EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  771  42
Материалы по теме:
Все про:выборы (20556) Россия (70832) Климкин (1889) Чапутович (38)

 Россия будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину перед выборами, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Россия будет задействовать весь доступный ей спектр рычагов влияния и давления на Украину, чтобы дестабилизировать страну перед предстоящими в 2019 году президентскими и парламентскими выборами.

"Перед выборами, перед президентскими и парламентскими выборами следующего года, Россия будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем во вторник в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также глава МИД Украины добавил, что в настоящее время Россия целенаправленно пытается дестабилизировать ситуацию в Азовском море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российское вмешательство в украинские выборы может спровоцировать определенный хаос, - экс-посол США Пайфер

По словам П.Климкина, он обсудил с Я.Чапутовичем вопросы предоставления Польшей помощи в борьбе Украины против российской вооруженной и гибридной агрессии.

Источник: https://censor.net.ua/n3092920
 
 
 Топ комментарии
 
Вам помощь кацапов не нужна,вы сами справляетесь))
 показать весь комментарий
 
Так это оказывается Хуило нам цену на газ и жкх поднял?
Ой вей... шо творитсо то шо творитсо!?))))
 показать весь комментарий
 
Ну, тяжело рахе сделать больше, чем сделали Порошенко с Гройсманом. Я бы даже сказал, что невозможно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вам помощь кацапов не нужна,вы сами справляетесь))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
с языка снял Россия будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину перед выборами, - Климкин - Цензор.НЕТ 9579
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
климкин, твой патрон и его шестерки столько для этого сделали, что никакая россия не впиралась
 показать весь комментарий
 
 
Капитан Очевидность (K. O., также просто Кэп - от англ. Captain Obvious) - уникальный супергерой, который всегда готов прийти на помощь Анонимусу, чтобы высказать прописную истину, блеснуть очередной ляпалиссиадой.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так это оказывается Хуило нам цену на газ и жкх поднял?
Ой вей... шо творитсо то шо творитсо!?))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За цены на бенз забыл!)))
Это видать тоже происки Кремля...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
и курс поднял, и банки грохнул штук 90, и безраюотицу, и за бугор всех выталкивает, и пенсии в 3 раза опустил.....Во бля Путлер ублюдок.
 показать весь комментарий
 
 
От карманных банков для отмыва бабла избавились вот же гады, банковская система прибыльной стала и банки от чиха не хлопываются ссуки такие, безработица страх плюнешь в объявление кто требуется попадёшь. Зрадонька то какая 😂
 показать весь комментарий
 
 
Потери украинского ввп от банкопада составили 40%. Если некоторые дебилы и повторяют ту лобуду , которую чешет шоколадный пахан, то нужно читать хотя бы другие источники , а не только методички
 показать весь комментарий
 
 
Не работа. Он сам падло. Если человек нормальный , а про гибридного пахана легенды ходят о том, что он творил на посту министра иностранных дел, то просто отказался бы. Говно прилипает к говну.
 показать весь комментарий
 
То что эти пирамиды схлопнулись был процесс неизбежный, эти банки все равно не имели шансов на существование или расскажешь как их надо было сохранить ты то я смотрю в теме, вечной докапитализацией? Может приведешь пример стран где успешно работают 200 банков?
 показать весь комментарий
 
Дураку поясняю., что банк имеет капитал не более 10 % от оборота. Остальное это привлеченные средства. А ты пишешь и плвторяешь тот мусор и сказки от лерки проститутки. Половина банков уничтожена, многомиллиардные потери клиентов. Если ты деюил в банковском деле не нужно писать лобуды
 показать весь комментарий
 
Для страны как Украина нужно по различныи оценкам от 300 до 500 банков.
 показать весь комментарий
 
Швейцария более 300 крупных банков не считая филиалов зарубежных банков. 40% населения миллионеры.
 показать весь комментарий
 
500 банков?))))))) и это я дебил? Хера там, каждому району по своему банку. Можно эти оценки глянуть?) Нам то не хватало еще 100 банков и как в Швейцарии бы жили да?))))) Я вот знаешь забросил методички (sarcasm) и решил как ты говоришь источники еще почитать, тут вот ребята тоже говорят все ок или эти тоже дебилы:
Посольство США в Украине прокомментировало отставку главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, отметив ее "целостность, видение и настоящую силу воли изменить банковскую систему Украины".

Ваши целостность, видение и настоящая сила воли, которые изменили банковскую систему Украины. Теперь важно назначить независимого профессионала, чтобы он мог двигать вперед реформы в НБУ", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1869086-posolstvo-ssha-otreagirovalo-na-otstavku-gontarevoy.html
 показать весь комментарий
 
Меня как то не интересуют посольства. Я внимательно читаю, то что пишут профессионалы в этой сфере. Америкосы уже навязали нам Яреську и Супрун. Результат офигенно отрицательный. Одна доводит страну до дефолта финпнсового другую просто прозвали Доктор смерть.
 показать весь комментарий
 
Ты больше по восточным экспертам я понял. И чтож там профессионалы то пишут, а главное чьи? Штаты нам не авторитет это я понял, кто авторитет то?
Доктор Смерть это для тех кого от потоков отодвинула как я понял? Богомолец и прочее да?
 показать весь комментарий
 
Что касается количества банков . такая немного примитивная формула 100 банков на 10 миллионов населения.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
И НКРЭКП с Вовком, Ротердамм +, Немецкий ХАБ по газу.......
 показать весь комментарий
 
 
Ну, тяжело рахе сделать больше, чем сделали Порошенко с Гройсманом. Я бы даже сказал, что невозможно.
 показать весь комментарий
 
 
Вы за 4 года столько дерьма наделали "успешно" продолжаете что и Путлер не нужен. Россия будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину перед выборами, - Климкин - Цензор.НЕТ 964
 показать весь комментарий
 
 
ну так попросим не воровать наших политиков и платить налоги, будет существенный фактор анти дестабилизации, но на такое они не пойдут.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сколько же тут рук Мацквы, ахентов кремля....раскачиваете яхты Косюка а будок не построили. Россия будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину перед выборами, - Климкин - Цензор.НЕТ 7532
 показать весь комментарий
 
 
Дело не только в Рашке. В Украине рулит коррупция, а при высоком уровне коррупции страна не может нормально развиваться, в том числе и в экономическом плане.

А Порошенко и не думает бороться с коррупцией, наоборот, делает все возможное чтобы коррупционеры чувствовали себя в стране вольготно.
Он фактически не дает нормально работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса. А возможности у Порошенко для этого как у президента очень большие.
 показать весь комментарий
 
 
З корупцією хочуть боротись ті, хто від неї нічого не отримує. А враховуючи, що всі державники тільки з того і живуть...., це як бджоли проти меду.
 показать весь комментарий
 
 
да, расея и путен виноваты, что народ хочет вас подержать за горлышки крепко, и на фонарь определить
 показать весь комментарий
 
 
не задалось у пуйла с леволюциями, наверно терракты будет пытаться делать...
 показать весь комментарий
 
Климкін досить брехати. Правительство саме робить все щоб дестабілізувати ситуацию. Дії поліції по відношенню до людей, дії уряду. Це все є дестабілізацію і цю пісню про путін нападе вже не цікаво. Гідко слухати цю херню.
 показать весь комментарий
 
 
Да, дебилизм крепчает. Гибридный пахан так рыло воротил когда про газ начали спрашивать. То , что творят эти персонажи без чести совести и Родины, даже у Вовы с Димоном волосы на голове стоят, а у украинцев они как то не опусаются уж пятый год подряд. Короче, майдан рулит.
 показать весь комментарий
 
 
В духе "бессмертного" совка: на рфии введут новое наказание - запрет на выход в сеть: https://www.mk.ru/social/2018/10/23/v-rossii-vvedut-novoe-nakazanie-zapret-na-vykhod-v-set.html
 показать весь комментарий
 
Цены на газ, гады, повышают и трутням-чиновникам миллионные премии раздают!...
 показать весь комментарий
 
 
Дестабилизируют стабильность на кладбище...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину перед выборами, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх