 Адвокат бывших "беркутовцев" Варфоломеев обозвал майдановцев "боевиками", а Майдан – "терактом против государства".

Адвокат Игорь Варфоломеев на заседании Святошинского райсуда Киева, который рассматривает дело бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут" по обвинению в расстреле участников Революции достоинства 20 февраля 2014 года, назвал участников Майдана боевиками, а их действия – терактом против государства Украина в лице правоохранителей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
Свое заявление адвокат сделал при анализе видеозаписи расстрела участников Майдана, который произошел 20 февраля на улице Институтской в Киеве.
После просмотра очередного видео, на котором участники Майдана стоят за баррикадой возле Октябрьского дворца, одетые в шлемы, и держат в руках палки, Варфоломеев заявил, что наличие в руках этих людей палок и шлемов на головах, согласно ведомственной нормативно-правовой базе МВД, идентифицирует их именно как боевиков, а не протестующих. Также он добавил, что участники протестов являются не потерпевшими, как утверждает следствие, а боевиками, которые совершали террористический акт против государства Украина в лице правоохранителей.
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В то же время правоохранители, считает Варфоломеев, противодействовали совершению террористического акта, поэтому их действия являются законными.
На это прокурор Янис Симонов отметил, что палки и шлемы протестующих – это ответ на неправомерные действия правоохранителей в отношении участников акций протеста.
После завершения судебного заседания прокурор Симонов заявил журналистам, что на видео, просмотренном сегодня, в подавляющем большинстве было зафиксировано использование правоохранителями оружия против активистов, которые не представляли никакой опасности для силовиков.
Кроме того, Симонов отметил, что ни один из пострадавших – раненых или убитых участников Революции достоинства – не имел при себе огнестрельного или любого другого оружия, которое дало бы основания правоохранителям применять против них оружие или другие спецсредства: "Ни у одного пострадавшего не было никаких признаков огнестрельного или любого другого оружия. Наверное, сторона защиты все же искажает, называя палку оружием, которое правоохранитель будет бояться".
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По словам прокурора, по этому делу осталось допросить еще двух пострадавших. К допросу свидетелей суд, вероятно, перейдет уже в следующем месяце. Первыми будут допрашивать свидетелей со стороны обвинения.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.
10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-"беркутовцев" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.
Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам "Беркута" объединены в одно.
По состоянию на февраль 2018 года следствием установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.
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Вот эта тварь.
№ Свідоцтва 2741
Дата видачі свідоцтва:
12.12.2007
Орган, що видав свідоцтво:
Донецька обласна КДКА
А він не з Донецька зараз виступав у захисті?
На висоті Карпатських гір,
Гніздиться Беркут-птах.
Він гордий, має добрий зір,
На інших, він наводить жах.
По класу соколоподібний,
Та із родини яструбів цей птах.
Красою до орлів подібний,
Недавно був у всіх він на устах.
Назвали птахом цим ментовську роту,
Як було просто «Беркута».
Зібрали в ротах всю босоту,
Мов в кожній області вона «крута».
Зарплата більш, чим в оперів
В незрозумілого людиноптаха,
Для захисту базарів й яничарів,
Беззахисних став бити цей невдаха.
Із «Беркута» зробили когута
Майдан цей півень розганяв.
«Відвага» їхня нами незабута,
Дітей вбивав, по вулицях ганяв.
Всих тих, хто його годував
Стріляв, в мороз, водою поливав.
Убитими майдан весь засівав,
А потім п'ятками в Росію накивав.
Не захистив свою державу,
За що зарплату в неї брав.
Для Беркута зробив погану славу,
Й на стороні агресора ще й грав.
При слові беркут всіх коробить,
У генах нас уже майдан.
Та нація все гідне зробить
Щоб беркут-птах позбувся цих кайдан.
11.07.2018Анатолій Березенський
Беркут повітря рве..
А півень не літає.
Сам в курнику живе,
Бо мізки курки має.
Такі ж оті «бійці»,
Що форму гарну мали.
Захвалені «герої» всі,
Законів геть не знали.
Червоний був берет,
Як в десантури світу.
Та тоненький хребет,
Зігнувся весь під Вітю.
Все краще «Беркутам»,
Майбутнім цим катам.
В міліцію підрозділ вліз,
А там таким їх став девіз:
«Безбройних розігнати,
Державу ворогові здати,
Сто доларів в день мати,
Й невинних катувати».
Така доля «Беркута»,
Продажного бика.
Живи тепер у курнику,
Із курми, дурнику.
06.08.2018Анатолій Березенський