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Все про:коммунальное предприятие (68) Донецкая область (4105) Торецк (61) вода (200)

 Грузовик коммунальщиков, ехавших на ремонт водовода на Донбассе, подорвался на мине

Водитель контужен, но бригада приступила к ремонту

В Донецкой области подорвался на мине автомобиль с сотрудниками компании "Вода Донбасса" направлявшийся к аварийному участку. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

Бригада ехала для выполнения ремонтных работ на водоводе "Горловка – Торецк". Отмечается, что ремонтники отправились к месту аварии после "получения согласования".

"По дороге к месту предполагаемого порыва автомобиль КРАЗ, который вез экскаватор, попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторван бензобак. Водитель контужен, другие члены бригады не пострадали".

Невзирая на аварию, сотрудники КП "Вода Донбасса" начали ремонт водогона "Горловка – Торецк".

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Ранее во вторник сообщалось, что в Донецкой области наконец получены гарантии безопасности для проведения ремонта по возобновлению водоснабжения Торецка.

Напомним, в городах Торецк и Железное, поселках Северный и Южный Донецкой области централизованное водоснабжение остановили 16 октября из-за прорыва водопровода. Без воды остаются 42 813 человек. Водопровод "Горловка -– Торецкое" поврежден на участке, находящемся в серой зоне. Сотрудники компании "Вода Донбасса" не могли ранее устранить поломку из-за отсутствия гарантий безопасности для сотрудников.

Источник: https://censor.net.ua/n3092969
 
 
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смертельно-опасная работа в прямом смысле слова
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Референдум проводили? Тепер пийте мочу.( Москаль)

Раз підривають, їм вода не потрібна.
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що реально референдум був? а я гадав що то москальська пропаганда.
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Больше шарьтесь по Лугандону, лошки - "кармильцы галактеги" вашего ироизма все равно не оценят...)
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Водію повезло, мабуть міна невелика була...
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щас придёт юля и скажет что тарифы должны быть по "себестоимости" в которой зарплата коммунальщиков 5к грн.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГрузовик коммунальщиков, ехавших на ремонт водовода на Донбассе, подорвался на мине
 
 
 
 
 
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