 Автокефалия, которую УПЦ получит в ближайшие недели, положит конец разделению православных в Украине, - митрополит Галльский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье митрополита в газете TA NEA от 20 октября, перевод которой сделан специализированным изданием Сerkvarium.

Читайте также: "У русских братьев нет другого выбора", - Варфоломей подчеркнул неизбежность выполнения решений Константинополя

"Автокефалия Украинской Православной Церкви будет предоставлена ​​за очень короткий промежуток времени, наверное, в ближайшие недели. Важное обращение ко всем православным по этой теме имеет подтекст не политический и не геополитический, оно прежде всего духовное. Автокефалия должна положить конец разделению православных в Украине и не приводить к новым расколам", - написал митрополит.

Он добавил, что Вселенский патриарх Варфоломей обладает полным пониманием этой проблематики.

Комментируя ожесточенное сопротивление РПЦ предоставлению автокефалии Украинской церкви, митрополит Эммануил высказал предположение, что Московский патриархат выступает посланником интересов российского государства в регионе, даже если и утверждает обратное.

"Речь шла об одном из важнейших православных событий в современной истории. Мне жаль в связи с проявлением такого оппортунизма со стороны Московского патриархата, который стремится использовать всеправославные встречи для собственных акцентов. К тому же, должно быть понятно, что предоставление автокефалии не представляет, собственно, вопрос порядка дня Всеправославного собора, этот вопрос относится исключительно к компетенции Вселенского Патриархата, как Церкви-Матери, которая предоставляет независимость церковному православному украинскому организму", - пишет митрополит Эммануил.

Читайте также: Никакой нужды подчиняться решениям Константинополя нет, - РПЦ ответила Варфоломею

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, чтоВселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.