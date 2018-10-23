 Омбудсмену РФ Москальковой могут снова запретить въезд в Украину из-за визита в оккупированную Керчь, - Денисова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

"Украина скорбит вместе с Крымом. Каждый из нас обеспокоен трагическими событиями, которые произошли 17 октября, ведь Крым - это Украина. И их утрата - это наше общее горе. Вся страна и я лично готовы оказать любую поддержку пострадавшим от теракта и их семьям. Я обращалась к Омбудсману РФ и выражала свою готовность вместе с ней посетить аннексированный РФ Крым и выполнить нашу гуманитарную миссию.

Ответа не получила. Омбудсман РФ приехала сегодня в Керчь, в очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы. За такие действия ей было запрещено въезжать в Украину. Ограничения были сняты Президентом Украины для выполнения договоренностей с президентом РФ по взаимным и синхронным посещениям заключенных. Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может повлечь новый запрет въезда его в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения", - написала Денисова.

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Она также напомнила, что прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье "Теракт".

"Правоохранители осуществляют детальное расследование трагических событий в Керченском политехническом колледже, что позволит Украине иметь результаты своего объективного расследования", - отметила Денисова.

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Раньше российский омбудсмен Москалькова опубликовала несколько снимков в Instagram из Керчи. Как видно из фотографий, в оккупированной Керчи Москалькова пребывает "с рабочим визитом".