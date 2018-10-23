 Россия будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину перед выборами, - Климкин

"Перед выборами, перед президентскими и парламентскими выборами следующего года, Россия будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем во вторник в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Также глава МИД Украины добавил, что в настоящее время Россия целенаправленно пытается дестабилизировать ситуацию в Азовском море.
По словам П.Климкина, он обсудил с Я.Чапутовичем вопросы предоставления Польшей помощи в борьбе Украины против российской вооруженной и гибридной агрессии.
Ой вей... шо творитсо то шо творитсо!?))))
Это видать тоже происки Кремля...
Посольство США в Украине прокомментировало отставку главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, отметив ее "целостность, видение и настоящую силу воли изменить банковскую систему Украины".
Ваши целостность, видение и настоящая сила воли, которые изменили банковскую систему Украины. Теперь важно назначить независимого профессионала, чтобы он мог двигать вперед реформы в НБУ", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1869086-posolstvo-ssha-otreagirovalo-na-otstavku-gontarevoy.html
Доктор Смерть это для тех кого от потоков отодвинула как я понял? Богомолец и прочее да?
А Порошенко и не думает бороться с коррупцией, наоборот, делает все возможное чтобы коррупционеры чувствовали себя в стране вольготно.
Он фактически не дает нормально работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса. А возможности у Порошенко для этого как у президента очень большие.