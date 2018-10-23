 Апелляционный суд оставил российского пропагандиста Вышинского под арестом

Соответствующее решение суд вынес во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Апелляционные жалобы защитников ... в интересах подозреваемого Вышинского оставить без удовлетворения, постановление следственного судьи Херсонского городского суда от 6 сентября 2018 г. в отношении подозреваемого Вышинского Кирилла Валерьевича о продлении срока содержания под стражей - без изменений", - объявил решение суда судья-докладчик Игорь Красновский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура намерена просить для Вышинского минимум 12 лет тюрьмы: расследование продолжается, - зампрокурора АРК Поночовный

Данное постановление Херсонского апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Сторона обвинения просила суд оставить решение следственного судьи Херсонского городского суда по Кирилла Вышинского без изменений.

В свою очередь, защита просила освободить Вышинского от содержания под стражей. В частности, один из его адвокатов Андрей Доманский предложил в своем заявлении в суд передать Кирилла Вышинского ему на поруки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В деле российского пропагандиста Вышинского готовятся новые подозрения, - СБУ

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".