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 Чиновник Госпродпотребслужбы задержан при получении $3 тыс. взятки в Николаевской области, - ГПУ. ФОТО

Военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины совместно с сотрудниками Николаевского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины разоблачен начальник управления фитосанитарной безопасности ГУ Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Николаевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

В сообщении отмечается: "Установлено, что за несоставление коррупционного административного протокола должностное лицо Госпродпотребслужбы предложило неправомерную выгоду в сумме 3 тыс долл США начальнику отдела Управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

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23.10.2018 во время передачи оговоренной суммы взятки чиновник Госпродпотребслужбы задержан.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

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Военной прокуратурой планируется сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, и направление в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУ Нацполиции в Николаевской области".

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Чиновник Госпродпотребслужбы задержан при получении $3 тыс. взятки в Николаевской области, - ГПУ 01
Чиновник Госпродпотребслужбы задержан при получении $3 тыс. взятки в Николаевской области, - ГПУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3092952
 
   
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