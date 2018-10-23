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 Политика Украины
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 Омбудсмену РФ Москальковой могут снова запретить въезд в Украину из-за визита в оккупированную Керчь, - Денисова

Российскому омбудсмену Татьяне Москальковой за очередной визит в оккупированный Крым снова могут запретить въезд на территорию материковой Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

"Украина скорбит вместе с Крымом. Каждый из нас обеспокоен трагическими событиями, которые произошли 17 октября, ведь Крым - это Украина. И их утрата - это наше общее горе. Вся страна и я лично готовы оказать любую поддержку пострадавшим от теракта и их семьям. Я обращалась к Омбудсману РФ и выражала свою готовность вместе с ней посетить аннексированный РФ Крым и выполнить нашу гуманитарную миссию.
Ответа не получила. Омбудсман РФ приехала сегодня в Керчь, в очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы. За такие действия ей было запрещено въезжать в Украину. Ограничения были сняты Президентом Украины для выполнения договоренностей с президентом РФ по взаимным и синхронным посещениям заключенных. Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может повлечь новый запрет въезда его в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения", - написала Денисова.

Омбудсмену РФ Москальковой могут снова запретить въезд в Украину из-за визита в оккупированную Керчь, - Денисова 01

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Она также напомнила, что прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье "Теракт".

"Правоохранители осуществляют детальное расследование трагических событий в Керченском политехническом колледже, что позволит Украине иметь результаты своего объективного расследования", - отметила Денисова.

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Раньше российский омбудсмен Москалькова опубликовала несколько снимков в Instagram из Керчи. Как видно из фотографий, в оккупированной Керчи Москалькова пребывает "с рабочим визитом".

Источник: https://censor.net.ua/n3092948
 
   
 Топ комментарии
 
Москалькова не є омбудсменом. Якщо Москалькова порушила закони України, то треба заборонити їй перетинати наш кордон.
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Так пусть приезжает . Теперь то за незаконное пересечение границы тюрьма ей светит . Так что что ей что всем остальным уже не стоит запрещать въезд . Пусть приезжают - и сразу сажать .
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Денисова готова ползать перед этой фсбшной курицей , в интересах наших пленников , которые томятся в тюрьмах кацапстана !
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Москалькова не є омбудсменом. Якщо Москалькова порушила закони України, то треба заборонити їй перетинати наш кордон.
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Не надоело Динисавой ползать и пресмыкаться перед НКВДшной Маскальковой? В который раз ее посылает та нахер молчанием а эта все лезет и унижаеться
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Денисова готова ползать перед этой фсбшной курицей , в интересах наших пленников , которые томятся в тюрьмах кацапстана !
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Який же ця москалькова омбудсмен, якщо вона є фактично посадовою особою фсб???
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Так пусть приезжает . Теперь то за незаконное пересечение границы тюрьма ей светит . Так что что ей что всем остальным уже не стоит запрещать въезд . Пусть приезжают - и сразу сажать .
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А москальковой только это и нужно.
Меньше работы и повод для пропаганды.
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да ладно, вот припоминаю - одну похожу. мандель в США сказали - аеропорт-ООН, шаг в лево или в право - всё, канты - ой сколько визгу было, ну нечего, сглотнули и прикинулись, мол ничего не было.
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значит дефективный, а чего своей аквафрешки стесняешся?

кстати, на умственное развитие указывает и выбор никнеима - голден сакс, мерседес, гоцман итд.
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1. Ты обратил внимание, что я тебя еще не оскорблял? Заметил, да?
А теперь:
2. Ты такое тупое чмо, что само не понимаешь, что пишешь.
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что случилось то, где там оскорбление, вот если не находишь, то глотаи и прикидываиса что всё в порядке - не знаю, чем тебя та истина оскорбила то.
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Кстати, и денисовой это очень выгодно.
Теперь есть оправдание ее полной некомпетентности.
И как насчет "Крымжелезобетон"?
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и надо запретить, если не будет запрета, то вам нас, Балтииских фошищдов не догнать. Вот, Латвия их гондонам из этих организации так и сказали - ну попробуите заехать и в придачу рот открыть, получите 5 лет на запрет вьезд, а это как сигнал - не довать визу во всём ЕС.
русня сглотнула и не словом не прокоментировали, хотя МИД Латвии через СМИ тоже предупредили (лично министр это сделал)
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Що означає "скорбить" (в україномовному тексті)?
І що означає "може спричинити"? В'їзд до України має бути заборонений автоматично і не зважаючи на посади/особи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмбудсмену РФ Москальковой могут снова запретить въезд в Украину из-за визита в оккупированную Керчь, - Денисова
 
 
 
 
 
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