 Регламентный комитет ПАСЕ 10 декабря рассмотрит изменения в регламент, которые позволят вернуть делегацию РФ, - Савицкий

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ПАСЕ Войцеха Савицкого, передает Цензор.НЕТ.

В документе говорится, в частности, что следующее заседание Регламентного комитета ПАСЕ пройдет 10 декабря 2018 года в Париже. Его повестка дня будет включать повторное рассмотрение доклада Петры де Саттер, в котором изложены выгодные для РФ изменения.

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Напомним, в 2014 году российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий, в том числе права голоса, из-за оккупации Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях. Тогда российская делегация прекратила свою работу в составе ассамблеи в знак протеста.

9 октября в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею. Проект отправили на доработку в профильный комитет. Принятие решения отложили на следующий год.

10 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем организации, заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет СЕ в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.

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После этого народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко", председатель украинской делегации в ПАСЕ и вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сообщал, что ни одного заседания комитета по вопросам регламента и процедур ПАСЕ до конца года не запланировано.