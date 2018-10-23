 С начала ООС наемники РФ совершили 58 обстрелов населенных пунктов: 5 мирных жителей погибли, 10 - ранены, - Наев

Об этом заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев во время встречи с американской делегацией во главе с послом США в Украине Мари Йованович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Соединенные Штаты Америки являются надежным союзником и последовательным партнером Украины в противостоянии российской агрессии", - сказал генерал-лейтенант Сергей Наев во время рабочей встречи с американской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине госпожой Мари Йованович в рамках визита последних в район проведения операции Объединенных сил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За последний месяц на Донбассе на минах подорвались 5 мирных жителей, трое из них дети, - Наев

Командующий Объединенными силами ознакомил гостей с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС и гуманитарной составляющей операции.

"Сергей Наев подчеркнул, что противник продолжает обстрелы населенных пунктов, в том числе с применением тяжелого вооружения. С начала операции Объединенных сил зафиксированы 58 обстрелов населенных пунктов и 1 обстрел участка местности, в результате которых погибли 5 гражданских лиц и 10 были ранены", - говорится в сообщении.

Также Сергей Наев привел факты применения наемниками РФ оружия исключительно российского производства и подчеркнул, что противник не прекращает активное использование БПЛА. Американская сторона была проинформирована, что с начала операции ОС были уничтожены (сбиты) 5 российских БПЛА типа Орлан-10.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Посол США Йованович посетила пункт пропуска "Станица Луганская": "Мы делаем все возможное, чтобы найти пути мирного решения конфликта на Донбассе". ФОТОрепортаж

В конце встречи командующий Объединенными силами генерал-лейтанант Сергей Наев поблагодарил представителей США за поддержку и помощь Украине в военно-гуманитарной сфере, что способствует борьбе против российской агрессии.











