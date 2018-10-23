 Украинского капитана контейнеровоза арестовали в Греции за торговлю наркотиками

В Греции арестован украинский моряк – капитан контейнеровоза Erato под флагом Либерии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

58-летнего одессита Владимира Шемонаева задержали в аэропорту Афин, когда он уже окончил рейс и направлялся домой. Полицейские сообщили, что он задержан по запросу Испании, которая подозревает капитана в торговле наркотиками.

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Основание для подозрений – то, что судно под управлением Шемонаева находилось в районе "с подозрительной активностью". Речь идет о рейсе в Колумбию: часть маршрута пролегала через район, в котором позже задержали яхту с наркотиками. Полицейские задались вопросом о том, каким образом наркотики попали на яхту, и подозрение пало на экипаж Шемонаева.

Самих членов экипажа при этом не задерживали, под арестом оказался только капитан-украинец.

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Сейчас Шемонаева содержат в греческой тюрьме Коридаллос. Ожидается, что в ближайшее время он будет выдан Испании.

Напомним, 9 октября в МИД заявили, что в тюрьмах за границах находятся почти 300 украинских моряков. Большинство из них подозревают в перевозке нелегальных мигрантов, а также в контрабанде взрывчатых веществ и табачных изделий в третьи страны.