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Все про:убийство (5038) Франция (1995) заробитчане (273)

 Заробитчанина из Украины убили во Франции, - соцсети

Мужчина трудился на стройке в Париже, тело нашли только через несколько недель.

Во Франции убили 29-летнего гражданина Украины Василия Штанграта, который трудился на стройке в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом сообщается в Facebook сообщества Association franco-ukrainienne "ART culture et créativité", которое объединяет украинцев во Франции.

Заробитчанина из Украины убили во Франции, - соцсети 01

По информации сообщества, Василий – уроженец с. Стенка Бучацкого района Тернопольской области. Мужчина два с половиной месяца работал на стройке в Париже, жил вместе с односельчанином за пределами города.

8 сентября украинец не вернулся с работы. Тело убитого нашли только 2 октября. В середине октября украинская громада организовала сбор средств на отправку тела мужчины на Родину.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092944
 
 
 Топ комментарии
 
Жаль парня, совсем молодой. Земля пухом.
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Эволюция. Без волос они не будут расходовать дефицитную воду на мытье, а без зубов меньше сожрут подорожавших продуктов. Так что держитесь там и хорошего вам настроения.
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срочно все возвращайтесь работать за копейки.. иначе все умрете Заробітчанина з України вбили у Франції, - соцмережі - Цензор.НЕТ 7743
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А мозги еще держатся, еще соображают ? Пусть собирают и волосы, и зубы для отправки в ордло как очередную гуманитарную помощь.
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Эволюция. Без волос они не будут расходовать дефицитную воду на мытье, а без зубов меньше сожрут подорожавших продуктов. Так что держитесь там и хорошего вам настроения.
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Зачем им волосы и зубы, если задуматься в общем???
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"мученники мучаются мучительно",что бы Сцарю понравиться.Лысые и беззубые.Настоящие федерасты Заробітчанина з України вбили у Франції, - соцмережі - Цензор.НЕТ 1293
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Жаль парня, совсем молодой. Земля пухом.
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Убили и в землю закопали и надпись написали: " Работать надо в Украине за миску супа. "
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срочно все возвращайтесь работать за копейки.. иначе все умрете
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗаробитчанина из Украины убили во Франции, - соцсети
 
 
 
 
 
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