ма желания снова жить при свечах и лампах керосиновых..
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Ну тогда молчите лучше если не ма желания снова жить при свечах и лампах керосиновых..

И не дай Бог вам плохое слово сказатьна наших кормильцев и заступников с Рады!

А Йуля! Як вона за народ піклується !А Ляшко - віграв гроші - и теж тільки за народ і розмовляє! А Петр Алексеевич даже Ленинскую кузню продал закупает гречку оптом и пакует по кулечкам...
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За все надо платить грошы а не хотють то пускай морозють шмаркли. А Шахов пускай меньше звиздит. Еще один "защитничек" народа вылез.
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А проект закону "про повернення у держ.власність критичних об'єктів стратегічного значення" ніхто з депутатів подати у ВР не хоче ???
У олігархів-монополістів повинен бути сильний стимул для прийняття розумних рішень в інтересах суспільства, а не тільки своєї кишені
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В 1917-м уже экспроприировали-и что с этого вышло мы хорошо помним.
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Мова не про ВСЕ відібрати і поділити, а про надважливі підприємства у певних галузях, які держава не має право залишати без нагляду задля дотримання соціальних стандартів.
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У нас на доме написано, что дом не подключат к отоплению из-за имеющихся должников. Скупаем электрообогреватели.
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А сеть выдержит ? Булерьян лучше. Полеты или дровишки да зарядил на 8 часов и тепло и хорошо.
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Продай квартиру и купи домик в селе.
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Так покупай если платить за отопление не имеешь желания .
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Всім будинком ..під облгаз та до хати голови обл-міськ-ради ...
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Я даже не знаю, что больше зрада, сидеть без отопления или платить такие сумасшедшие суммы. Радуешься, что в этом месяце не топили и не придет платежка.
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Халявы больше нет. Всэ-розпрягайтэ хлопцы кони та лягайте спочывать.
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Платить за тепло надо как положено-халява все приказала долго всем жить.
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Понаехали в большие города селюки и хотят жить халявно. Домой валите в села а то скоро молока хорошего или курицы домашней не купишь.
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и это не "рука Москвы". Это уже наша рука, Ахметкина, которая сгон от муфты не отличит.
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Хватит "зраду" разгонять -не выйдет и не дадут вам те кому положено. Работайте больше а не слюни и шмаркли жевать.
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Ну и шо ? Цена газа самая низкая в Европе.
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А должна быть ниже, чем в Роисе. Історія минулої зими, коли через шантаж облгазів цілі міста опинялися без тепла, знову може повторитися, - Шахов - Цензор.НЕТ 7425

Угадай, чем Юлия Владимировна готова за это расплатиться (учитывая ее личную сексуальную неликвидность).
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Дмитро Гнап

Рубрика: "Злопам'ятний Youtube". Петро Порошенко рік тому пообіцяв, що ціни на газ знизяться. Про це президент заявив, коментуючи перемогу "Нафтогазу" над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі:

- Ціни на газ ми перерахуємо! В менший бік. Бо Україна переплачувала! Що переплачувала? Корупційну складову! - заявив президент 8-го червня 2017-го року.
Більше, значить, не переплачуємо корупційну складову. Ясно-понятно.

https://www.facebook.com/gnap.ua/videos/1874081919341633/
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Обещал но видать не все сразу и не пошло по плану. Война много денег требует то .
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А кто вам не дает установить солнечный панели или мини-котельню на дровах или еще на чем нибудь? Газ может скоро кончится а тогда шо ? Конец света...
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ты шо, за свои деньги что-то устанавливать? Им только халява нужна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИстория прошлой зимы, когда из-за шантажа облгазов целые города оказывались без тепла, снова может повториться, - Шахов
 
 
 
 
 
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