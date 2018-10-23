 "Батькивщина" начинает движение против повышения цены на газ, - Тимошенко

Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко сегодня на пресс-конференции в Виннице, сообщили в пресс-службе "Батькивщины".
Она призвала людей собраться в среду, 24 октября, возле Администрации Президента, а также у областных государственных администраций.
"Мы считаем, что сейчас надо помочь людям объединить все усилия для того, чтобы остановить эти мегаавантюрные сделки, которые сегодня проводятся с ценой на газ", - заявила лидер "Батькивщины".
По словам Юлии Тимошенко, которая в последние месяцы проводит много времени в регионах, отчаяние людей сейчас неслыханное. Такого жестокого и циничного поведения власти с людьми она не помнит за все время своего пребывания в политике.
"Люди крайне возмущены. Я давно уже не видела такого агрессивного отношения людей к власти. Они не знают, как им жить, как отапливать свои жилища. Они не понимают, чем платить. Во многих семьях не останется денег на еду. Люди просят действовать. Они не хотят, чтобы уничтожали их семьи", - рассказала председатель партии.
Обещания президента Порошенко по усилению субсидий лидер "Батькивщины" также назвала очередным обманом. Ведь в принятом в первом чтении проекте бюджета на 2019 (за который "Батькивщина" не голосовала) расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены в 1,5 раза меньше, чем в этом году.
"Как можно одновременно на четверть повысить цены на газ, на тепло и на треть уменьшить расходы на субсидии, и одновременно рассказать об усилении программы на субсидии? За кого всех нас имеет этот президент? Мы будем бороться против такой политики уничтожения нации", - подчеркнула Юлия Тимошенко.
Она еще раз подтвердила, что новая власть за считанные недели снизит стоимость газа как минимум вдвое. Газа украинской добычи, отмечает лидер партии, вполне хватит на обеспечение потребностей населения по посильной цене. Также политик заявила: "никакого дефолта без повышения цены на газ не будет", как бы сегодня ни пытались пугать этим сторонники президента, обосновывая его антинародную политику.
По мнению лидера "Батькивщины", переговоры с МВФ вести нужно, но в условиях Украины: "И обновлять баланс бюджета за счет детенизации экономики, а не за счет сокращения социальных расходов и повышения цены на газ".
"Новый президент и новое правительство не допустят никакого дефолта. Сразу после смены власти цену на газ поставят на место - снизят минимум вдвое. Как следствие - уменьшатся минимум вдвое и тарифы на тепло. Это оставит нашу газовую отрасль полностью рентабельной ", - заверила Юлия Тимошенко.
Политик также пообещала, что все, кто участвовал в этих сделках и завышал цену на газ для людей, будут отвечать по Уголовному кодексу.
photo by Alexander Prokopenko
Йулено убогое ополчение пошло врукопашную на несамовытых ботов барыги.
Летящие в барыгу портянки и труселя закрыли мрачное осеннее небо.
Тыгыгы...
Чи краще тупо і безмежно підвищувати ціни? До останнього українця?
то что начнут щас бухтеть наемные работники что налог 18% - дорогие мои, это когда вы на дядю работаете. сделать налог 10% при доходе до 10 000 гривен, 15% при доходе 15000, 20 % при доходе 20000 и так далее. легализовать игорный бизнес, который все равно есть но несет мимо бюджета на лапу, легализовать проституцию, которая все равно есть но несет мимо бюджета на лапу мусорам и чиновникам. список могу продолжать долго.
«У подростка Януковича была одна судимость - за грабеж по статье 142 УК в 1968г. (получил три года , из которых отсидел год и семь месяцев). Остальные приключения у Виктора Федоровича были уже в зрелом возрасте. В частности, в 1970 году Янукович был осужден по статье 102 УК (телесные повреждения средней тяжести). А были в его биографии еще статьи 117 УК - изнасилование (дело было закрыто благодаря тому, что «исчезло» заявление потерпевшей), 86-1 УК - хищение гос. имущества в особо крупных размерах, на тот момент - расстрельная статья. Дело о хищении возбуждалось против Януковича в бытность его работы директором автобазы «Орджоникидзеуголь» в г. Енакиево Донецкой области. Виктор Федорович был задержан и отправлен в ИВС, однако ему удалось «замять» дело при помощи космонавта СССР Берегового, который баллотировался в Верховный Совет СССР по г. Енакиево (Виктор Федорович на выборах был доверенным лицом космонавта)…..».
Министерство инфо\политики,которое в народе называют Минстець получит больше денег в 2019 году на 22 миллиона - 545 639 миллионов гривен против 522 109 миллионов в 2018 году.
Тимошенко найняла тітушок які нападають на тих, хто прийшов мітингувати проти Тимошенко.
Засновниками "Аркона Газ-Енергія" є Нещотний,Мичко,Гребенченко та белізька компанія "Ешбері юніверсал лтд"
.....кінцевим бенефіціарним власником якого був і досі залишається президент Петро Порошенко.
За такою ціною газ для промисловості продає «Нафтогаз», і це приблизно вдесятеро більше порівняно з середньозваженою собівартістю видобутого в Україні газу - його, до речі, повністю вистачає для потреб населення...
Ой, честная бабка: Лозовский , кишкины корма Королевская, Портнов..... Продолжать чесноты бабы Юли ?
Екс-прокурор по справі лазаренко Марта Берш про допит тимошенко https://www.youtube.com/watch?v=_yVOic2GE1c
У шустера про газові контракти- https://www.youtube.com/watch?v=XcAHN8IR8JQ
Про флот рфії- https://www.youtube.com/watch?v=qQVFVSQv2h0
режим путіна боїться гадю https://www.youtube.com/watch?v=eVbT0UmvhfI
Мати гаді розхвалює вароффку: https://www.youtube.com/watch?v=8e771xyFQVo
аля-Гадя https://youtube.com/watch?v=l-9u8823a0c
Як матір Вароффки,1937рн, пережила голодомор!: https://www.youtube.com/watch?v=bIsS_jqUaq8
Пудрять мізки сектантам( електорату):
https://www.youtube.com/watch?v=2yypEzXkaAw -Варофка
https://www.youtube.com/watch?v=vxmcKiAERDg - Лазар
Макуха, або штрихи до політичного портрета блоку юлії тимошенко:
http://web.archive.org/web/20110820131058/http://makuha.info/makuha/index.html
http://tema.in.ua/article/9900.html
"ШиркаГейт". Як Тимошенко і Янукович збиралися правити разом до 2029 року
http://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/24/7023382/
На засіданні рнбо вустами варофки хуйло промовляло до присутніх "членів":
Политиков часто обвиняют в популизме, но дело в том, что популизм часть их профессии. Без популизма они унылые шо дождь в понедельник, и вы не будете за них голосовать.
Вот представьте, стоит какой-то мужик, и странно на вас смотрит. А потом мрачно говорит «купи кирпич». И вы на рефлексе отвешиваете этому гопнику в таблоид. А потом оказывается что это не гопник, а менеджер по продаже стройматериалов. Просто он такой хуевый менеджер, что ему лучше сержантом быть.
Поэтому без популизма политику нельзя. Это как краска на машине - вы же не покупаете тачку потому что она красного цвета. Вы исходите из технических параметров - мощность, салон, расход. Но какого-то же цвета она должна быть?
Вот, например Луценко (не квадрокоптер, а прокурор). Он шо говорил? Шо всех пересажает и в апреле-мае этого года уйдет с должности. Сейчас октябрь, и хуй кто сидит - кроме самого Луценко на должности. Но как он красиво расписывает, в его картинку мира хочется залезть с ногами и рогами, свернуться там калачиком и заснуть. Он не кирпич продает, а мечту.
Или Тимошенко. Я говорю, что если средний политик пиздобол, то она пиздоболь. По ней все стало понятно после блокирования трибуны в последний сессионный день. А мало кто понимает что случилось. Стояло голосование по ротации, и надо было срочно что-то принять. Люди на фронте по году своих детей не видели. Армия вообще чрезвычайно кострубатая хуйня, туда легко попасть, но трудно съебаться. Она ужасно зарегулирована процедурами, и там шобы калибр консервы в диаметре определить требуется решение трехсот депутатов.
И вот она блокирует трибуну, и когда охуевшие комбатопутаты говоря - да шо же ты делаешь? - она с надрывом отвечает «Я не для себе, я для Украины!» Тимошенко и Украина - это примерно как я и суахили. А в это время на фронте воеваки прислушиваются к ФМ, и мрачно обещают повесить ее вверх лабутенами. Тимошенко на фронте популярна как гитлер в красной армии.
Это хуевый популизм. Но она тоже пытается продать свой кирпич. Кирпич из говна, но в фантике.
( Свернуть )
Я стараюсь понимать этих людей. Без отношения. Парубий, если прорваться через дебри его диалекта и научиться думать без буквы «р», оказывается очень смышленым чуваком, который рулит какими-то личностями, думающими что они депутаты. Его ушу охуительно. Но депутаты разбегаются как тараканы, и Парубий с тапком на этих тараканов стоит одинокий, как король Лир.
Но он не хочет продавать кирпич. А я бы купил, кстати.
Гриценко, который хочет в президенты. Полководец, который не просто проебал все войны, но еще и армию впридачу. Зато у него американские дипломы. Слава богу, что он не физик-ядерщик, потому что он проебал бы еще солнечную систему. Но кирпичами он торгует вразлет.
А вот физик-ядерщик Джексон, полевой парамедик, так не умеет. Чтобы вы понимали, с точки зрения прапорщика Джексон это вообще недоразумение, которое попало на фронт, сбежав из тюрьмы от алиментов. Он может танк поломать. Нечаянно, если мимо пройдет. Его даже ругать бесполезно.
Но Джексон поехал воевать, оставив любимую. А бывший министр обороны Гриценко не поехал. Джеки-бой один раз выскочил на «триста» без медицинской сумки, и после этого даже спал с ней. Он бы застрелился за этот фейл, если бы кто-то дал ему машинган. Это был не Джексон с сумкой, это была сумка с Джексоном. И воеваки, которые над ним ржали, заглохли и почтительно приветсвтовали офицерским витанням «здоровия бажаю». Ну понятна же сталь души даже тупому.
Кирпич он не продаст, но он воин, свидетельствую. Очкастый Гектор. А Гриценко как раз менеджер по стройматериалам, а не воин. Ну и если ворвутся какие-то ксеноморфы с альфа-центавры - куда я побегу, к нелепому очкастому Джеки, или к прокачанному бывшему министру обороны? «Я жити хочу, я люблю».
У Джексона я бы купил кирпич точно. Его уровень ответственности я осознал. А у Гриценко бы не купил.
Невнятный Парубий, который плеткой сгоняет своих макак на голосование, или прекрасная дикция Тимошенки, которая это голосование блокирует? Девяносто пять килограмм кондитерки от Пороха на Первую НП-Марик для морпехоты, или открытка «с новым годом» и хуй в томатном соусе от антипорохов?
Меня попрекают конфетами люди, которые голосовали за гречку. Конец мира.
И так часто бывает. Не судите людей за популизм. Это не маркер. Смотрите что за популизмом стоит. Относитесь ровно. Популизм просто упаковка, внутри может быть что-то хорошее. А может и не быть.
Они просто пытаются вам что-то продать. Это нормально. Но надо смотреть не на уровень рекламы, а на качество кирпича.