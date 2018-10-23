 Нардеп с родственниками и партнерами организовал схему хищения из государственного банка $20 млн, - НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Под наблюдением прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективами Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется досудебное расследование уголовного производства, предметом которого является организованное народным депутатом Украины и приведеннео в исполнение его близкими родственниками и бизнес-партнерами завладение 20 млн. долларов США государственного банка путем злоупотребления служебным положением, подделки документов и их использование при пособничестве чиновников банковского учреждения, что стало возможным в результате их злоупотребления служебным положением.

Сейчас в причастности к совершенным противоправным деяниям подозреваются более десятка человек".

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