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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:граница (3104) Польша (4544) Климкин (1889) Чапутович (38)

 Число пунктов пропуска на границе с Польшей может вырасти вдвое – до восьми

Климкин обсуждает этот вопрос в Варшаве со своим коллегой Чапутовичем.

Украина и Польша рассматривают возможность увеличения количества пропускных пунктов на государственной украинско-польской границе с 4-х до 8-ми, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

"Граница - это вопрос, который меня лично очень волнует, когда я вижу очереди и украинцев, и поляков на границе. Пока граница - она нас разъединяет, а не соединяет, и нам нужно дать зеленый свет нашим общим импульсам, нашим совместным усилиям, чтобы эта граница нас соединяла", - сказал Климкин.

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Министр сообщил, что говорил со своим польским коллегой "о том, чтобы расширить совместный таможенный и пограничный контроль с четырех пунктов до восьми пунктов".

"Нам важно сделать обновление нашей приграничной инфраструктуры, причем не только пунктов пропуска, но и подъездных дорог, всего, чтобы реально каждый понимал, что он может пересечь границу реально за 15-20 минут, чтобы границы почти не было", - отметил Климкин.

По его словам, условия пересечения границы нужно улучшить как для людей, ведь в Польше находятся более 1,5 млн украинцев, так и для грузового транспорта, ведь украинский экспорт в Европейский Союз растет, а также импорт из Польши растет.

Климкин подчеркнул необходимость "сделать так, чтобы граница не был преградой для всех нас, чтобы мы доверяли друг другу".

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Источник: https://censor.net.ua/n3092939
 
 
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Давно надо было, там эти очереди десятки лет...
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Да ладно, дело не в количестве переходов, а в количестве желающих заработать на приграничной торговле.
Все приграничные переходы оккупированы местными участниками "приграничного движения".
Если смены лояльные, и с той, и с нашей стороны, желающих перевезти на ту сторону топливо/сигареты/людей, а обратно завезти измельченные партии товаров, вернув при этом VAT, желающих пересечь границу хватит и на 10 переходов.
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Причем тут одно к другому? Если я каждый год езжу в январе в Закопане и стою в автомобильной очереди по 6 часов, причем основное торможение от поляков.
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З безвізом для українців, що їдуть у Польщу дійсно треба збільшувати кількість пунктів пропуску.
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надо думать глобально, автобусы с польских заводов, должны ходить в каждый украинский город вахтовым методом.... людям надо создавать удобства Число пунктов пропуска на границе с Польшей может вырасти вдвое – до восьми - Цензор.НЕТ 5358
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только не строите эти посты, всякие дорогие сооружение итд. ведь нп внутренних границах ЕС нет пограничных постов, не ну знак - Welcom in Ukraine, надо поставить, чтоб знали в какое государство заеждяет людина.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧисло пунктов пропуска на границе с Польшей может вырасти вдвое – до восьми
 
 
 
 
 
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