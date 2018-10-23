 США запустили первую превентивную кибероперацию против РФ, - The New York Times

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times.

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"Кампания, которая включает ряд миссий, проведенных за последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за рубежом, призванной защитить американские выборы, в частности ноябрьские промежуточные выборы (в Конгресс. – Ред.)", - сказано в материале.

Издание отмечает, что целью операции США стали, вероятно, сотрудники российских разведслужб. Министерство юстиции США сообщило в пятницу о кампании "информационной войны" со стороны россиян, нацеленной на промежуточные выборы.

По данным источников, американские специалисты в области безопасности в киберпространстве идентифицировали несколько подозрительных россиян и отследили их деятельность.

Киберкомандование направляло прямые сообщения агентам, которые стоят за кампаниями воздействия. При этом данные сообщения содержали предупреждения, а не угрозы: каждому адресату сообщалось, что им могут быть предъявлены обвинения или что они могут попасть под действие санкций. "Даже угроза санкций может помочь помешать некоторым россиянам участвовать в секретных кампаниях дезинформации", - считает экс-сотрудник разведки Андреа Кендалл-Тейлор.

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Также отмечается, что данная кампания США, проводимая в ответ на информационное наступление России, во многом ограничена. Это объясняется желанием удержать Москву от ответной эскалации в виде выведения из строя энергосистемы или каких-либо других действий, которые могут спровоцировать более мощное противостояние между великими державами, говорится в материале.