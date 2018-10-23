EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  3174  26
Материалы по теме:
Все про:банки (1603) депутат (2588) хищение (368)

 Нардеп с родственниками и партнерами организовал схему хищения из государственного банка $20 млн, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро расследует завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП в Фейсбуке. 

В сообщении отмечается: "Под наблюдением прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективами Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется досудебное расследование уголовного производства, предметом которого является организованное народным депутатом Украины и приведеннео в исполнение его близкими родственниками и бизнес-партнерами завладение 20 млн. долларов США государственного банка путем злоупотребления служебным положением, подделки документов и их использование при пособничестве чиновников банковского учреждения, что стало возможным в результате их  злоупотребления служебным положением.

Сейчас в причастности к совершенным противоправным деяниям подозреваются более десятка человек".

Также читайте: 49 производств, направленных в суд НАБУ и САП, не рассматриваются. Некоторые дела лежат более полутора лет. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3092947
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
у него есть Петя
 показать весь комментарий
 
 
Зачем ему Петя, если его дело и так ведет немощное и рахитичное НАеБУ )))))))))
 показать весь комментарий
 
 
на 20 лямов уе? навряд ли. денег на всех не хватит.
 показать весь комментарий
 
на всех нет...для своих.......птичка по зернышку...из государственного корытца
 показать весь комментарий
 
 
Дивно, що НАБУ відкрило справу, адже такі депутати - кадрова основа сьогоднішньої влади в Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Кардан_вал, а якщо виявиться, що це депутат ВАНОЇ? В тебе обірветься хрестовина?
 показать весь комментарий
 
Неужто Юля скоммуниздила деньги Родовид-банка?
 показать весь комментарий
 
Какой нардеп? Какой госбанк? О чем вобще новость?

Один гражданин, забрал у другого гражданина в одном месте одну вещь.
 показать весь комментарий
 
 
Радикал Попов и сыночек окончательно распоясались?
 показать весь комментарий
 
якщо інші депутати за своїх дітей не вибачаються, це не означає, що їхні діти кращі за попова юніора. і старшого також Нардеп з родичами і партнерами організував схему розкрадання з державного банку $20 млн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5870
 показать весь комментарий
 
яка тупа вже хуцпа у пропукінців та юдькіної бидлоти... їм РЕАЛЬНО показують що їхніх поців крімінальних душать а вони скавчать ="то ні наши ви фсьо врьоті" Нардеп з родичами і партнерами організував схему розкрадання з державного банку $20 млн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4106
 показать весь комментарий
 
Застарілі прийомчики слідчих... Закрити справу коштує по різному на різних етапах. І коли хтось починає апелювати зв'язками з впливовими призвищами замість проявити розсудливість, трапляються "витоки інформації" і тоді вже "зам'яти" складніше і ціна питання зростає в рази.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНардеп с родственниками и партнерами организовал схему хищения из государственного банка $20 млн, - НАБУ
 
 
 
 
 
 вверх