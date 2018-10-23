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 Подрыв двух жителей Золотого - это теракт, - прокуратура

Проведение следственных действий осложняется тем, что место взрыва контролируют террористы.

Прокуратура рассматривает подрыв двух мирных жителей на взрывном устройстве в оккупированном террористами Золотом как теракт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"18 октября в 08.45 утра в районе неподконтрольной украинским властям территории г.Золотое-4 произошел взрыв неизвестного снаряда, в результате которого, вероятно, пострадали женщина 1972 года рождения и мужчина 1973 года рождения, проживавшие в Золотом-5", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, эти люди пытались выяснить причину отсутствия света в своем доме. Для этого им нужно было выключить рубильник в трансформаторной будке, расположенной у поста военнослужащих в Золотом-4.

Через некоторое время после того, как военные пропустили мужчину и женщину, они услышали звук взрыва, похожий на разрыв гранаты или противопехотной мины.

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Проведение осмотра места происшествия и других необходимых следственных действий осложняется тем, что эту территорию контролирует незаконное вооруженное формирование "ЛНР", и есть опасность для жизни и здоровья правоохранителей.

По факту подрыва на взрывном устройстве двух жителей оккупированного города Золотое-5 Попаснянского района открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт). Досудебное расследование продолжается.

Ранее украинская сторона СЦКК сообщала, что террористы не дают эвакуировать тела двух жителей Золотого-4, погибших 18 октября в результате подрыва на взрывном устройстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3092934
 
 
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Зря удалили... Ржачно читать подобное... А главное только дебилы после этого не могут понимать, кто на самом деле раскольники....
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"Из-за соображений безопасности и в связи с наличием там мин, наблюдатели ни на машине по дороге, ни пешком не смогли добраться до этого места, расположенного примерно в 130 м к востоку от ближайшей позиции Вооруженных сил Украины и приблизительно в 500 м к западу от ближайшей позиции вооруженных формирований", - отмечается в отчете ОБСЕ. Источник: https://censor.net.ua/n3092760
Непонятно, кто кому не даёт забрать тела? И на чьей мине подорвались местные?
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Это что, сепары прямо под носом ВСУ (130 м) ставят мины? И с 500 м не дают забрать тела?
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