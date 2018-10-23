 Число пунктов пропуска на границе с Польшей может вырасти вдвое – до восьми

Украина и Польша рассматривают возможность увеличения количества пропускных пунктов на государственной украинско-польской границе с 4-х до 8-ми, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

"Граница - это вопрос, который меня лично очень волнует, когда я вижу очереди и украинцев, и поляков на границе. Пока граница - она нас разъединяет, а не соединяет, и нам нужно дать зеленый свет нашим общим импульсам, нашим совместным усилиям, чтобы эта граница нас соединяла", - сказал Климкин.

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Министр сообщил, что говорил со своим польским коллегой "о том, чтобы расширить совместный таможенный и пограничный контроль с четырех пунктов до восьми пунктов".

"Нам важно сделать обновление нашей приграничной инфраструктуры, причем не только пунктов пропуска, но и подъездных дорог, всего, чтобы реально каждый понимал, что он может пересечь границу реально за 15-20 минут, чтобы границы почти не было", - отметил Климкин.

По его словам, условия пересечения границы нужно улучшить как для людей, ведь в Польше находятся более 1,5 млн украинцев, так и для грузового транспорта, ведь украинский экспорт в Европейский Союз растет, а также импорт из Польши растет.

Климкин подчеркнул необходимость "сделать так, чтобы граница не был преградой для всех нас, чтобы мы доверяли друг другу".

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