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 Сегодня на передовой погиб украинский воин, враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, - пресс-центр ОС

За 23 октября 2018 года, по состоянию на 18:00, враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутово. В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб. Во всех случаях ведения огня противником Объединенные силы употребляли адекватные меры", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

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Сегодня на передовой погиб украинский воин, враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, - пресс-центр ОС 01

Напомним, 22 октября враг в течение почти трех часов бил по опорному пункту украинских сил в районе Счастья. Всего за сутки - 12 обстрелов, потерь нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3092963
 
 
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Найщиріші співчуття родині загиблого.
Царство Небесне воїну..
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Твари кацапские, не быть вам в раю, все пойдёте вместе с хуйлом в ад. Дебилы бля"".
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Найщиріші співчуття родині загиблого.
Царство Небесне воїну..
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Твари кацапские, не быть вам в раю, все пойдёте вместе с хуйлом в ад. Дебилы бля"".
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Щирі співчуття родині загиблого Героя України !!

Смерть російським катам !!
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світла вічна пам'ять Герою.
мої найщиріші співчуття родині та побратимам.. Схиляю голову...
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Спочивай з миром, Воїн України!!! ((( Смерть расії!!!!
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Светлая и вечная память...........
Пусть покоится с миром...........
Родным и близким искренние соболезнования.....
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Презираем вас, путикантропная мразь. Чтоб вы сдохли.
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Кто этот режим устанавливал? И кто его должен соблюдать? Да кто устанавливал тот и соблюдает. Чего ждать от оккупанта,, ему все равно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня на передовой погиб украинский воин, враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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