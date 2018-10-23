 "Это ПЦ", - Чубаров приехал на заседание украинско-российской комиссии, которая делит квоты на вылов рыбы в Азовском море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке журналист Андрей Клименко.
Он отметил: "Рефат Чубаров все бросил и приехал на это безобразие - неожиданно для Госрыбагентства Украины и его российских "подельников" на "30-ю сессию РУК" - РУК - российско-украинская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море. Нежданчик случился :) Друг Рефат, там только официально 3 офицера ФСБ в составе делегации, надо осторожно, чтобы тебя не украли".
Сам Чубаров написал в фейсбуке такой текст: "На заседании сессии украинско-российской комиссии по вопросам рыбоводства в Азовском море, которая происходит в Киеве ...
Если одним словом, это ПЦ ...
Меня с моими, мягко говоря, неудобными вопросами, пока еще терпят, но чувствую, что скоро взорвутся".
типо - как бабу делить будем????
торговые партнеры ПРевыше всего.
Справжнє обличчя нашої вдади
жирные опарышы
Ну ты, вата, совсем поехал, такое читать - себя не уважать, ты бы ещё первый канал слушал с их интервью с погибшей девушкой, online, так сказать 🤣🤣🤣 Ну, вы, блин, совсем ё*е, как ваше х*ло (цитата).
Вот и держатся за это место и помалкивают в тряпочку. И так везде. Сегодня пришлось посетить военкомат в гепаграде - такая же беспросветная вонь совком, как и в советское время. Заплывшие жиром люди, не имеющие отношения к ВСУ (хотя формально и пенсия будет военной, и стаж как-то особо им считается ), сидят в теплых креслах, закупают какие-то продуктовые пайки, очевидно для распределения "дефицита" среди "сотрудников", а посетители теряют уйму своего времени на все это. Так что, жрем результаты своего таланта на выборах голосовать за самых одиозных из всего списка.
и торгуя с хуйлом