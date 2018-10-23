 Адвокат бывших "беркутовцев" Варфоломеев обозвал майдановцев "боевиками", а Майдан – "терактом против государства".

Адвокат Игорь Варфоломеев на заседании Святошинского райсуда Киева, который рассматривает дело бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут" по обвинению в расстреле участников Революции достоинства 20 февраля 2014 года, назвал участников Майдана боевиками, а их действия – терактом против государства Украина в лице правоохранителей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Свое заявление адвокат сделал при анализе видеозаписи расстрела участников Майдана, который произошел 20 февраля на улице Институтской в Киеве.

После просмотра очередного видео, на котором участники Майдана стоят за баррикадой возле Октябрьского дворца, одетые в шлемы, и держат в руках палки, Варфоломеев заявил, что наличие в руках этих людей палок и шлемов на головах, согласно ведомственной нормативно-правовой базе МВД, идентифицирует их именно как боевиков, а не протестующих. Также он добавил, что участники протестов являются не потерпевшими, как утверждает следствие, а боевиками, которые совершали террористический акт против государства Украина в лице правоохранителей.

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В то же время правоохранители, считает Варфоломеев, противодействовали совершению террористического акта, поэтому их действия являются законными.

На это прокурор Янис Симонов отметил, что палки и шлемы протестующих – это ответ на неправомерные действия правоохранителей в отношении участников акций протеста.

После завершения судебного заседания прокурор Симонов заявил журналистам, что на видео, просмотренном сегодня, в подавляющем большинстве было зафиксировано использование правоохранителями оружия против активистов, которые не представляли никакой опасности для силовиков.

Кроме того, Симонов отметил, что ни один из пострадавших – раненых или убитых участников Революции достоинства – не имел при себе огнестрельного или любого другого оружия, которое дало бы основания правоохранителям применять против них оружие или другие спецсредства: "Ни у одного пострадавшего не было никаких признаков огнестрельного или любого другого оружия. Наверное, сторона защиты все же искажает, называя палку оружием, которое правоохранитель будет бояться".

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По словам прокурора, по этому делу осталось допросить еще двух пострадавших. К допросу свидетелей суд, вероятно, перейдет уже в следующем месяце. Первыми будут допрашивать свидетелей со стороны обвинения.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-"беркутовцев" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам "Беркута" объединены в одно.

По состоянию на февраль 2018 года следствием установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

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