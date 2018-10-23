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 Общество
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Все про:избиение (9243) Павлоград (61) прокуратура (3357) смерть (5428) бездомные (22)

 Двое студентов до смерти забили бездомного в Павлограде: "Распивали алкогольные напитки, чувствуя скуку, молодые люди решили развлечься", - прокуратура

В Павлограде под стражей оказались двое студентов, которые для развлечения жестоко избили бездомных. Один из пострадавших скончался

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"Павлоградской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении двух граждан за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.2 ст.115, ч.2 ст.115 и ч.2 ст.121 УК Украины (законченное покушение на убийство, умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц, умышленное тяжкое телесное повреждение). Установлено, что 14 октября текущего года в городе Павлограде 20-летний студент вместе с 18-летним приятелем распивали алкогольные напитки. Чувствуя скуку, молодые люди решили развлечься путем избиения лиц, не имеющих определенного места жительства. Так, под видом работников полиции злоумышленники пришли на территорию ранее действующей медико-санитарной части и требовали от бездомных вернуть якобы незаконно полученный ими мобильный телефон. Вымышленная история о краже стала поводом для дальнейшего избиения запуганных граждан "правоохранителями", - говорится в сообщении.

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"Осознавая противоправность своих действий, молодые люди нанесли трем мужчинам многочисленные удары ногами по телу, причинив им тяжкие телесные повреждения. От полученных травм один из пострадавших скончался в больнице", - констатировали в прокуратуре.

Сейчас студентам сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3092900
 
 
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мать - анархия .. отец - стакан портвейна ..
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а кто допустил распитие алкоголя в общественном месте? - Новая полиция, не?
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Ну, бездомным надо держать себя в форме... Забили бы они студеров, была бы двойная польза - и двумя уродами меньше, и государственное жилье с кормежкой лет на 10...
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Вот блин и развлечения!!! Откуда беруться такие?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДвое студентов до смерти забили бездомного в Павлограде: "Распивали алкогольные напитки, чувствуя скуку, молодые люди решили развлечься", - прокуратура
 
 
 
 
 
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