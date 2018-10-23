 200 единиц спецтехники и 3,4 тысячи коммунальщиков работают над подключением Киева к отоплению, - КГГА

Об этом во время пресс-конференции 23 октября рассказал директор СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Василий Деревицкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА..

"Наши аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, и не только аварийные, но и большинство персонала работает над ускорением предоставления услуг. На сегодня мы имеем 44 аварийные бригады, а также над включением тепла для города Киева работают более 3400 работников линейного персонала, обеспечивающих подключение, получение нарядов и допусков", - отметил Василий Деревицкий.

По его словам, сегодня тепловые сети обеспечены около 200 единицами специализированной техники и механизмов. В частности для аварийных бригад предусмотрено 98 спецаварийних машин, 33 экскаватора, 19 самосвалов, 14 тракторов и грузоподъемная техника.

Из-за большого износа сетей, который составляет более 70%, а также длительного отсутствия теплоносителя в трубах после подачи горячей воды количество повреждений тепломагистралей значительно возросло. Однако, теплоэнергетики направили все силы и аварийные бригады, заручились поддержкой подрядных организаций и сумели стабилизировать ситуацию, держа ее под контролем. Так в течение 13-22 октября было зафиксировано более 468 повреждений, 391 из которых уже ликвидированы.

Напомним, что 13 октября КП "Киевтеплоэнерго" начало возобновление горячего водоснабжения киевлянам. Без горячей воды пока остаются те адреса, где было обнаружено повреждение сетей. Больше всего это в Шевченковском, Подольском, Оболонском и Святошинском районах. Сейчас там ведутся ремонтные работы, и уже в ближайшее время горячее водоснабжение будет восстановлено.

Кроме того, 15 октября в Киеве стартовал отопительный сезон. На сегодня КП "Киевтеплоэнерго" подключило к теплу 96% потребителей социальной сферы (за исключением случаев, когда услуга временно отсутствует из-за повреждения), которые находятся в зоне обслуживания предприятия. А 20 октября в централизованного отопления начали подключать и жилые дома киевлян".