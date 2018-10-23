 Автокефалия, которую УПЦ получит в ближайшие недели, положит конец разделению православных в Украине, - митрополит Галльский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье митрополита в газете TA NEA от 20 октября, перевод которой сделан специализированным изданием Сerkvarium.
"Автокефалия Украинской Православной Церкви будет предоставлена за очень короткий промежуток времени, наверное, в ближайшие недели. Важное обращение ко всем православным по этой теме имеет подтекст не политический и не геополитический, оно прежде всего духовное. Автокефалия должна положить конец разделению православных в Украине и не приводить к новым расколам", - написал митрополит.
Он добавил, что Вселенский патриарх Варфоломей обладает полным пониманием этой проблематики.
Комментируя ожесточенное сопротивление РПЦ предоставлению автокефалии Украинской церкви, митрополит Эммануил высказал предположение, что Московский патриархат выступает посланником интересов российского государства в регионе, даже если и утверждает обратное.
"Речь шла об одном из важнейших православных событий в современной истории. Мне жаль в связи с проявлением такого оппортунизма со стороны Московского патриархата, который стремится использовать всеправославные встречи для собственных акцентов. К тому же, должно быть понятно, что предоставление автокефалии не представляет, собственно, вопрос порядка дня Всеправославного собора, этот вопрос относится исключительно к компетенции Вселенского Патриархата, как Церкви-Матери, которая предоставляет независимость церковному православному украинскому организму", - пишет митрополит Эммануил.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, чтоВселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
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23 жовтня 2018. На Тернопіллі олень ледь не затоптав до смерті 52-московського монаха. Інцидент стався ввечері 20 жовтня, повідомляє сайт Тернополяни.
До Кременецької центральної районної клінічної лікарні потрапив монах окупаваної московським патріархатом української святині Почаївської Лаври.
«У нього діагностували множинні рвані рани частин черепа, потиличної та скроневої ділянки, а також розрив стінок носових ходів, - повідомляють медики. - Попередньо відомо, що їх наслідком є ряд ударів копит оленя».
А з фашистскаого логова кремля стало лунати звіряче виття наших лютих ворогів оккупантiв -опричників кривавого )(уйла які доводять що у цього оленя було випалено тавро (клеймо) правого сектора (ПС). Ну а главярь кремлівських фашистів маніяк )(уйло він рiшуче заявив що такі злочинні нападки оленя -націоналіста при потуранні української влади на його московських священиків в Україні не залишаться без належної жорстокої військової відповіді.
Мы не собираемся объединяться с представителями гундяевского сатаната. Нам достаточно того, что они будут официально названы представителями другого государства, которое ведёт войну против Украины и оккупировало часть её территории.