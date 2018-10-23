EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  504  11
Материалы по теме:
Все про:Минюст (1342) Сукманова Елена (8)

 Украина - один из международных лидеров по открытию бенефициарных владельцев компаний, - Минюст

Украина является одним из международных лидеров во внедрении реформ по открытию конечных бенефициарных владельцев компаний.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом первый заместитель Министра юстиции Елена Сукманова сообщила по результатам участия в XVIII Международной антикоррупционной конференции, которая состоялась в Копенгагене.

"Тема прозрачности бенефициарной собственности с каждым годом становится все более глобальной. Очень приятно, что Украина является одним из международных лидеров во внедрении реформ, целью которых является открытие конечных бенефициарных владельцев компаний. Во время сегодняшней конференции, участниками которой являются более тысячи делегатов из разных стран мира, Украину несколько раз упоминали в качестве стандарта реформ в этой сфере", - сказала Сукманова.

Она подчеркнула, что обеспечение прозрачности бенефициарной собственности является эффективным предохранителем и механизмом борьбы с коррупцией, ведь коррупция больше всего боится публичности и прозрачности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина для интеграции в Европу и привлечения инвестиций должна искоренить коррупцию, - замгоссекретаря США Мэдисон

Первый заместитель Министра юстиции напомнила, что Украина - одна из первых стран, которая на законодательном уровне обязала компании указывать конечных владельцев бизнеса, и сейчас сведения об учредителях и конечных бенефициарных собственниках (контроллеров) юридического лица есть в онлайн-доступе.

"Сегодня Украина сделала еще один шаг в направлении обеспечения прозрачности бенефициарной собственности - Министр юстиции Павел Петренко и заместитель Председателя Руководящей группы OpenOwnership Маделин МакКэрролл подписали соглашение о получении технической помощи с целью реализации проекта передачи данных о конечных бенефициарах украинских компаний в Глобальный реестр бенефициарных владельцев (реестр OpenOwnership)", - отметила Сукманова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоро у нас не будет хватать прокуроров, чтобы обеспечивать участие во всех судебных заседаниях, - САП

Международная антикоррупционная конференция (IACC) - ключевой глобальный форум, направленный на объединение глав государств, гражданского общества, частного сектора с целью решения все более сложных проблем, связанных с коррупцией. Основанная в 1983 году конференция проходит раз в 2 года в различных регионах мира. Каждый раз мероприятие собирает от 800 до 2000 участников из более чем 135 стран мира.

Источник: https://censor.net.ua/n3092916
 
   
 Топ комментарии
 
И кому пренадлежит "слепой траст" им.Порошенка?
Фсё, отркытость закончилась? Или у СБУшника-ГРУушкика Семочки спросить?
 показать весь комментарий
 
Серьёзно?..А почему тогда даже для НАБУ нелегко найти конечного владельца предприятий,на которые указывают журналисты-расследователи?Почему потом,при выявлении и обнародовании фактов принадлежности предприятий властному лицу начинается слабое признание,а потом доказательства,что предприятие,якобы,на заработанную зарплату..Не смешит пусть эта дамочка украинцев.пусть уши развешивают иноземцы.
 показать весь комментарий
 
Я-зицпредседатель Фунт.Я всегда сидел.Я сидел при Александре Втором"Освободителе",при Александре Третьем"Миротворце",при Николае Втором"Кровавом".При Керенском я сидел тоже....при военном комунизме я не сидел,но зато как я сидел при НЭПе.Это были лучшие годы моей жизни."
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Насыров спер 2милярда и куда ему их прятать? Прямо наивные 😀
 показать весь комментарий
 
ЦПК / Шабунін‏ @Shabunin

Вітаємо бенефіціарів схеми "Роттердам+" Ахметова і Порошенка. Що таке 35 млрд грн, наварені на схемі? Це у 88 разів більше, ніж держава витрачає на програму енергоефективності. Це більше, ніж останній раз Україна позичила в МВФ.
 показать весь комментарий
 
И кому пренадлежит "слепой траст" им.Порошенка?
Фсё, отркытость закончилась? Или у СБУшника-ГРУушкика Семочки спросить?
 показать весь комментарий
 
 
Серьёзно?..А почему тогда даже для НАБУ нелегко найти конечного владельца предприятий,на которые указывают журналисты-расследователи?Почему потом,при выявлении и обнародовании фактов принадлежности предприятий властному лицу начинается слабое признание,а потом доказательства,что предприятие,якобы,на заработанную зарплату..Не смешит пусть эта дамочка украинцев.пусть уши развешивают иноземцы.
 показать весь комментарий
 
 
Я-зицпредседатель Фунт.Я всегда сидел.Я сидел при Александре Втором"Освободителе",при Александре Третьем"Миротворце",при Николае Втором"Кровавом".При Керенском я сидел тоже....при военном комунизме я не сидел,но зато как я сидел при НЭПе.Это были лучшие годы моей жизни."
 показать весь комментарий
 
 
и шо???
да им пх
коррупция и пишет антикоррупционные законы во всем мире
наши еще пионэры, не умеют чистенько работать
тренеруйтесь у сша или германии, антанта вам в помощь
в свои круги, там, коррупция не пускает гопников и воров
только с голубыми кровями
с остальными борються, типо
а сами тупо продают билеты в свой клуб
 показать весь комментарий
 
не пойму(( как-то перемога не убедительная, и больше на зраду похожа. мы должны гордится однодневными компаниями-прокладками, которые участвуют в подрядах и дерибане бюджета?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина - один из международных лидеров по открытию бенефициарных владельцев компаний, - Минюст
 
 
 
 
 
 вверх