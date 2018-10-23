 Чиновник Госпродпотребслужбы задержан при получении $3 тыс. взятки в Николаевской области, - ГПУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

В сообщении отмечается: "Установлено, что за несоставление коррупционного административного протокола должностное лицо Госпродпотребслужбы предложило неправомерную выгоду в сумме 3 тыс долл США начальнику отдела Управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

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23.10.2018 во время передачи оговоренной суммы взятки чиновник Госпродпотребслужбы задержан.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

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Военной прокуратурой планируется сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, и направление в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУ Нацполиции в Николаевской области".

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