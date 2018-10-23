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 За рубежом
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Все про:выборы (20556) киберпреступление (470) Россия (70832) США (14297) кибербезопасность (300)

 США запустили первую превентивную кибероперацию против РФ, - The New York Times

Для предотвращения вмешательства в выборы киберкомандование США начало первую кибероперацию по противодействию распространения дезинформации Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times.

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"Кампания, которая включает ряд миссий, проведенных за последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за рубежом, призванной защитить американские выборы, в частности ноябрьские промежуточные выборы (в Конгресс. – Ред.)", - сказано в материале.

Издание отмечает, что целью операции США стали, вероятно, сотрудники российских разведслужб. Министерство юстиции США сообщило в пятницу о кампании "информационной войны" со стороны россиян, нацеленной на промежуточные выборы.

По данным источников, американские специалисты в области безопасности в киберпространстве идентифицировали несколько подозрительных россиян и отследили их деятельность.

Киберкомандование направляло прямые сообщения агентам, которые стоят за кампаниями воздействия. При этом данные сообщения содержали предупреждения, а не угрозы: каждому адресату сообщалось, что им могут быть предъявлены обвинения или что они могут попасть под действие санкций. "Даже угроза санкций может помочь помешать некоторым россиянам участвовать в секретных кампаниях дезинформации", - считает экс-сотрудник разведки Андреа Кендалл-Тейлор.

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Также отмечается, что данная кампания США, проводимая в ответ на информационное наступление России, во многом ограничена. Это объясняется желанием удержать Москву от ответной эскалации в виде выведения из строя энергосистемы или каких-либо других действий, которые могут спровоцировать более мощное противостояние между великими державами, говорится в материале.

Источник: https://censor.net.ua/n3092923
 
   
 Топ комментарии
 
В нас скоро вибори, могли би і тут кацапське кодло знешкодити..
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Невже зрадоботів на Цензорі поменшає ?
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"...мощное противостояние между великими державами..." Если россия - это держава великая, тогда Китай - держава супервеликая.
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В нас скоро вибори, могли би і тут кацапське кодло знешкодити..
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Добрий вечір, Євгеній...
І яким це способом проста людина може створити стільки акаунтів в соцмережі ?
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Бачите, ви все знаєте, отже часто користуєтесь.
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Це просто,як і перший акк,у мене 3,з двох воюю з кацапами.
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"...мощное противостояние между великими державами..." Если россия - это держава великая, тогда Китай - держава супервеликая.
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Вот он,змей,в окне маячит,
За спиною штепсель прячет,
Подал знак ком - то - значит,
Фельдщер вырвет провода.

)))
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Да они бы лучше провели прЕвентивную проверку в корпорации Microsoft, да поинтересовались, что там делает в браузере Edge, вшитом в ядро ОС Wnidows 10, лепший друг "Газпрома" таварисчь Яндекс...
Причем он устанавливается ОС по умолчанию, и для Украины, и эта тварь естественно клинит Edge...

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Купляй компа без вінда, завжди так роблю.
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Да, да, а потім туди запхати, або крякнуту у Зєлєноградє "Вінду", або ж, прости Господі "допиляний" тамошніми кулібінами же Лінух.. і ще Аваст, або Каспєрьского на додаток...

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"Он хату покинул, ушєл воєвать..."
Действительно, чем в таком сарає жить, то уж лучше на войну...
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первым делом слили списки ольгинских, поедут в финляндию за колбасой. а их там за }|{опу.
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Я подобные сообщения даже не открываю, и другим не советую, запросто можно вирус подхватить.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША запустили первую превентивную кибероперацию против РФ, - The New York Times
 
 
 
 
 
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