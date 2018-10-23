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 Политика Украины
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Все про:Газ (8943) Тимошенко (23970) Батькивщина (1732)

 "Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко

Команда "Батькивщины" начинает всеукраинское движение "за отмену решения Порошенко о повышении цены на газ для населения".

Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко сегодня на пресс-конференции в Виннице, сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

Она призвала людей собраться в среду, 24 октября, возле Администрации Президента, а также у областных государственных администраций.

"Мы считаем, что сейчас надо помочь людям объединить все усилия для того, чтобы остановить эти мегаавантюрные  сделки, которые сегодня проводятся с ценой на газ", - заявила лидер "Батькивщины".

По словам Юлии Тимошенко, которая в последние месяцы проводит много времени в регионах, отчаяние людей сейчас неслыханное. Такого жестокого и циничного поведения власти с людьми она не помнит за все время своего пребывания в политике.

"Люди крайне возмущены. Я давно уже не видела такого агрессивного отношения людей к власти. Они не знают, как им жить, как отапливать свои жилища. Они не понимают, чем платить. Во многих семьях не останется денег на еду. Люди просят действовать. Они не хотят, чтобы уничтожали их семьи", - рассказала председатель партии.

Обещания президента Порошенко по усилению субсидий лидер "Батькивщины" также назвала очередным обманом. Ведь в принятом в первом чтении проекте бюджета на 2019 (за который "Батькивщина" не голосовала) расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены в 1,5 раза меньше, чем в этом году.
"Как можно одновременно на четверть повысить цены на газ, на тепло и на треть уменьшить расходы на субсидии, и одновременно рассказать об усилении программы на субсидии? За кого всех нас имеет этот президент? Мы будем бороться против такой политики уничтожения нации", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она еще раз подтвердила, что новая власть за считанные недели снизит стоимость газа как минимум вдвое. Газа украинской добычи, отмечает лидер партии, вполне хватит на обеспечение потребностей населения по посильной цене. Также политик заявила: "никакого дефолта без повышения цены на газ не будет", как бы сегодня ни пытались пугать этим сторонники президента, обосновывая его антинародную политику.

По мнению лидера "Батькивщины", переговоры с МВФ вести нужно, но в условиях Украины: "И обновлять баланс бюджета за счет детенизации экономики, а не за счет сокращения социальных расходов и повышения цены на газ".

"Новый президент и новое правительство не допустят никакого дефолта. Сразу после смены власти цену на газ поставят на место - снизят минимум вдвое. Как следствие - уменьшатся минимум вдвое и тарифы на тепло. Это оставит нашу газовую отрасль полностью рентабельной ", - заверила Юлия Тимошенко.

Политик также пообещала, что все, кто участвовал в этих сделках и завышал цену на газ для людей, будут отвечать по Уголовному кодексу.

photo by Alexander Prokopenko

Источник: https://censor.net.ua/n3092936
 
   
 Топ комментарии
 
Уже. Шас будет соевый шабаш. Тема то денежная
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ого! Даже тяжелую артиллерию запустил стэцько)))) "Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7686
Шо? Не интересно уже тебе на данецких форумах? По тревоге подняли)))
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Зараз розпочнеться тут ядерна війна.. Рятуймось, хто може.. "Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ - Цензор.НЕТ 9534
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это какой такой "Хряк" украл Крым и развязал войну на Донбассе?
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Хряк - це той, хто мутить бізнес на війні, одягнувши брендову вишиванку на вгодоване пузо і щосили верещить патріотичні гасла. Щоб відвернути увагу від свого мародерства.
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Как я понял ,он имел ввиду быдло армию порохоботов,ведь они ведутся на всякие заморочки от президента Петра ляксеича)))нормальные люди видит кто есть кто
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Смешались кони, люди...

Йулено убогое ополчение пошло врукопашную на несамовытых ботов барыги. "Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1826
Летящие в барыгу портянки и труселя закрыли мрачное осеннее небо.

Тыгыгы...
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вийди й запропонуй свій алгоритм і формулу
Чи краще тупо і безмежно підвищувати ціни? До останнього українця?
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Цены будут повышены до рыночного уровня, хочешь ты этого или нет.
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стецько, в Україні є РИНОК ГАЗУ? З якого часу?
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в стецька є зряплята і він старається.. бо тоже їсти хоче
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Чого б йому не піти працювати за спеціальністю - мести вулиці або чистити унітази? То чесний хліб. І робота по силі і вмінням.
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А Юля будет президентом-хочеш ты этого или нет!
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легко и просто. налоговая ставку понизить. сейчас для того что бы получать белую зарплату, если я сам на себя работаю - нужно отвалить 40% налогов и 20% пдв при покупке товаров.
то что начнут щас бухтеть наемные работники что налог 18% - дорогие мои, это когда вы на дядю работаете. сделать налог 10% при доходе до 10 000 гривен, 15% при доходе 15000, 20 % при доходе 20000 и так далее. легализовать игорный бизнес, который все равно есть но несет мимо бюджета на лапу, легализовать проституцию, которая все равно есть но несет мимо бюджета на лапу мусорам и чиновникам. список могу продолжать долго.
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краще за понижение зарплат в ВР... и о да, убрать недоторканнiсть... Тогда Юля, SURE, перестанет трындеть, бо загремит на третью ходку...
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То шо петрушка брешет ясно и так...вспомним все его прошлые обещания и всё становится ясно и понятно,кто брешет
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ПОП и его воронье , покупать газ кроме как у рф не будут . Поляки предлагают газ дешевле чем русские , но без схем воровства .
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Начинаю понимать Януковича....
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Тимошенко и Янукович - два путинских холуя. Я теперь понимаю, что на выборах 2010 года Хуйло был в беспроигрышной ситуации. А внутривидовая борьба холуев его не интересовала. "Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5502
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Типо конкуренткой была?(удар по имиджу пырдуковы.а)? Бо если Юля ща тянет на 3-и1 срок(много уже натрындела против власти), а там глядишь и четвердая кича, а это для шлепера , шо серпом по яй.ам, мол баба его переплюнула... ЗЫ... Мож кто не помнит... -
«У подростка Януковича была одна судимость - за грабеж по статье 142 УК в 1968г. (получил три года , из которых отсидел год и семь месяцев). Остальные приключения у Виктора Федоровича были уже в зрелом возрасте. В частности, в 1970 году Янукович был осужден по статье 102 УК (телесные повреждения средней тяжести). А были в его биографии еще статьи 117 УК - изнасилование (дело было закрыто благодаря тому, что «исчезло» заявление потерпевшей), 86-1 УК - хищение гос. имущества в особо крупных размерах, на тот момент - расстрельная статья. Дело о хищении возбуждалось против Януковича в бытность его работы директором автобазы «Орджоникидзеуголь» в г. Енакиево Донецкой области. Виктор Федорович был задержан и отправлен в ИВС, однако ему удалось «замять» дело при помощи космонавта СССР Берегового, который баллотировался в Верховный Совет СССР по г. Енакиево (Виктор Федорович на выборах был доверенным лицом космонавта)…..».
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Помню на "Свободе Слова " Шустера Порошенко сказал - газ для населения не подорожает - через неделю газ подорожал .после того случая не верю Порошенку ни одному его слову - брэхун и мерзавец .
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А движение на три веселых буквы Йулина партия не может начать?
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А чого цього разу себе, красівого, не лайкнув? Засоромився, скромняжка? "Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4259
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Рост затрат на "порохоботов"
Министерство инфо\политики,которое в народе называют Минстець получит больше денег в 2019 году на 22 миллиона - 545 639 миллионов гривен против 522 109 миллионов в 2018 году.

"Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1367
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Даремно ви це написали. Воно подумають, що їм дійсно заплатять більше"Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7608
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Фу как шоколадом ветку завоняли. И кто это сделал? 10 шоколадных продажных троля.
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ТИТУШКИ ТИМОШЕНКО и ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ НА ГАЗ? https://www.youtube.com/watch?v=WRybjv-ZsSg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1X-pnMYbQT1SQCrylvHSMGgmmaHbO6fByznogjbryseyGM5xg8FGEuREg …

Тимошенко найняла тітушок які нападають на тих, хто прийшов мітингувати проти Тимошенко.

"Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7808"Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7808"Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7808"Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7808"Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7808"Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7808"Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7808"Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7808"Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7808






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Порошенко не допустит низких цен на газ для Украинцев пока будет президентом. Какое движение? Нам выборы нужны.
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Вот жеж Порошенко гад, не хочет со своего кармана за газ для населения доплачивать. Зрада!
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Оточенню Порошенка віддали Газове Родовище на Полтавщині
Засновниками "Аркона Газ-Енергія" є Нещотний,Мичко,Гребенченко та белізька компанія "Ешбері юніверсал лтд"
.....кінцевим бенефіціарним власником якого був і досі залишається президент Петро Порошенко.
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Пускай сначала эта старая клизма тимошенко расскажет где возьмет деньги на покрытие разницы? Свои отдаст? Не верю!
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И не говорите, бо хотела бы, уже отдала бы...
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Завдяки Тимошенко маємо підвищені ціни на газ. Ця сука у свій час закріпила це в договорі, щоб було зручніше красти мільйони, які кредитував МВФ.
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приведи цитату з тексту договору, ДЕ вона це закріпила. Це тобі не методичка бригадира, не плутай, ікспьорд!
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Майже 15 тис ГРН ($530!) за тисячу кубометрів
За такою ціною газ для промисловості продає «Нафтогаз», і це приблизно вдесятеро більше порівняно з середньозваженою собівартістю видобутого в Україні газу - його, до речі, повністю вистачає для потреб населення...
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Баба жюля казала Каждому по инвалидной коляске
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Гнать в шею эту кодлу порошенковскую. Быстрей бы выборы да выбрать Юлию Владимировну, что бы поганяла этих клептоманов. "Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8606
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"..выбрать Юлию Владимировну, что бы поганяла этих клептоманов"

Ой, честная бабка: Лозовский , кишкины корма Королевская, Портнов..... Продолжать чесноты бабы Юли ? "Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1221
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Товарищ, это на Крастной площади ? "Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9127
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""Батькивщина" начинает движение..." - говорите прямо: кремлевский движняк бабы Юли "Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6102
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скажите им там, пробовать против ветра сать можно, но всегда кончалось одинакого.
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Юля, народу нужны не низкие цены на газ, а высокие зарплаты. Второе для тебя - импасибл?
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С высокими зарплатами для народа у Юли не получиться развесистую лапшу вешать. И не получиться втянуть Украину в Трупный Союз!
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100%, при том те компенсации тоже вредны - при нормальном соотношении доходов и трат, начинает нормально функционировать экономические законы.
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Высокие зарплаты нужны образованным людям. Основному электорату Тимошенко - пролетариям и сельским бабкам - нужна халява.
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так это она должна их повышать.. вононокак... а пэтька+вовка нашо тоді?
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Спеціально для сєктантів бахіні"Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9795 :
Екс-прокурор по справі лазаренко Марта Берш про допит тимошенко https://www.youtube.com/watch?v=_yVOic2GE1c
У шустера про газові контракти- https://www.youtube.com/watch?v=XcAHN8IR8JQ
Про флот рфії- https://www.youtube.com/watch?v=qQVFVSQv2h0
режим путіна боїться гадю https://www.youtube.com/watch?v=eVbT0UmvhfI
Мати гаді розхвалює вароффку: https://www.youtube.com/watch?v=8e771xyFQVo
аля-Гадя https://youtube.com/watch?v=l-9u8823a0c
Як матір Вароффки,1937рн, пережила голодомор!: https://www.youtube.com/watch?v=bIsS_jqUaq8
Пудрять мізки сектантам( електорату):
https://www.youtube.com/watch?v=2yypEzXkaAw -Варофка
https://www.youtube.com/watch?v=vxmcKiAERDg - Лазар
Макуха, або штрихи до політичного портрета блоку юлії тимошенко:
http://web.archive.org/web/20110820131058/http://makuha.info/makuha/index.html
http://tema.in.ua/article/9900.html
"ШиркаГейт". Як Тимошенко і Янукович збиралися правити разом до 2029 року
http://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/24/7023382/
На засіданні рнбо вустами варофки хуйло промовляло до присутніх "членів":
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как вы за....бали. Банда уродов. порошенки и тимошенки.
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Гм.... А не опоздала ли она? Пару дней назад Ляшко уже зявлял демонстрацию?
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Упаковка
Политиков часто обвиняют в популизме, но дело в том, что популизм часть их профессии. Без популизма они унылые шо дождь в понедельник, и вы не будете за них голосовать.

Вот представьте, стоит какой-то мужик, и странно на вас смотрит. А потом мрачно говорит «купи кирпич». И вы на рефлексе отвешиваете этому гопнику в таблоид. А потом оказывается что это не гопник, а менеджер по продаже стройматериалов. Просто он такой хуевый менеджер, что ему лучше сержантом быть.

Поэтому без популизма политику нельзя. Это как краска на машине - вы же не покупаете тачку потому что она красного цвета. Вы исходите из технических параметров - мощность, салон, расход. Но какого-то же цвета она должна быть?

Вот, например Луценко (не квадрокоптер, а прокурор). Он шо говорил? Шо всех пересажает и в апреле-мае этого года уйдет с должности. Сейчас октябрь, и хуй кто сидит - кроме самого Луценко на должности. Но как он красиво расписывает, в его картинку мира хочется залезть с ногами и рогами, свернуться там калачиком и заснуть. Он не кирпич продает, а мечту.

Или Тимошенко. Я говорю, что если средний политик пиздобол, то она пиздоболь. По ней все стало понятно после блокирования трибуны в последний сессионный день. А мало кто понимает что случилось. Стояло голосование по ротации, и надо было срочно что-то принять. Люди на фронте по году своих детей не видели. Армия вообще чрезвычайно кострубатая хуйня, туда легко попасть, но трудно съебаться. Она ужасно зарегулирована процедурами, и там шобы калибр консервы в диаметре определить требуется решение трехсот депутатов.

И вот она блокирует трибуну, и когда охуевшие комбатопутаты говоря - да шо же ты делаешь? - она с надрывом отвечает «Я не для себе, я для Украины!» Тимошенко и Украина - это примерно как я и суахили. А в это время на фронте воеваки прислушиваются к ФМ, и мрачно обещают повесить ее вверх лабутенами. Тимошенко на фронте популярна как гитлер в красной армии.

Это хуевый популизм. Но она тоже пытается продать свой кирпич. Кирпич из говна, но в фантике.

( Свернуть )
Я стараюсь понимать этих людей. Без отношения. Парубий, если прорваться через дебри его диалекта и научиться думать без буквы «р», оказывается очень смышленым чуваком, который рулит какими-то личностями, думающими что они депутаты. Его ушу охуительно. Но депутаты разбегаются как тараканы, и Парубий с тапком на этих тараканов стоит одинокий, как король Лир.

Но он не хочет продавать кирпич. А я бы купил, кстати.

Гриценко, который хочет в президенты. Полководец, который не просто проебал все войны, но еще и армию впридачу. Зато у него американские дипломы. Слава богу, что он не физик-ядерщик, потому что он проебал бы еще солнечную систему. Но кирпичами он торгует вразлет.

А вот физик-ядерщик Джексон, полевой парамедик, так не умеет. Чтобы вы понимали, с точки зрения прапорщика Джексон это вообще недоразумение, которое попало на фронт, сбежав из тюрьмы от алиментов. Он может танк поломать. Нечаянно, если мимо пройдет. Его даже ругать бесполезно.

Но Джексон поехал воевать, оставив любимую. А бывший министр обороны Гриценко не поехал. Джеки-бой один раз выскочил на «триста» без медицинской сумки, и после этого даже спал с ней. Он бы застрелился за этот фейл, если бы кто-то дал ему машинган. Это был не Джексон с сумкой, это была сумка с Джексоном. И воеваки, которые над ним ржали, заглохли и почтительно приветсвтовали офицерским витанням «здоровия бажаю». Ну понятна же сталь души даже тупому.

Кирпич он не продаст, но он воин, свидетельствую. Очкастый Гектор. А Гриценко как раз менеджер по стройматериалам, а не воин. Ну и если ворвутся какие-то ксеноморфы с альфа-центавры - куда я побегу, к нелепому очкастому Джеки, или к прокачанному бывшему министру обороны? «Я жити хочу, я люблю».

У Джексона я бы купил кирпич точно. Его уровень ответственности я осознал. А у Гриценко бы не купил.

Невнятный Парубий, который плеткой сгоняет своих макак на голосование, или прекрасная дикция Тимошенки, которая это голосование блокирует? Девяносто пять килограмм кондитерки от Пороха на Первую НП-Марик для морпехоты, или открытка «с новым годом» и хуй в томатном соусе от антипорохов?

Меня попрекают конфетами люди, которые голосовали за гречку. Конец мира.

И так часто бывает. Не судите людей за популизм. Это не маркер. Смотрите что за популизмом стоит. Относитесь ровно. Популизм просто упаковка, внутри может быть что-то хорошее. А может и не быть.

Они просто пытаются вам что-то продать. Это нормально. Но надо смотреть не на уровень рекламы, а на качество кирпича.
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Я не адепт Юльки, но лучше быть пиздоболом (красиво говорить, но ничего не делать), чем пиздоболом в квадрате(красиво говорить, но делать наоборот) , собственно на этом Овощ и погорел.
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Ляпаси газовими тарифами петя буде отримувати не тільки від юлі - від усіх конкурентів в передвиборчих перегонах.. Кредити віддавати потрібно, але так як економіка України знищена потужними та рішучими реформами - то гроші можна взяти тільки в кишенях та гаманцях українців шдяхом підвищення тарифів та акцизів.. Треба було "сивочолому гетьману" не вдаватися до імітації реформ та не проголошувати полум'яні мантри про реформи - а займатись реформуванням країни.. Тоді й шастати як кишеньковий злодій по кишенях та гаманцях українців йому б не довелося.. Але ким проводити реформи? Тими , ким петя себе оточив - гросєю, сімейкою луценків, кумом стецьком, гонтарєвою, кононенком, розєнбляттом, вовком, грановським.. Петі не потрібні розумні реформатори, петі потрібні особисто віддані петі нікчеми.. Насамперед , кадрова політика петі і привела його до сьогоднішнього рейтингу та до сьогоднішніх ляпасів від політичних опонентів.. Країною потрібно було займатися, петя , а не власними статками..
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Как могла пройти Юлька мимо такого подарка от соевых.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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