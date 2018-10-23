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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:КГГА (2101) Киев (16649) отопительный сезон (172)

 200 единиц спецтехники и 3,4 тысячи коммунальщиков работают над подключением Киева к отоплению, - КГГА

Сорок четыре аварийные бригады и почти двести единиц спецаварийнои техники сегодня работают в подчинении КП "Киевтеплоэнерго", чтобы оперативно ликвидировать повреждения, для полноценного восстановления киевлянам горячего водоснабжения и включения отопления.

Об этом во время пресс-конференции 23 октября рассказал директор СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Василий Деревицкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА..

"Наши аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, и не только аварийные, но и большинство персонала работает над ускорением предоставления услуг. На сегодня мы имеем 44 аварийные бригады, а также над включением тепла для города Киева работают более 3400 работников линейного персонала, обеспечивающих подключение, получение нарядов и допусков", - отметил Василий Деревицкий.

По его словам, сегодня тепловые сети обеспечены около 200 единицами специализированной техники и механизмов. В частности для аварийных бригад предусмотрено 98 спецаварийних машин, 33 экскаватора, 19 самосвалов, 14 тракторов и грузоподъемная техника.

Из-за большого износа сетей, который составляет более 70%, а также длительного отсутствия теплоносителя в трубах после подачи горячей воды количество повреждений тепломагистралей значительно возросло. Однако, теплоэнергетики направили все силы и аварийные бригады, заручились поддержкой подрядных организаций и сумели стабилизировать ситуацию, держа ее под контролем. Так в течение 13-22 октября было зафиксировано более 468 повреждений, 391 из которых уже ликвидированы.

Напомним, что 13 октября КП "Киевтеплоэнерго" начало возобновление горячего водоснабжения киевлянам. Без горячей воды пока остаются те адреса, где было обнаружено повреждение сетей. Больше всего это в Шевченковском, Подольском, Оболонском и Святошинском районах. Сейчас там ведутся ремонтные работы, и уже в ближайшее время горячее водоснабжение будет восстановлено.

Кроме того, 15 октября в Киеве стартовал отопительный сезон. На сегодня КП "Киевтеплоэнерго" подключило к теплу 96% потребителей социальной сферы (за исключением случаев, когда услуга временно отсутствует из-за повреждения), которые находятся в зоне обслуживания предприятия. А 20 октября в централизованного отопления начали подключать и жилые дома киевлян".

200 единиц спецтехники и 3,4 тысячи коммунальщиков работают над подключением Киева к отоплению, - КГГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092965
 
 
 Топ комментарии
 
Из-за большого износа сетей, который составляет более 70%, а также длительного отсутствия теплоносителя в трубах после подачи горячей воды количество повреждений тепломагистралей значительно возросло.

И об этом узнали конечно накануне. )
А до начала отопительного сезона все хреном груши околачивали.
Молодца!
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Вот если бы не включали,оно бы не поломалось.
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В прошлом году в это время педалик говорил: Что бы вода была теплая, ее надо нагреть.
А в этом: Что бы вода была, надо трубу залатать.
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Из-за большого износа сетей, который составляет более 70%, а также длительного отсутствия теплоносителя в трубах после подачи горячей воды количество повреждений тепломагистралей значительно возросло.

И об этом узнали конечно накануне. )
А до начала отопительного сезона все хреном груши околачивали.
Молодца!
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200 единиц спецтехники и 3,4 тысячи коммунальщиков работают над подключением Киева к отоплению, -

Да разворовывали деньги все 25 лет и теперь хоть 340тс.будут работать - ни чего не сделают.
Пора делать гетто и дворцы для знати ...
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Ну под таким командованием грех не воровать.
Вот только в гетто предпочтительно зарвавшуюся знать загнать, ей там, на задворках, самое место.
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У мене поки нема опалення у всіх квартирах.
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Забрать у тебя их надо , а то ты часто ими козыряешь олигарх хренов. (Хоть это и брехня, смотри проверят).
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С начала октября топим. Вже прицеп дров спалили.
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С каждым годом порывов будет все больше, латками тут не поможешь а денег на замену всех труб нет.
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пЕДАЛИК, арбайтен арбайтен, оправдывай свое погоняло и педалируй вопрос 200 единиц спецтехники и 3,4 тысячи коммунальщиков работают над подключением Киева к отоплению, - КГГА - Цензор.НЕТ 3391
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деньги есть , в расценке тарифа всегда был процент на замену труб, другой вопрос где этот процент, и почему денюшку стырили по не целевому назначению....... но сфера ЖКГ всегда была и есть кормушкой городской власти, а по этому священную корову убивать нельзя
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В прошлом году в это время педалик говорил: Что бы вода была теплая, ее надо нагреть.
А в этом: Что бы вода была, надо трубу залатать.
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Похоже на раисскую космическую станцию. А где бочка с обручами, там не течет.
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Треба автономне опалення мати, щоб кожен рік через цей треш не проходити
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Много чего треба, но главное гривней немного треба.
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200 единиц спецтехники и 3,4 тысячи коммунальщиков работают над подключением Киева к отоплению...
У семи нянек дитя без глазу.
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Так может надо не лестницы деревянные за много миллионов в Киеве строить, а трубы поменять?
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а к весне могли бы вообще заявить, что в киеве никогда небыло никакой горячей воды и отопления. и половина населения поверила бы
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На картинке. зачем уголок поставили? Чи тот кран когда то открывался?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия200 единиц спецтехники и 3,4 тысячи коммунальщиков работают над подключением Киева к отоплению, - КГГА
 
 
 
 
 
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