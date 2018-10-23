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Все про:Антарктида (29) арест (9719) нападение (1622) Россия (70832)

 Российские полярники устроили поножовщину в Антарктиде: инженер пытался убить сварщика

Раненого доставили в Чили, инженера отправили под домашний арест в Петербурге.

Конфликт между полярниками на острове Кинг Джордж произошел 9 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "47News". В столовой российской станции 54-летний инженер Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Сергей Савицкий ударил ножом 52-летнего сварщика из того же НИИ.

Что именно стало причиной вспыхнувшей ссоры, неизвестно. По данным СМИ, еще до драки между полярниками были напряженные отношения.

52-летний пострадавший сейчас находится в одной из больниц Чили, куда его доставили в тяжелом состоянии с ножевым ранением в грудь.

"Ему оказана квалифицированная помощь. По прогнозам, в ближайшее время он будет готов для транспортировки в Россию", – сказал в разговоре начальник Российской антарктической экспедиции, замдиректора Арктического и Антарктического НИИ Александр Клепиков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российские футболисты Мамаев и Кокорин избили водителя и чиновника. Оба задержаны. ВИДЕО

По словам Клепикова, на станции после госпитализации пострадавшего сотрудника и отправки в Санкт-Петербург напавшего на него инженера Савицкого остаются 12 человек.

Савицкого направили домой в тот же день, когда между полярниками вспыхнул конфликт. С острова Кинг Джордж в Антарктике до Санкт-Петербурга мужчина добирался 11 дней.

20 октября Савицкого в аэропорту Пулково встретили сотрудники полиции. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

22 октября Василеостровский районный суд отправил инженера под домашний арест на 1 месяц и 19 суток. Сам он против этой меры пресечения не возражал.

Проекты, которыми занималась 63-я сезонная Российская антарктическая экспедиция, были завершены еще летом. В Антарктике ученые занимались исследованиями, связанными с изменением климата на планете за последние 2 тысячи лет.

Однако плановые ремонтные и природоохранные работы на российских антарктических станциях продолжились в следующие месяцы, уже после завершения сезонных проектов экспедиции.

Основанная в 1968 году станция "Беллинсгаузен" - самая северная, ближайшая к экватору российская антарктическая база.

Также на Цензор.НЕТ: Впервые за 25 лет выделены средства на ремонт украинской станции в Антарктиде, - глава Национального антарктического центра Дикий. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3092926
 
 
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-Всё было вроде нормально. Cидели выпивали...Драка началась после слов..."Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна "
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Рассеянин и в Африке Арктике рассеянин.
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Пожалуйста, уведите от станции пингвинов!!!! Российские полярники устроили поножовщину в Антарктиде: инженер пытался убить сварщика - Цензор.НЕТ 516
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Так у пингвинов скоро самооборона от кацапов стихийно возникнет:

Российские полярники устроили поножовщину в Антарктиде: инженер пытался убить сварщика - Цензор.НЕТ 4839
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настоящий сварщик ? )))

маленький мальчик, играется в песочнице, в сварочной маске... к нему подходит педофил с гомосексуальными наклонностями, и вкрадчивым голосом спрашивает :
- мальчик, а ты знаеш что такое минет ?
- нет дяденька...
-мальчик, а ты знаеш кто такие педофилы ?
- нет, не знаю...
- а кто такие гомосексуалисты, знаешь ?
- НЕТ ДЯДЕНЬКА, НЕ ЗНАЮ !!! ну что вы ко мне пристали ?!!! я не настоящий сварщик !!! я эту маску у папы взял !!!
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"Инженер пытался убить сварщика". Шо то значит вченый
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И это там еще проффесора не было - он бы их обоих пописал!
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-Всё было вроде нормально. Cидели выпивали...Драка началась после слов..."Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна "
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или обсуждали пятую симфонию Бетховена, в исполнении Берлинского филармонического оркестра... а тот мудак сказал что синкопы на стакатах отстают...
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вот это новость))))
покруче чем гопник на коне, который забрал авоську водки и ускакал)))
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Выясняли наверное кто из них более духовный
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научный спор о том куда улетают на нерест пингвины перерос в драку с поножовщиной
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"Это Раша, детка!" - страна лишних хромосом.)))))))
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Пінгвіни не постраждали, люди не постраждали - ну і добре..
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глупый пИнгвин, толстым клювом,
долбит жырных чаек в жопы,

морж безмозглый с медведОм,
трахнули полярника.
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Только подумал про пингвинов, а уже опередили! Ну ладно.
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Нация двинутая на насилии: насилуй, ворую, убивай
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Кацапська наукова експедиція - збіговисько латентних алкашів, наркоманів та бандюків.
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не иначе как пенсионную рехформу обсуждали...... Российские полярники устроили поножовщину в Антарктиде: инженер пытался убить сварщика - Цензор.НЕТ 1383
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Нет, не сошлись в оценках нравственных писем Сенеки к Луцилию.
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сварщик VS инженер ...прямо пролетариат против интеллигенции Российские полярники устроили поножовщину в Антарктиде: инженер пытался убить сварщика - Цензор.НЕТ 7092

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,завершены еще летом".Ну по теории шароголовых в Антарктиле щас заканчивается зима.
Интерестно как вАнтарктиде аргентинские полярники праздновали победу сб.Аргентины на
ЧМ-2018 по футболу(на ютб.)-светит солнышко,хотя должна быть полярная ночь.
Шо-то нам трындит мировое правительство про Ледяной Барьер.
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Что такое "русский офицер", украинцы узнали в Иловайске, теперь вот знаем, и что такое "русский инженер" ....
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А вот еще подоспели и "русские журналисты" : "Ведущая «России 1» объяснила появление в эфире погибшей в Керчи студентки"
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Он вообще-то прячет тело,
А не "робко", но в утесах.
ТЕЛО жирное - в утесах
Будет спрятано надежно!!!!
Интересно все же, чье же
Тело пингвин прячет в камни?
Он наверно не специально,
У него такое хобби.
Он кого нибудь замучит,
А потом в утес запрячет.
Сколько ж тел лежит в утесах
Робко спрятанных пингвином???...

)))
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Туз он и Африке туз, а расеянин и в Антарктиде всего лишь расеянин, то бишь - мразь, пропойца, быдло и убийца! Ссора наверняка произошла из-за сексуального домогания или из-за не равной дележки спиртного.
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Основанная в 1968 году станция "Беллинсгаузен" - самая северная, ближайшая к экватору российская антарктическая база.

Учитывая, что речь идет про южное полушарие, то получается, шо это самая дальняя от Южного Полюса кацапская станция. Т.е. по сути ее антарктической можно назвать с ооооочень большой натяжкой. Лоховской кацапский отстойник для мужчин-радиолюбителей предпенсионного возраста.

А этих двоих там какраз зачали с пингвинами первые русские исследователи в 60-х годах.
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А не тот ли это сварщик,что корабли кацапские палит？ Если он-жаль...
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ученые-сварщики опаснее военных строителей!
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в далёких зимних краях, Российские полярники устроили поножовщину в Антарктиде: инженер пытался убить сварщика - Цензор.НЕТ 6764
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Это было НЕЧТО вселившееся в сварщика.В Антарктиде такое случается.
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А если вспомнить Говарда Филлипса Лавкрафта, то мог и шоггот из пещер вылезти ,,,;,;,,,
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что за херня? куда смотрит Х#йло? почему полярники без автоматов? как защищать остатки территорий от солдатов нато?
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А я то думаю, что мне поможет зиму пережить?! Так эта мысль о двух полярниках будет меня греть, ну я так думаю до конца октября. Заколебали уже своими "новостями".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские полярники устроили поножовщину в Антарктиде: инженер пытался убить сварщика
 
 
 
 
 
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