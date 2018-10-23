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 Общество
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Все про:Беркут (8474) суд (21434)

 Адвокат бывших "беркутовцев" Варфоломеев обозвал майдановцев "боевиками", а Майдан – "терактом против государства".

По мнению адвоката, раз на майдановцах были шлемы, а в руках – палки, то они не могут быть потерпевшими.

Адвокат Игорь Варфоломеев на заседании Святошинского райсуда Киева, который рассматривает дело бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут" по обвинению в расстреле участников Революции достоинства 20 февраля 2014 года, назвал участников Майдана боевиками, а их действия – терактом против государства Украина в лице правоохранителей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Свое заявление адвокат сделал при анализе видеозаписи расстрела участников Майдана, который произошел 20 февраля на улице Институтской в Киеве.

После просмотра очередного видео, на котором участники Майдана стоят за баррикадой возле Октябрьского дворца, одетые в шлемы, и держат в руках палки, Варфоломеев заявил, что наличие в руках этих людей палок и шлемов на головах, согласно ведомственной нормативно-правовой базе МВД, идентифицирует их именно как боевиков, а не протестующих. Также он добавил, что участники протестов являются не потерпевшими, как утверждает следствие, а боевиками, которые совершали террористический акт против государства Украина в лице правоохранителей.

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В то же время правоохранители, считает Варфоломеев, противодействовали совершению террористического акта, поэтому их действия являются законными.

На это прокурор Янис Симонов отметил, что палки и шлемы протестующих – это ответ на неправомерные действия правоохранителей в отношении участников акций протеста.

После завершения судебного заседания прокурор Симонов заявил журналистам, что на видео, просмотренном сегодня, в подавляющем большинстве было зафиксировано использование правоохранителями оружия против активистов, которые не представляли никакой опасности для силовиков.

Кроме того, Симонов отметил, что ни один из пострадавших – раненых или убитых участников Революции достоинства – не имел при себе огнестрельного или любого другого оружия, которое дало бы основания правоохранителям применять против них оружие или другие спецсредства: "Ни у одного пострадавшего не было никаких признаков огнестрельного или любого другого оружия. Наверное, сторона защиты все же искажает, называя палку оружием, которое правоохранитель будет бояться".

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По словам прокурора, по этому делу осталось допросить еще двух пострадавших. К допросу свидетелей суд, вероятно, перейдет уже в следующем месяце. Первыми будут допрашивать свидетелей со стороны обвинения.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-"беркутовцев" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам "Беркута" объединены в одно.

По состоянию на февраль 2018 года следствием установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092915
 
 
 Топ комментарии
 
таких адвокатов надо лупашить в дыню ,чтоб кровавой юшкой умылся и зубы выплюнул !!
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Оденьте на него шлем и дайте палку, потом очередь с автомата.
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Точно? А не те саме нині "сама демократична влада" заявляє на рахунок тих, хто проти них протестувати надумує? Слова один в один, як і в цього адвоката, що складається враження - Варфоломеєв привласнив собі ці вислови, а ле вже відносно того часу.
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Хронология событий для ваты: 1.мирный протест украинцев (ст.5 конституции Украины), 2.янукович спускает своих собак на студентов 3.у украинцев палки в руках. Соответственно правонарушение было со стороны беркута, которое повлекло адекватную реакцию.
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Интересная логика. Например если в человека выстрелили, а у него в кармане был нож, то априори он не может быть потерпевшим?))! Адвокат круглый идиот!
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Ставлю гривню, що майданівців посадять, а беркутівців медалями нагородять. А що б не повадно було іншим проти влади іти, Петя то хоч і герой на словах, але розуміє, що може закіньчити гірше Яника
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а легко, кого із беркутівців посадили за 4 роки? і не посадять
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добре, нагадаю тобі коли перший отримає вирок, або ти мені - коли майданівця посадять, а беркутів відпустять )))
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Оденьте на него шлем и дайте палку, потом очередь с автомата.
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Неинтересно, потому что не могу припомнить когда украинцы оккупировали чужие земли.
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Мразь путинская. Вначале эти крысы прижали голову, но быстро поняли что Порошено на их стороне и стали наглеть с каждым днем.
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таких адвокатов надо лупашить в дыню ,чтоб кровавой юшкой умылся и зубы выплюнул !!
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І сука знов москальська морда - Варфоломєєв. Я пропоную всім тих, хто має такі прізвища взагалі забороняти обіймати будь-які державні посади. Ці тварюки можуть вдавати із себе великих патріотів, але коли треба буде остаточно вирішувати з ким вони - з Україною чи Росією - то, звісно, вони оберуть останню. І не треба мені розповідати про те, що люди з прізвищами, які закінчуютья на -ов і -єв, бувають різними. Вони ВСІ однакові!
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Такой ночью приснится,ссаться будешь.Не знаю на счет кремля,но береза этому вурдалаку готова.
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І він також. Ця потвора почала з того, що здала Крим. А тепер піариться на виставках озброєнь, надягаючи оці свої дебільні сонцезахисні окуляри
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О, ще одна потвора кацапська. Вали до своєї рашки, бєлов... А Крим здали всі ті військові, які мали російські прізвища.
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буков, а ти часом не з Маріуполя? Щось мені до болі знайомий твій нік. На online.ua ти у коментарях до новин не відписувався?

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Ні, буков це від Буковина, Чернівці, я більше ніде ніколи не реєструвався, колись ще у Кримського бандерівця був зареєстрований під цим ніком, але там дуже всі добреньки та м'якеньки, він кацапів не пускає на сайт.
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Путать адвокатскую профессию с пропагандистскими кличами настоит. Если адвокат полез дальше УПК в политику гнать его за хрен. У нас уже есть недоадвокат ушлёпок Медведчук. Хватит
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До речі - обвинувачуваний Павєл Аброськін , часом не родич потужного аваківського поліціянта? Міліцейсько-поліцейська династія?
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Кондитер говорил бы так же, если бы не имел шкурных интересов...
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Всякая революция должна уметь себя защищать.Не помню какой полководец сказал?
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не удивительно, каждый вечер из телеящика подобное свободно говорят всем известные рыго-организмы.
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Наши власти доиграются, до того, что эти адвокаты, после выборов марта 2019, будут судить их самих....
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Так воно і буде. Юльку ж посадили свого часу, і навіть доказів не знадобилося...
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Варфоломєєв Ігор Васильович

№ Свідоцтва 2741

Дата видачі свідоцтва:
12.12.2007

Орган, що видав свідоцтво:
Донецька обласна КДКА
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О, тоді все зрозуміло.
А він не з Донецька зараз виступав у захисті?
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Він же -єєв, а не -ко. Русский мір в одній особі.
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Надо же гад какой! Не хочет жить по новому наверно.
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ІЗ БЕРКУТА ЗРОБИЛИ ПІВНЯ
На висоті Карпатських гір,
Гніздиться Беркут-птах.
Він гордий, має добрий зір,
На інших, він наводить жах.

По класу соколоподібний,
Та із родини яструбів цей птах.
Красою до орлів подібний,
Недавно був у всіх він на устах.

Назвали птахом цим ментовську роту,
Як було просто «Беркута».
Зібрали в ротах всю босоту,
Мов в кожній області вона «крута».

Зарплата більш, чим в оперів
В незрозумілого людиноптаха,
Для захисту базарів й яничарів,
Беззахисних став бити цей невдаха.

Із «Беркута» зробили когута
Майдан цей півень розганяв.
«Відвага» їхня нами незабута,
Дітей вбивав, по вулицях ганяв.

Всих тих, хто його годував
Стріляв, в мороз, водою поливав.
Убитими майдан весь засівав,
А потім п'ятками в Росію накивав.

Не захистив свою державу,
За що зарплату в неї брав.
Для Беркута зробив погану славу,
Й на стороні агресора ще й грав.

При слові беркут всіх коробить,
У генах нас уже майдан.
Та нація все гідне зробить
Щоб беркут-птах позбувся цих кайдан.
11.07.2018Анатолій Березенський
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"БЕРКУТА"
Беркут повітря рве..
А півень не літає.
Сам в курнику живе,
Бо мізки курки має.

Такі ж оті «бійці»,
Що форму гарну мали.
Захвалені «герої» всі,
Законів геть не знали.

Червоний був берет,
Як в десантури світу.
Та тоненький хребет,
Зігнувся весь під Вітю.

Все краще «Беркутам»,
Майбутнім цим катам.
В міліцію підрозділ вліз,
А там таким їх став девіз:

«Безбройних розігнати,
Державу ворогові здати,
Сто доларів в день мати,
Й невинних катувати».

Така доля «Беркута»,
Продажного бика.
Живи тепер у курнику,
Із курми, дурнику.

06.08.2018Анатолій Березенський
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАдвокат бывших "беркутовцев" Варфоломеев обозвал майдановцев "боевиками", а Майдан – "терактом против государства".
 
 
 
 
 
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