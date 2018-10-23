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Все про:ПАСЕ (1228) регламент (168) Россия (70832) Савицкий Войцех (1)

 Регламентный комитет ПАСЕ 10 декабря рассмотрит изменения в регламент, которые позволят вернуть делегацию РФ, - Савицкий

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы повторно рассмотрит изменения в регламент, которые позволят вернуть в ассамблею делегацию России, 10 декабря.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ПАСЕ Войцеха Савицкого, передает Цензор.НЕТ.

В документе говорится, в частности, что следующее заседание Регламентного комитета ПАСЕ пройдет 10 декабря 2018 года в Париже. Его повестка дня будет включать повторное рассмотрение доклада Петры де Саттер, в котором изложены выгодные для РФ изменения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это очень удачный пример консолидации вокруг национальных интересов Украины, - Порошенко поблагодарил украинскую делегации в ПАСЕ. ФОТО

Напомним, в 2014 году российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий, в том числе права голоса, из-за оккупации Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях. Тогда российская делегация прекратила свою работу в составе ассамблеи в знак протеста.

9 октября в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею. Проект отправили на доработку в профильный комитет. Принятие решения отложили на следующий год.

10 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем организации, заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет СЕ в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.

Также читайте: Совет Европы подготовит свой бюджет на 2019 год без учета взноса России, - Ягланд

После этого народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко", председатель украинской делегации в ПАСЕ и вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сообщал, что ни одного заседания комитета по вопросам регламента и процедур ПАСЕ до конца года не запланировано.

Источник: https://censor.net.ua/n3092958
 
 
 Топ комментарии
 
Гроші для європейських бюрократів не пахнуть.. Навіть- кров'ю..
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И шо? Будете повторно рассматривать пока не пропихнёте, еврошлюхи прожорливые? Регламентный комитет ПАСЕ 10 декабря рассмотрит изменения в регламент, которые позволят вернуть делегацию РФ, - Савицкий - Цензор.НЕТ 4065
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Кстати после Армянска и Керчи на очереди Севастополь...
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Гроші для європейських бюрократів не пахнуть.. Навіть- кров'ю..
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Интересно, а ты такие выводы сделал прочитав заявление Войцеха Савицкого, особенно 9-й пункт, или со слов барыжного Арьева, который 3,14ит не зная о чем, хотя вроде как возглавляет делегацию в ПАСЕ? Регламентний комітет ПАРЄ 10 грудня розгляне зміни до регламенту, які дозволять повернути делегацію РФ, - Савицький - Цензор.НЕТ 6821
З.Ы. Давно уже говорю, что Цензору надо завести модеров, хотя бы на международные темы, со знанием языков. Регламентний комітет ПАРЄ 10 грудня розгляне зміни до регламенту, які дозволять повернути делегацію РФ, - Савицький - Цензор.НЕТ 3502
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Жирний кондом який ніфіга не робить , лише одержує зарплату в єврах . Воно така сциклива мерзота , хоч на Дошку Пошани бариг чіпляй. Там зразу і не зрозумієш хто для нашої делегації ворог , кацапія чи Захід, взяти хочаб цю сучку льовочкіну і сцикливого голову делегації. Воно в кулуарах з кацапами взасос .
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Да нет, скорее незнание языков модерами Цензора и 3,14льство барыжного Арьева. Регламентний комітет ПАРЄ 10 грудня розгляне зміни до регламенту, які дозволять повернути делегацію РФ, - Савицький - Цензор.НЕТ 1783
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И шо? Будете повторно рассматривать пока не пропихнёте, еврошлюхи прожорливые? Регламентный комитет ПАСЕ 10 декабря рассмотрит изменения в регламент, которые позволят вернуть делегацию РФ, - Савицкий - Цензор.НЕТ 4065
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Значить Україні там робити нічого....Давно пора створювати Чорноморсько-Балтійський Союз як паритет заангажованим і продажним організаціям!
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Хтось збагатився... рахунки треба перевірити...
Санкції, мля...
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Якщо у ПАСЄ повернуть російську делегацію, то само ПАСЄ буде під загрозою ліквідації.
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Али, их не выкидовали от туда, они сами ушли - ведь речь не о возвращение голоса, кстати, кратковременно могут и голос вернуть, они обезатльно сделает такую ошибку, что получит по люлям вдвое больше на раз-два.
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Так нас не влаштовує. Якщо їх повернуть, то не буде української і деяких інших делегацій.
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возможно, но копировать лишнехромосомов не желательно, выгоднее их провоцирлвать и гнобить везде, где это возможно.
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Ну так в чем дело?? Выполняют всего лишь один пункт - ЗАПЛАТИЛИ за членство и далее без права голоса сидят и просиживат штаны (в смысле московиты). Они же хотят быть полностью реабилитироваными.
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сидеть могут, ещё могут жаловатся - мол голоса их лишили, получать плевки и в тихаря, гордо сидя или протестуя стукнуть ножкой в пол заявить, это не мы.
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Кремль вважає, що якщо не можна когось купити за гроші то його можна купити за великі гроші.
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я разтерялся - так и не выгоняли же, просто лишили голоса, а русня обиделась, ушла прихватив лампочки и туалетную бумагу (дефицит на рассеие).
а ведь всё таки будет продолжение сериала - нам не работает кнопка голосования, не думаю что это специально - ответ - рассея лишена голоса - а, аа, а ...продолжительный смех и аплодисменты.
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а хочется да, хочется вернутся, а где же вяличие и гордость то, ведь давно обявили те лишнехромосомные - всё выходим
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Без Мавзолейнага Быдла и НОВИЧКА и жЫзнь не жизнь Регламентний комітет ПАРЄ 10 грудня розгляне зміни до регламенту, які дозволять повернути делегацію РФ, - Савицький - Цензор.НЕТ 3914 Регламентний комітет ПАРЄ 10 грудня розгляне зміни до регламенту, які дозволять повернути делегацію РФ, - Савицький - Цензор.НЕТ 3914
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Кстати после Армянска и Керчи на очереди Севастополь...
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Що ж при поверненні москалів до ПАРЕ слід негайно позбутися членства в цій шаражціній конторі для заробляння бабла.
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Хуйло рвет когти ему в 2019 году нужно везде успеть чтобы с высоких трибун после выборов трибун своей гавкотней унижать Украину и ее Народ!
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В дяреаню Простоквашино завезли Новичок и Полоний Регламентний комітет ПАРЄ 10 грудня розгляне зміни до регламенту, які дозволять повернути делегацію РФ, - Савицький - Цензор.НЕТ 2733
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Я можу порівнювати цей факт із іактом повернення Радянського Союзу в лігу нації після нападу на Фінляндію через півроку. Обросла жирком Європа, не розуміє, що наступна буде вона. Бонуси тому хто вбиває, а не тому на кого напали. Оце толерантність.СУКИ.
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Прав оказался профессор Николай Никулин...,совсем скоро вырастет новое поколение негодяев,лжецов убийц и подлецов...,не знаю в 21 или 22 веке,но вырастет...
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Потеряли взносы засрахи а с ними и совесть
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Украденные в Крыму за 4 года дети, и на ДАУНбассе дети дохтором Лизой в количестве 500 человек исчезли...,не удивлюсь если через десяток лет эти деточки отравят очередного Скрыпаля....
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После событий в Керчи в госпиталях оказалось несколько бойцов спецназа....,Крченский РЭМБО кникум,из ружбайки запустить 70 выстрелов и взорвать несколько бомб самопальных,перезаряжая ружжо по ходу пьесы..это Арнольд Шварц в фильме "Коммандо" когда дочку освобождал...
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а как же великая дипломатическая перемога под пение гимна?
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Выводы делать рано, еще будем посмотреть, бо до декабря время как бы есть. И хватит лишнехромосомным гнидам наших в ПАРЕ гнобить - они хорошо и достойно работают. А то вылезли уже со своим дерьмом - и Арьев уже не такой........ Сидит такое пустое место, ни хрена не делает в жизни, а туда же - "иксперд" оно по всем вопросам......
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А навіщо?
Тим паче, що Росія не дуже вже і прагне цього повернення.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРегламентный комитет ПАСЕ 10 декабря рассмотрит изменения в регламент, которые позволят вернуть делегацию РФ, - Савицкий
 
 
 
 
 
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