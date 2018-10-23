 Российские полярники устроили поножовщину в Антарктиде: инженер пытался убить сварщика

Конфликт между полярниками на острове Кинг Джордж произошел 9 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "47News". В столовой российской станции 54-летний инженер Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Сергей Савицкий ударил ножом 52-летнего сварщика из того же НИИ.
Что именно стало причиной вспыхнувшей ссоры, неизвестно. По данным СМИ, еще до драки между полярниками были напряженные отношения.
52-летний пострадавший сейчас находится в одной из больниц Чили, куда его доставили в тяжелом состоянии с ножевым ранением в грудь.
"Ему оказана квалифицированная помощь. По прогнозам, в ближайшее время он будет готов для транспортировки в Россию", – сказал в разговоре начальник Российской антарктической экспедиции, замдиректора Арктического и Антарктического НИИ Александр Клепиков.
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По словам Клепикова, на станции после госпитализации пострадавшего сотрудника и отправки в Санкт-Петербург напавшего на него инженера Савицкого остаются 12 человек.
Савицкого направили домой в тот же день, когда между полярниками вспыхнул конфликт. С острова Кинг Джордж в Антарктике до Санкт-Петербурга мужчина добирался 11 дней.
20 октября Савицкого в аэропорту Пулково встретили сотрудники полиции. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.
22 октября Василеостровский районный суд отправил инженера под домашний арест на 1 месяц и 19 суток. Сам он против этой меры пресечения не возражал.
Проекты, которыми занималась 63-я сезонная Российская антарктическая экспедиция, были завершены еще летом. В Антарктике ученые занимались исследованиями, связанными с изменением климата на планете за последние 2 тысячи лет.
Однако плановые ремонтные и природоохранные работы на российских антарктических станциях продолжились в следующие месяцы, уже после завершения сезонных проектов экспедиции.
Основанная в 1968 году станция "Беллинсгаузен" - самая северная, ближайшая к экватору российская антарктическая база.
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АфрикеАрктике рассеянин.
маленький мальчик, играется в песочнице, в сварочной маске... к нему подходит педофил с гомосексуальными наклонностями, и вкрадчивым голосом спрашивает :
- мальчик, а ты знаеш что такое минет ?
- нет дяденька...
-мальчик, а ты знаеш кто такие педофилы ?
- нет, не знаю...
- а кто такие гомосексуалисты, знаешь ?
- НЕТ ДЯДЕНЬКА, НЕ ЗНАЮ !!! ну что вы ко мне пристали ?!!! я не настоящий сварщик !!! я эту маску у папы взял !!!
покруче чем гопник на коне, который забрал авоську водки и ускакал)))
долбит жырных чаек в жопы,
морж безмозглый с медведОм,
трахнули полярника.
Интерестно как вАнтарктиде аргентинские полярники праздновали победу сб.Аргентины на
ЧМ-2018 по футболу(на ютб.)-светит солнышко,хотя должна быть полярная ночь.
Шо-то нам трындит мировое правительство про Ледяной Барьер.
А не "робко", но в утесах.
ТЕЛО жирное - в утесах
Будет спрятано надежно!!!!
Интересно все же, чье же
Тело пингвин прячет в камни?
Он наверно не специально,
У него такое хобби.
Он кого нибудь замучит,
А потом в утес запрячет.
Сколько ж тел лежит в утесах
Робко спрятанных пингвином???...
)))
Учитывая, что речь идет про южное полушарие, то получается, шо это самая дальняя от Южного Полюса кацапская станция. Т.е. по сути ее антарктической можно назвать с ооооочень большой натяжкой. Лоховской кацапский отстойник для мужчин-радиолюбителей предпенсионного возраста.
А этих двоих там какраз зачали с пингвинами первые русские исследователи в 60-х годах.
раздавался крик человека
сварной "рвал" "дупло" человеку!!