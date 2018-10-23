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Все про:Азовское море (266) рыба (143) Чубаров (709)

 "Это ПЦ", - Чубаров приехал на заседание украинско-российской комиссии, которая делит квоты на вылов рыбы в Азовском море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море прибыл народный депутат Украины Рефат Чубаров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке журналист Андрей Клименко.

Он отметил: "Рефат Чубаров все бросил и приехал на это безобразие - неожиданно для Госрыбагентства Украины и его российских "подельников" на "30-ю сессию РУК" - РУК - российско-украинская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море. Нежданчик случился :) Друг Рефат, там только официально 3 офицера ФСБ в составе делегации, надо осторожно, чтобы тебя не украли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничная служба ФСБ спустя три недели перерыва возобновила задержание судов в Азовском море, - журналист Клименко. ФОТО

Сам Чубаров написал в фейсбуке такой текст: "На заседании сессии украинско-российской комиссии по вопросам рыбоводства в Азовском море, которая происходит в Киеве ...

Если одним словом, это ПЦ ...

Меня с моими, мягко говоря, неудобными вопросами, пока еще терпят, но чувствую, что скоро взорвутся".

Также смотрите: Украина существенно сократила вылов рыбы в Азовском море, - Госрыбагентство. ИНФОГРАФИКА

Это ПЦ, - Чубаров приехал на заседание украинско-российской комиссии, которая делит квоты на вылов рыбы в Азовском море 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092929
 
   
 Топ комментарии
 
Потужно.. Цікаво а в період другої світової велись перемовини між Німеччиною та Британією щодо квот на вилов риби в Північному морі? "Россотруднічєство" в Києві, вільна економічна зона "Крим" - сюр від солоденького "сивочолого гетьмана"..
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С сегодняшним президентом, ничего удивительного!
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так от як Аеця-Ріхєрматір воює з агресором! цікаво, да "Это ПЦ", - Чубаров приехал на заседание украинско-российской комиссии, которая делит квоты на вылов рыбы в Азовском море - Цензор.НЕТ 2098
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так от як Аеця-Ріхєрматір воює з агресором! цікаво, да
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они такие - гибридные квоты торговых партнёров, держись там!
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Потужно.. Цікаво а в період другої світової велись перемовини між Німеччиною та Британією щодо квот на вилов риби в Північному морі? "Россотруднічєство" в Києві, вільна економічна зона "Крим" - сюр від солоденького "сивочолого гетьмана"..
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С сегодняшним президентом, ничего удивительного!
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Петя рошенки на входе не толкает случайно???)))
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странно..
типо - как бабу делить будем????
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Это полный ПЦ и так во всех госорганах.
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каков ПОП , таков и ПРиход.
торговые партнеры ПРевыше всего.
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Шановний GSN Ви глибоко помиляєтесь , в Генпрокуратурі , МВС , СБУ . СЗР відносини набагато глибші і щиріші . Всі забаганки Кацапії цими службами виконуються негайно. Тобто Центр управління ними знаходиться в москві , якби це не було так , то добровольці не сиділи б по тюрмах , і на базі добровольців Головнокомандуючив створив би Гвардію . Але путєнг не дає добро на це. Деоприлюднений реєстр зрадників і колабораціоністів з лав МВС , СБУ , судів і прокуратури по Криму , Донеччині і Луганщині ?
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Каким образом,тролль? Тебе это минстець нашептал,или методичка такая из фесебе пришла?
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Ну як кажуть, за санкції, уроди грьобані.
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Война войной, а рыбалку еще ни кто не отменял. Да еще и в Киеве. По мне так это верх цинизма.
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и чубаров за квотами приехал. Сейчас еще "народные" радетели подтянутся.
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Надо бы повысить зарплату этим рыболовам, шлю все по чесноку ловили!!!
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Пошёл ты на хер со своим фсбешним сатанистом Гундяевым и прихвостней Ириней.
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канец педриллы гундяева в деле чаплинда или пердотрях изголится ?
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Потому как сербская неканонична ибо создана московской самосвятской сектой
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Захар прилепин - шеф-редактор!!! 🤣🤣🤣
Ну ты, вата, совсем поехал, такое читать - себя не уважать, ты бы ещё первый канал слушал с их интервью с погибшей девушкой, online, так сказать 🤣🤣🤣 Ну, вы, блин, совсем ё*е, как ваше х*ло (цитата).
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Следующий шаг, совместная охрана границы!!! Совместные выборы и понеслась!!!
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Комиссия - это зарплата, рабочие места, броня от призыва на воинскую службу...
Вот и держатся за это место и помалкивают в тряпочку. И так везде. Сегодня пришлось посетить военкомат в гепаграде - такая же беспросветная вонь совком, как и в советское время. Заплывшие жиром люди, не имеющие отношения к ВСУ (хотя формально и пенсия будет военной, и стаж как-то особо им считается ), сидят в теплых креслах, закупают какие-то продуктовые пайки, очевидно для распределения "дефицита" среди "сотрудников", а посетители теряют уйму своего времени на все это. Так что, жрем результаты своего таланта на выборах голосовать за самых одиозных из всего списка.
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пэтро порошенка и его гопкампания воюют подрывая свои склады
и торгуя с хуйлом
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Лицемірна, підла верхівка. На палю сук!!
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кучма же подписывал сразу после звериного оскала лаптеногих вокруг Тузлы про "внутренний водоем". И если порошенко считает, что рыжий таракан должен не в тюрьме сидеть, а руководить переговорщиками от Украины в "трехсторонней комиссии" совместно с медведчуком, то я могу только поздравить украинский электорат с как всегда "удачным" выбором.
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А российский агент все равно Тимошенко и "зрадофилы". Ведь это же не зрада, да?
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вы бля как дети-хохляндию уже продано хуйлу с потрохами. служба блядей Украины филиал КГБ бизнес сплошной кацапский люля придет официально передаст на 99лет в аренду так что кипишуйте и далее
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в мене питаннячко, а де ж наші шановні товариші риг з нами, кацапський хохол, сірко ну дюже свідомий, кривда жисті, вялікій ісландець, їх вєліко княжий білоруський підгавкувач..? де все це потужне словесно-соєве військо? невже абсолютна творча криза чи раптова анемія кінцівок???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Это ПЦ", - Чубаров приехал на заседание украинско-российской комиссии, которая делит квоты на вылов рыбы в Азовском море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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